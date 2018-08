Faust-Festspiele in Pegnitz: "Ich darf mich selbst neu erfinden"

PEGNITZ - "Die Schauspielerei schenkt mir Freiheit", sagt Georg Mädl. Der 37-Jährige spielt heuer bei den Faust-Festspielen beim Hamlet den König Claudius und in der Komödie "In der Hölle wird gescheuert" den Teufel.

Beim Hamlet ist Georg Mädl als König Claudius (rechts) zu sehen. Mit dabei Elena Arnold als Ophelias Vater und Kerstin Vogel als Königin Gertrud. © Foto: Ralf Münch



Auf der Bühne sei er in einem sicheren Raum, wo er machen dürfe, was er will. "Ich darf rumschreien, das Zeug, was ich im normalen Leben nicht machen darf, ausleben, mich selbst neu erfinden, viele verschiedene Sachen machen", sagt Mädl. Deshalb stand für ihn immer fest, dass er das machen will. Schon im Kindergarten und in der Grundschule hat er Theater gespielt, später in Amateurgruppen.

Nach dem Abitur und dem Zivildienst bei der evangelischen Jugend Kulmbach hat er begonnen, in Erlangen Theater- und Medienwissenschaften zu studieren. "Das habe ich aber nicht fertig gemacht", so Mädl. "Ich wollte nicht auf theoretischer Ebene etwas machen, sondern praktisch." Er habe dann zwar noch eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent für Englisch und Französisch absolviert, aber seit 2010 ist er ausschließlich als freier Schauspieler tätig.

Engagements bei den Buschklopfern, dem Schauhaufen, der Naturbühne Trebgast, der Studiobühne Bayreuth und dem Theater Baumann sowie dem Steingraeber Hoftheater gehören dazu. Beim Troschenreuther Mundarttheater inszenierte er das Volksstück "Letzter Wille" von Fitzgerald Kusz. Dort lernte er auch Uwe Vogel, den Geschäftsführer der Faust-Festspiele, kennen. Der fragte ihn, ob er mitspielen würde.

In der ersten Festspiel-Saison spielte er in der Komödie "Schlau, schlau, die Frau" den Herrn Tölpel. Aber Mädl spielt nicht nur, er führt auch Regie. Nie beides gleichzeitig, entweder das Eine oder das Andere.

Georg Mädl steht auch als Teufel auf der Bühne. © Foto: fe



"Aber Regie führen ist ja auch wie spielen". Man gibt Anweisungen, wie gespielt werden soll, spielt die Rollen gedanklich mit. Wenn er selbst spielt, so wie jetzt bei den Faust-Festspielen, kann er das aber abstellen. Dann ist jemand anderes der Regisseur. Bei der Regie müsse man sich auf einer anderen Ebene mit dem Stück auseinandersetzen, mit den dramaturgischen Elementen.

Und man müsse als Regisseur auch wissen, was das Publikum sehen will, ein Gespür dafür haben. So käme im Troschenreuther Mundarttheater wahrscheinlich der Faust nicht so gut an wie in Pegnitz, so Mädl.

Ist die Herangehensweise bei einer Komödie eine andere als bei einer Tragödie? "Nein", sagt Mädl, "das ist bei beiden Genres ähnlich. Man muss die Rolle frisch und frei spielen, nicht entweder blöd oder dramatisch sein."

Seine Texte lernt er zuerst klassisch am Schreibtisch, streicht sich in seinem Textbuch die einzelnen Passagen an. "Aber so richtig lerne ich den Text erst bei den Proben."

Da sind dann die entsprechenden Bewegungen und Abläufe dabei. "Ich muss erst schauen, was bei den Stücken passiert, sonst bilde ich mir daheim nur etwas ein", sagt er. Seine Textbücher hat er während der ganzen Saison dabei, sagt er und zieht sie aus dem Rucksack. "So wie sich halt ein Fußballer während einer WM beispielsweise nicht rasiert", sagt er lachend. Und deshalb bleiben die Textbücher im Rucksack, bis alle Aufführungen abgespielt sind.

Ist er vor den Aufführungen aufgeregt? "Nein", sagt Mädl, "ein bisschen vor den Premieren vielleicht." Aber er braucht die Routine, immer die gleichen Abläufe, auch schon vor der eigentlichen Aufführung. Das gibt ihm Sicherheit. Und man sehe sowieso nicht einzelne Leute im Publikum, sondern nur das Ganze. Und gibt es einen Unterschied, ob auf einer Freilichtbühne oder in einem Raum gespielt wird? Ja, das schon, sagt Mädl. "Draußen muss man viel größer spielen." Da ist es anders, als in einem Raum, wo der Zuschauer vielleicht nur wenige Meter entfernt von der Bühne sitzt.

