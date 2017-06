Faust: Lasst mich endlich Taten sehen

Bemühungen um Pegnitz als Festspielstadt sind vor 90 und 40 Jahren gescheitert - 02.06.2017 17:35 Uhr

PEGNITZ - Mit Gregori ist die Sommersaison am Schlossberg eröffnet. Es könnte der Beginn einer neuen Ära werden. Gemeint ist hier nicht der Neubeginn im Biergarten, sondern vielmehr ein neuerlicher Versuch, Pegnitz zur Festspielstadt zu adeln. Erste Anläufe vor 90 und 40 Jahren allerdings waren nur von kurzer Dauer.

Aktuell laufen in Pegnitz die Vorbereitungen, hier die Faust-Festspiele zu etablieren. Dabei gerät in Vergessenheit, dass es vor 90 Jahren schon die Böheimstein-Festspiele auf dem Schloßberg gegeben hat, bei denen ein Großteil der Bürger mitgewirkt hat. Trotz des großen Erfolgs 1926 sollte es ein halbes Jahrhundert dauern, ehe das Volksstück der Gebrüder Böhm um den Hauptmann Hans Muffel vor 1000 Zuschauern in der Sammet-Halle eine Neuauflage erlebt hat. Unsere Archivbilder zeigen Ausschnitte aus den Aufführungen der Jahre 1926 und 1977. Fotos: NN-Archiv/Reinhard Bruckner/Kurt Tauber



Der Heimatkundler Ernst Böhm, der 1921 als Schulleiter nach Pegnitz gekommen war, hatte 1924 die Idee zu einem Pegnitz-Festspiel zusammen mit seinem Bruder Karl mit Leben erfüllt. Die Autoren gaben sich große Mühe, die historischen Begebenheiten im Dreißigjährigen Krieg abzubilden. So lebten die Künsberger tatsächlich in Altenkünsberg bei Creußen und waren lange Schlossherren im Schnabelwaider Schloss.

Auch die Rabensteiner waren in der Fränkischen Schweiz ein Begriff, ehe sie sich 1624 in Pegnitz niedergelassen haben, und der Ritter Nankenreuth stammte aus dem heutigen Lankenreuth. Die Muffels schließlich, die den Festspielen ihren Namen gaben, waren ein Adelsgeschlecht aus der Fränkischen Schweiz. Einer von ihnen, Wolf Hans Muffel, wurde 1610 in Pegnitz sesshaft.

Was die Handlung des Hans-Muffel-Spiels angeht, so ist nur die Zerstörung der Stadt historisch nachgewiesen. Der frühere Stadtrat Walter Büttner berichtete vom Bündnis des Markgrafen Christian mit den Schweden, der Schlacht bei Hainbronn, bei der die Schweden unterlagen, auf ihrem Rückzug Pegnitz plünderten und die Stadt in Brand steckten. Die evangelischen Bürger der Stadt seien danach zum Teil ins katholische Pottenstein geflüchtet und dort gastlich aufgenommen worden. 1635 schloss der Markgraf endlich Frieden mit dem Kaiser, und die Pegnitzer kamen in ihre Stadt zurück. Erst 1649 aber wurde das Friedensfest gefeiert.

Alle Rollen doppelt besetzt

Genug Stoff für ein Historienspiel. So wurde 1925 in Pegnitz ein Festspielverein gegründet, unter ähnlichen finanziellen Voraussetzungen wie jetzt bei den geplanten Faust-Festspielen. Die Stadt stellte 3000 Mark zur Verfügung unter der Bedingung, dass privat 9000 Mark aufgebracht würden. Alle Rollen wurden doppelt besetzt und die Musiker aus Nürnberg geholt.

Unwetter bei Premiere

Am 11. Juli 1926 war Uraufführung unter denkbar ungünstigen Bedingungen, ging doch gleichzeitig ein Unwetter über Pegnitz nieder. Die großen Erwartungen wurden auch sonst nicht erfüllt. Bereits einen Monat später herrschte finanzielle Flaute beim Festspielverein; weitere Vorstellungen mussten abgesagt werden. Man probierte es zwar 1927 nochmals, aber wieder mit Defizit. Dies führte dazu, dass die Festspiele einschliefen und erst ein halbes Jahrhundert später wieder kurz aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurden, mit 100 Laiendarstellern und 1000 Besuchern in der Sammethalle.

Bewundenswerter Eifer

Können daraus Parallelen gezogen werden zu den Faust-Festspielen? Niemand weiß es. Zu bewundern ist jedenfalls der Eifer der Truppe um Uwe Vogel, die ungeachtet aller Skepsis, die ihr aus der Bevölkerung entgegenschlägt, unbeirrt an ihrem ehrgeizigen Projekt festhält. Deshalb wollen wir hier auch mit Faust schließen: "Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich endlich Taten sehn; indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehn."

RICHARD REINL