Faust-Festspiele in Pegnitz starten mit derbem Klamauk

Gelächter und dann Beifall: "In der Hölle wird gescheuert" am Schloßbergfestplatz - vor 29 Minuten

PEGNITZ - Jubel, Trubel, Heiterkeit bei den Faust-Festspielen: Mit der Komödie "In der Hölle wird gescheuert" starteten sie in ihre zweite Saison. Das Publikum feierte die Darsteller. Wermutstropfen: Die Tribünen waren nur zu zwei Dritteln besetzt.

Viel Applaus erhielten die Darsteller bei der Premiere der Komödie „In der Hölle wird gescheuert“ am Pegnitzer Schloßberg: (im Bild von links) Georg Mädl, Melina Rost und Sven Schenke. © Klaus Trenz



Auf "Mund-zu-Mund-Propaganda" hofft Intendant Daniel Leistner für seine zweite Saison, um bis September auf 6000 Zuschauer zu kommen, die so etwa für einen wirtschaftlich erfolgreichen Abschluss reichen würden.

Die Menschen, die am ersten Abend da waren, könnten ihm den Gefallen tun. Und erzählen, dass es derbe, unterhaltsam und ein rechter Klamauk gewesen sei. Unser Premieren-Check.

Neu ist die Pause. So lang sind die Stücke der Faust-Festspiele eigentlich nicht, dass man sich zwischendrin die Beine vertreten müsste, einem zünftigen Theatergeher gilt alles unter Zweistundenfuffzehn als pausenunwürdig, aber – ein Schwank ist eben auch gesellige Zusammenkunft.

Theater im Waldidyll

Die Atmosphäre ist auf ihre Art unschlagbar. Die Wiese am Schloßberg überwältigt einen nicht wie beispielsweise das Felsengewirr auf der Luisenburg, es ist mehr Waldidylle. Man hört die Vögel zwitschern, an einem lauen Sommerabend (wie bei der Premiere) lässt sich’s aushalten. Und wo die Natur so mitspielt, braucht’s nicht viel Kulisse. Gleich daneben ist ein lauschiger Biergarten, der die hektischen Bestellvorgänge in einer kurzen Pause sicherlich noch besser in den Griff bekommen wird.

Das Stück: Christian Dietrich Grabbe (1801 bis 1836) hatte die Schauer- und Ritter-Mode seiner Zeit satt und holte mit dem heute noch gern gespielten Lustspiel "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" zum Rundumschlag aus. Der Teufel (Georg Mädl) nimmt Urlaub von der Hölle, weil dort geputzt wird, und friert auf der ungewohnt kalten Erde trotz heißen Sommerwetters ein. Naturforscher entdecken den Halbtoten, der bald wieder zu Bewusstsein kommt und sofort Unheil stiften will.

Am Ende siegt auf drollige Weise die Unschuld – und wir sehen nebenbei einen fernen Vorläufer von "Die Schöne (Melina Rost) und das Biest" (Katharia Brendel als Herr Mollfels). Es gibt Schurken, Trottel und auch gute Menschen, in seiner ironischen Brechung – Grabbe tritt selbst auf und wird vom Schulmeister (Sven Schenke) beschimpft, der Erzschurke fällt aus seiner Rolle – war das Stück seiner Zeit weit voraus: ein Hauch von Postdramatik in der Zeit des Vormärz.

Daniel Leistner hat das Stück gekürzt, in gegenwärtige Sprache übertragen und ihm auch einen neuen Titel gegeben. Also: "In der Hölle wird gescheuert". Eingearbeitet hat er Anspielungen aufs Zeitgeschehen und auf Pegnitz. Man kommt gut mit.

Kaum passieren dürfte, dass auf der Freiluftbühne irgendwann etwas von Grabbes radikalerem Zeitgenossen Georg Büchner zu sehen sein wird. Einzige denkbare Ausnahme: das sehr witzige Stück "Leonce und Lena". Vielleicht in der nächste Saison.

Schnelle Wechsel

Die Schauspieler sind gewohnt gut aufgelegt, jeder in dem Fach, das er draufhat. Ausnahmen: Intendant, Regisseur und Dramaturg Leistner, der mit vier Rollen jongliert. Schwierig, das. Und so hält er trotz komödiantischer Biegsamkeit seine diversen Dialekte nicht immer durch. Uwe Vogel ist dreimal zu sehen, ganz am Anfang als Jogi Löw. Das Team ist mit Laien verstärkt, ein unbedingter Erfolgsfaktor. Was sieht man gern im Theater? Leute, die man auch im richtigen Leben kennt.

Witz des Abends war des Schulmeisters Bemerkung, dass er sich bevorzugt mit verbundenem Kopf besaufe, weil man ja unausweichlich umfalle. Oder wie Uwe Vogel als Erzschurke Mordax abtritt, um kurz darauf in Netzstrumpfhose als des Teufels Großmutter zurückzukommen. Großes Gelächter auf beiden Tribünen. Travestie ist hierzulande ein Bringer.

Die Zuschauer lachten bei der Premiere kräftig. Sie klatschten am Ende laut – und schließlich auch noch im Stehen.

MICHAEL WEISER