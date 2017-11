Fäuste fliegen bei Pegnitzer Fight Night

Christian-Sammet-Halle gehört für einen Abend dem Kampfsport - vor 43 Minuten

PEGNITZ - Für einen Abend gehörte die Christian-Sammet-Halle dem Kampfsport: Bei der Pegnitzer Fight Night gab es Kickboxen, klassisches Boxen, Thaiboxen und Mixed Martial Arts in elf Kämpfen zu sehen. Ein Besuch.

Daumen hoch für diesen Fight: Die Pegnitzerin Patrice Heer (mit Pokal) gewann nach knapper Entscheidung des Kampfgerichts gegen Salina Berg (mit Medaille). Auch Trainer Tobias Potzler (r.) war zufrieden. © Peter Ludwig/Dogdesignz



Daumen hoch für diesen Fight: Die Pegnitzerin Patrice Heer (mit Pokal) gewann nach knapper Entscheidung des Kampfgerichts gegen Salina Berg (mit Medaille). Auch Trainer Tobias Potzler (r.) war zufrieden. Foto: Peter Ludwig/Dogdesignz



Wer geht da eigentlich hin?

Großflächig tätowierte junge Männer sind ganz klar in der Überzahl. Unter den knapp 600 Zuschauern finden sich aber auch Frauen und vereinzelt Senioren. Der Pottensteiner Bürgermeister Stefan Frühbeißer schaut ebenfalls zu. Dass die meisten Gäste tatsächlich aus der Region kommen, wird klar, wenn ein Pegnitzer im Ring steht. Dann brüllen Hunderte Kehlen den Vornamen des Kämpfers und jubeln bei fast jedem gelandeten Schlag oder Tritt. Laut wird es auch beim MMA-Fight, dem einzigen Kampf des Abends, der — nach Mixed-Martial-Arts-Regeln — auch am Boden weitergeht. Eindeutig: Das Publikum ist gekommen, um ganz nah dran zu sein, wenn es zur Sache geht. Trotzdem ist die Stimmung in der Halle mehr familienfreundlich denn blutrünstig, das liegt vor allem an den Kämpfern und ihrem Sportsgeist. Vor jedem Aufeinandertreffen klatschen sie sich ab, und wenn Schluss ist, ist Schluss. Außerdem: Wie viel Hinterhof-Atmosphäre kann schon aufkommen, bei all den bunten Linien auf dem Boden der Sporthalle, Basketballkörben an der Decke und Kletterstangen in der Ecke? Für wenigstens ein bisschen Fight-Club-Gefühl sorgt die Motorrad-Gang, die sich dort positioniert hat, wo die Sportler durch künstlichen Nebel zum Ring schreiten. Aber auch diese Gäste gehen zum Rauchen vor die Tür, Stress sucht hier niemand.

Sind die Pegnitzer gut?

Die Halle war zur Fight Night proppenvoll. Die knapp 600 Zuschauer bekamen elf Kämpfe geboten. © Peter Ludwig/Dogdesignz



Die Halle war zur Fight Night proppenvoll. Die knapp 600 Zuschauer bekamen elf Kämpfe geboten. Foto: Peter Ludwig/Dogdesignz



Als Gastgeber ist das immer so eine Sache: Gewinnst du alle Kämpfe, lästern sie in der Szene, dass absichtlich deutlich schwächere Gegner eingeladen wurden. Und wenn du alle verlierst, lachen sie dich aus. So ähnlich hat das auch Tobias Potzler vor dem Event gesagt, der Chef von Fight Sports Pegnitz und Veranstalter der Fight Night. Nach dem Event sagt er: "Ich denke, man hat gesehen, dass wir uns die Gegner nicht ausgesucht haben. Unsere Pegnitzer haben alle mit Würde gekämpft und alles gegeben." Für Fight Sports steigen Patrice Heer (Kickboxen), Stefan Maier (Muay Thai, K-1) und Nabi Mohammadi (Muay Thai, Oriental Rules) zwischen die Seile. Mohammadi bekommt im Hauptkampf die Chance auf den deutschen Meistertitel des Verbandes IFSA gegen Bashir Ghassemi aus Pforzheim.

Doch schon im zweiten Aufeinandertreffen des Abends wird dem Hauptakt die Show gestohlen: Die 16-jährige Patrice Heer gibt ihr Debüt. Sie liefert sich eine wahre Schlacht mit der Pforzheimerin Salina Berg. Dass sich hier zwei junge Anfängerinnen gegenüber stehen, ist auch für den Laien erkennbar: Viele Aktionen finden mangels Deckung ihr Ziel, was das Publikum erst recht zum toben bringt.

Nach der zweiten Runde sitzt Patrice Heer in ihrer Ecke und pumpt wie ein Maikäfer. Aber sie muss noch einmal für zwei Minuten ran. Wieder schenken sich die Mädchen nichts. Als der Gong zum letzten Mal erklingt, erhebt sich das Publikum und zollt den Kontrahentinnen mit Applaus im Stehen Respekt. Die Kampfrichter sehen die Pegnitzerin knapp besser. "Es hätte auch umgekehrt ausgehen können", sagt Tobias Potzler, der natürlich mächtig Stolz auf seine Schülerin ist.

Der Pegnitzer Stefan Maier (rechts)verlor sein Aufeinandertreffen mit dem Fürther Tarik Jassir Abdelkarim. © Peter Ludwig/Dogdesignz



Der Pegnitzer Stefan Maier (rechts)verlor sein Aufeinandertreffen mit dem Fürther Tarik Jassir Abdelkarim. Foto: Peter Ludwig/Dogdesignz



Aus Pegnitzer Sicht steht es am Ende 1:2, weil Stefan Maier (0:3 nach Runden gegen den Fürther Tarik Jassir Abdelkarim) und Nabi Mohammadi (1:4 nach Runden) ihre Kämpfe jeweils nach Kampfrichterentscheidung verlieren. Für sie gibt es genau wie für alle anderen Zweitplatzierten zum Trost Silbermedaillen, die elf Goldpokale sind für die Sieger.

Wie war es?

Der Veranstalter ist mit dem Abend sehr zufrieden. Er endete nicht nach viereinhalb Stunden in der Halle, sondern irgendwann nachts nach einer After-Show-Party. "Es hat alles prima geklappt", sagt Tobias Potzler, "das Niveau der Kämpfe war nochmal höher als im Jahr zuvor." Für ihn steht bereits fest: Die Fight Night wird im Herbst 2018 in ihre vierte Runde gehen.

Alle Kämpfe der Pegnitzer Fight Night gibt es im Internet unter www.fight24.tv.

MARCEL STAUDT