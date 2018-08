Faust-Festspiele: Schrill-schräger Pegnitzer "Hamlet"

PEGNITZ - Aktuell. Schrill. Völlig durchgeknallt. Und dennoch als Klassiker noch kenntlich: Die Faust-Festspiele Pegnitz haben sich für ihren "Hamlet" viel vorgenommen. Und scheitern an William Shakespeares schauriger Tragödie in sehenswerter Schönheit. Interessante Randnotiz: Erstmals in der Reihe war eine Premiere mit knapp über 500 Zuschauern praktisch ausverkauft.

Mit einem „Spiel im Spiel“ macht Hamlet seinem Onkel Claudius klar, dass er über den Mord Bescheid weiß. Foto: Hans von Draminski



Der kulturbeflissene Theatergänger hat fleißig mitgezählt: Elf Tote schlagen nach gut 120 Minuten zu Buche, die meisten sind Kollateralschäden eines fiesen Königsmordes, wie der englische Dichter ihn mehr als einmal zur Initialzündung menschlicher Gefühlsexplosionen nutzte. Festspiel-Intendant Daniel Leistner, auch beim "Hamlet" Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion, stellte sich die legitime Frage, was das Drama um den empfindsamen Prinzen von Dänemark uns Heutigen sagen will und kann. Leistners Lösung geriet zur Gratwanderung zwischen sanfter sprachlicher Modernisierung und dem Skandieren klassischer Verse, zwischen Kostümstück und Regietheater. Dabei ist der Grat freilich so schmal, dass das frisch und undogmatisch agierende Ensemble trotz kluger Ansätze bisweilen ins Straucheln gerät – und den Zuschauer ein wenig ratlos zurück lässt.

Dass Leistner Frauen in Männerrollen agieren lassen muss, ist ganz offensichtlich dem Mangel an männlichen Darstellern geschuldet und wird mit einer guten Portion subtiler Ironie abgefedert. Wenn etwa Sarah Thiel und Daniela Gnan in die Rollen der Möchtegern-Verschwörer Rosenkranz und Güldenstern schlüpfen, dann dürfen sie bei Daniel Leistner ganz bewusst ein Stück weit giggelnde, sich etwas trottelig und karikiert servil gebende (weibliche) Teenager bleiben – das Klischee wird bewusst gebrochen.

Noch scherzt Hamlet mit Rosenkranz (re.) und Güldenstern. Foto: Hans von Draminski



Leistners Hamlet wirkt in der Summe allerdings zu flapsig, zu leichthin, zu locker, um als Charakter tatsächlich in die Tiefe und dadurch dem Betrachter nahe zu gehen. Der Spross einer hochadelig konditionierten Spaßgesellschaft, die gerade dabei ist, sich selbst zu demontieren. An ihrem Ende wirkt Hamlet, des Lebens und der Daseinshülsen überdrüssig, fröhlich mit und verzichtet dabei auf die Zurschaustellung von differenzierten Gefühlsnuancen. Hamlets gespielter Wahnsinn und seine "normalen" Phasen gleiten so unmerklich ineinander, dass auch Shakespeares Idee dahinter – die Vorbereitung der Rache für den gewaltsamen Tod von Hamlets Vater – in die Unschärfe verschwimmt. Bis sich das Publikum die Frage stellt, ob der unberechenbare Prinz tatsächlich den Tod des Usurpators Claudius im Sinn hat oder der komplexe Racheplan auch nur ein weiteres "Spiel im Spiel" ist.

Kaum Gefühlsregungen

Zeigt dieser Hamlet doch kaum Gefühlsregungen. Weder seiner Freundin Ophelia gegenüber, die von Melina Rost angemessen enttäuscht und verzweifelt über die Rampe gebracht wird, noch bei seiner Mutter und schon gar nicht im Umgang mit dem Mörder Claudius, der für den Königsthron seinen eigenen Bruder mit Gift um die Ecke gebracht hat. Dass Claudius seinerseits eine gebrochene Figur ist, dass er mehr verkörpert als einen monochromer Bösewicht, macht Georg Mädl sehr differenziert und mit ganz vielen Zwischen- und Untertönen spürbar.

Der Geist von Hamlets Vater (Peter Schirmer) findet keine Ruhe. Foto: Hans von Draminski



Was Kerstin Vogel alias Königin Gertrud allerdings dazu trieb, sich diesem sinistren Zeitgenossen mit Verweis auf das Schicksal des Staats an den Hals zu werfen, noch ehe der verblichene König richtig beerdigt war, bleibt auch auf dem Schlossberg ein ungelöstes Rätsel. Seinen Beinahe-Schwiegervater Polonius, von Elena Arnold wunderbar verpeilt und schrill gezeichnet, meuchelt Hamlet jedenfalls erschreckend kalten Blutes. Gerade so, wie man es von einem übersättigten Kid der Generation Computerspiel erwartet, die den Unterschied zwischen virtuellen und tatsächlichen Toten schon lange nicht mehr kennt.

Da wundert es dann auch nicht mehr, wenn ein aufrechter und hochanständiger Held wie Ophelias Bruder Laertes, dem Uwe Vogel ganz viel Präsenz mitgibt, zu unfairen Mitteln greift, um das Duell mit Hamlet in jedem Fall zu gewinnen.

Am Ende hat der völlig schräge norddeutsche Totengräber (Uwe Vogel in perfekter Dialektmaske) eine Menge zu tun. Und der Zuschauer grübelt noch eine Weile über das Gesehene nach . . .

