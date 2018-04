Faszination der staubigen Rathaus-Unterwelt von Auerbach

Forscher-Ehepaar Jutta und Stefan Uhl auf Erkundungstour im dritten Kellergeschoss - vor 51 Minuten

AUERBACH - Der Abstieg in Auerbachs Unterwelt ist nicht sehr komfortabel. Eng geht es zu auf der Strickleiter in den Keller. Und doch hat die Begehung der untersten Etagen des Rathauses etwas Faszinierendes, wenn man auf engstem Raum sitzt und weiß, dass die Autos nur wenige Meter über dem Kopf fahren.

Die von Höhlenforscher Stefan Uhl im Keller des Auerbacher Rathauses gemessenen Werte werden unverzüglich auf den Minicomputer von Jutta Uhl übertragen. © Brigitte Grüner



Die von Höhlenforscher Stefan Uhl im Keller des Auerbacher Rathauses gemessenen Werte werden unverzüglich auf den Minicomputer von Jutta Uhl übertragen. Foto: Brigitte Grüner



Für Jutta und Stefan Uhl sind enge Gänge und dunkle, nur von künstlichem Licht erhellte unterirdische Räume längst zur Gewohnheit geworden. Seit über 30 Jahren erforscht der gebürtige Eschenbacher in seiner Freizeit Höhlen.

Eishöhlen, Tropfsteinhöhen, Lavahöhlen und vieles mehr haben Uhl und sein Frau in den letzten 20 Jahren erkundet und vermessen oder Besuchergruppen in die spannende Untertagewelt geführt.

Neben der Höhlenforschung sind auch Geologie und Biologie der Höhlen zum Steckenpferd der beiden geworden. Und selbst ihr Sohn Niklas (6) ist schon ein begeisterter Höhlenforscher. Zum ersten Mal war er mit acht Wochen in einem Tragetuch dabei, erzählt Stefan Uhl.

Aufwändig ist nicht nur das Hinabsteigen. Schon bei der Vorbereitung der Ausrüstung und beim Umziehen wird es interessant. Je nach Aufgabe wird eine entsprechende Schutzkleidung angezogen. Das können im einfachsten Fall robuste Hosen und Jacken sein, aber auch Höhlenoveralls mit entsprechender Thermo-Unterbekleidung. Meist sind Gummistiefel bei Schuhen die erste Wahl.

Ein Helm mit Stirnlampe gehört zum ungeschriebenen Ausrüstungs-Gesetz. Weitere Akkulampen sind in der Tiefe hilfreich, ebenso wie Strickleitern aus Alustreben und Stahlseil und die moderne Technik, die zum Vermessen benötigt wird. Dabei macht es keinen Unterschied, ob eine Höhle oder ein Keller erforscht wird.

Das Ehepaar aus Nürnberg wurde schon oft vom Landesamt für Denkmalpflege mit Projekten beauftragt. Über diese Behörde sind sie auch zur Erforschung der unterirdischen Räume am Kellerberg nach Auerbach geschickt worden. So kam der Kontakt zur Stadtverwaltung zustande. "Ich habe noch etwas Interessanteres", habe Stadtbaumeisterin Margit Ebner eines Tages gesagt und die beiden Forscher auf den Keller im Rathaus aufmerksam gemacht. Mindestens dreistöckig müsste dieser sein, war bekannt. Genutzt wurde allerdings nur die erste Ebene, in der Unterlagen der Registratur und des Archivs untergebracht waren.

Über eine betonierte Treppe kommt man bequem in die zweite unterirdische Ebene. Dort finden sich in den Sandstein gehauene Kellergewölbe. Selbst erzhaltiges Gestein ist in der Tiefe der früheren Bergbaustadt zu erkennen. Die dritte Ebene musste das Forscherpaar erst suchen. Ein Luftzug aus einem faustgroßen Loch gab den entscheidenden Hinweis. Als gebohrt und ein Loch von maximal einem Quadratmeter im Boden geöffnet wurde, stand fest, dass der Zugang zur nächste Ebene senkrecht nach unten führt.

