Faust-Festspiele in Pegnitz für Ü65 günstiger

PEGNITZ - Gäbe es schon ein Bürgerbüro, wäre das Ganze einfacher zu handhaben. Doch auch so wollen sie ihre vor wenigen Tagen geborene Idee umsetzen: Die Macher der Faust-Festspiele und der Seniorenbeirat haben sich spontan zu einer Partnerschaft entschlossen. Mit dem Ziel, älteren Festspielbesuchern einen ermäßigten Eintritt zu gewähren.

Premiere der Komödie "Schlau, schlau, die Frau" nach Molières "Schule der Frauen" am 26. Juli 2017. Foto: Hans von Draminski



Die Ermäßigung von vier Euro soll für die gesamte Spielzeit und für alle Aufführungen gelten. Uwe Vogel, Vorsitzender des Fördervereins, und Sigrid Murr, Sprecherin des Seniorenbeirats, kamen kürzlich bei einer Probe auf der Festwiese am Schlossberg ins Gespräch. Denn Murr ist dort als Statistin mit von der Partie. Und weil Murr für jene, die sie in Pegnitz vertritt, etwas erreichen will, kam ihr der Gedanke mit den verbilligten Tickets für "ihre" Altersgruppe.

Vogel schloss sich mit seinem Vorstand kurz – der stimmte zu. Das sei ja nachvollziehbar, sagt Vogel: "Schließlich sind wir vom Grundgedanken her ein gemeinnütziger Verein." Es gehe bei den Festspielen auch um Freizeitgestaltung. Nicht nur, aber eben auch für ältere Menschen.

Ein klein wenig Eigennutz ist auch dabei: Vogel und seine Mitstreiter hoffen darauf, dass einige Senioren Theaterblut lecken und Lust bekommen, da selbst mal mitzumachen – so wie Sigrid Murr als Statistin oder mal in einer kleinen Rolle. Nicht zuletzt müsse man generationenübergreifend denken: "Die Opas und Omas bringen ja vielleicht ihre Enkel mit, auch da steckt Nachwuchspotenzial drin."

Schon jetzt sind die Festspiele eine Sache für mehrere Generationen – ob auf oder hinter der Bühne. Von acht bis 68 Jahren reicht die Palette der Mitwirkenden. "Ich bin mit meinen 68 die Älteste", sagt Murr schmunzelnd.

Bleibt das Problem der Umsetzung ohne allzu großen bürokratischen Aufwand. Was nicht so einfach ist. Denn ein Seniorenpass existiert noch nicht, sagt Murr, "auch wenn wir da ständig am Ball bleiben". Und ein Bürgerbüro als Anlaufstelle ebenfalls noch nicht. Das soll zwar bekanntlich kommen, doch für die Festspiele eben zu spät.

Förderverein und Seniorenbeirat haben sich nun auf folgendes Vorgehen verständigt: Über die Bestellkarte in den ausliegenden Festspiel-Flyern können Senioren ab 65 Jahren ihre Wunschaufführung und die Zahl der benötigten Tickets ankreuzen. Die Karte muss an der Rathaus-Information abgegeben werden, der Seniorenbeirat versieht sie mit einem Stempel, ehe sie an Vogel geht. Der verschickt die Eintrittskarten dann per Post oder lässt sie an der Abendkasse hinterlegen – vorausgesetzt, die Bezahlung ist erfolgt. "Das kann im Moment nur über Vorauskasse funktionieren", so Vogel. Er betont, dass man beim Einlass auch mit einer Alterskontrolle rechnen müsse – "es wäre also sinnvoll, den Ausweis dabei zu haben".

Warum gibt es die Ermäßigung erst ab 65? Vogel lacht: "Zum einen ist das das normale Renteneintrittsalter, zum anderen wollen die Ü60 vielleicht gar nicht als Senioren gelten."

Inklusive Bearbeitungs- und Versandgebühr kosten die Karten für Über-65-Jährige 19 statt 23 Euro. Schwerbehinderte zahlen 16 Euro.