An diesem etwa drei Meter tiefen Schacht ist Schluss mit einer komfortablen Kellerbesichtigung. Ab jetzt warten Strickleiter, enge Räume und ein Weiterrobben auf den Ellbogen auf die interessierten Forscher. Erschwerend kommt hinzu, dass die Auerbacher in früherer Zeit viele der alten Keller mit Bauschutt verfüllt haben. So mussten auch unter dem Rathaus Steine und Schmutz zur Seite geschoben werden, um wenigstens im Kriechgang weiterzukommen. Selbst wenn das Vorankommen noch so unbequem ist, haben Jutta und Stefan Uhl Spaß daran, unterirdische Gänge oder Kellerräume zu vermessen und zu dokumentieren.

Höhlen haben die beiden Nürnberger schon in ganz Europa erforscht. Vor allem im Urlaub ist "Europa von unten" angesagt. Als Abenteuerurlauber sehen sich Stefan und Jutta Uhl dennoch nicht. Im Gegenteil: Ihnen liegen vor allem der Schutz der Höhlen und der Erhalt der Keller am Herzen. Eine sichere Ausrüstung ist bei ihnen das A und O. Wenn es gefährlich werden könnte, wird eine Tour auch mal abgebrochen und später mit verbesserter Ausrüstung wiederholt.

"Die Forschung in Höhlen ist Ausgleich und größtes Hobby seit 1985", sagt Uhl. Jutta und Stefan sind ehrenamtliche Leiter der Höhlengruppe der Sektion Erlangen des Deutschen Alpenvereins, wirken im Vorstand des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Karstforscher (VdHK) und sind Mitglieder des Landesvereins für Höhlenforschung in Tirol und im Eishöhlenverein Marktschellenberg. Graben, abseilen, tauchen und biwakieren in Höhlen ist beiden nicht fremd. Jutta und Stefan Uhl sind Ingenieure und verbringen viel Zeit des Berufslebens am Schreibtisch. An den Wochenenden zieht es die Familie in die Natur.

Höhlen sind Unikate

Vor sechs Jahren kam noch die Erforschung von Kellern dazu. Das Faszinierende sei, dass Höhlen ebenso wie Keller Unikate sind. Kein unterirdischer Raum gleiche dem anderen, sagt Stefan Uhl. Wenn steile hohe Wände in Höhlen zu erklettern sind, helfen Mitglieder der Klettersparte des Alpenvereins. Mit Patrick Matros – Klettertrainer von Alex Megos, einem der Bezwinger der "Action Directe" im Krottenseer Wald – war das Ehepaar schon mehrmals unterwegs.

Nach dem Erkunden und Vermessen ist die Arbeit für das Ehepaar noch nicht getan. Schon in den Gewölben werden die mit dem Handscanner ermittelten Maße – Neigung, Tiefe und Himmelsrichtung – mittels Bluetooth auf einen Minicomputer übertragen, auf dem ein dreidimensionales Bild der Keller- oder Höhlengänge entsteht. Die verwendeten Geräte sind robust und wasserfest.

Am heimischen Computer werden die endgültigen Pläne erstellt und Beschreibungen der Räume formuliert. Auf diese Weise entstand in Verbindung mit aussagekräftigen Fotos eine in Buchform gedruckte Dokumentation über die Felsenkeller in Auerbachs Nachbarstadt Eschenbach. Deren Geschichte geht zurück bis in das 14. Jahrhundert.

Ob es über die Auerbacher Keller eines Tages auch ein kleines Büchlein gibt, hänge vom Interesse der Stadt ab und von der Bereitschaft der Bürger, ihre Keller für Besichtigung und Vermessung zur Verfügung zu stellen. "Je mehr Material wir sammeln, desto besser kann die Anlage und Größe der früheren Kellergänge in Auerbach für die Nachwelt dokumentiert werden."

BRIGITTE GRÜNER