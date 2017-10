Faustschlag am Sportheim

BAYREUTH - Ein 19-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis musste sich vor dem Amtsgericht Bayreuth wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Fall wurde bereits im Sommer verhandelt, da sich damals aber neue Erkenntnisse auftraten, musste noch einmal verhandelt werden.

Der Angeklagte soll im November letzten Jahres gegen vier Uhr nachts vor einem Sportheim einen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als dieser dann am Boden lag, trat er ihm noch mit dem Fuß an den Kopf.

Dieses Mal wollte der Beschuldigte keine Angaben zur Sache machen.

Es wurde gleich der erste Zeuge aufgerufen. Der 21-Jährige war mit dem Angeklagten und zwei weiteren Männern bis zuletzt im Sportheim. Er geriet dann mit dem Beschäftigten in Streit, worauf dieser ihn ins Gesicht schlug. An all das konnte sich der Geschädigte aber nicht mehr erinnern – das sagten ihm die beiden anderen anwesenden Männer.

Von Tritt erfahren

Er zeigte den 19-jährigen Mann auch erst zwei Tage später an, nachdem er über Whatsapp erfuhr, dass er einen Tritt gegen den Kopf erhalten habe. Diese Aussage stimmte nicht mit der aus der ersten Verhandlung überein, und auch während dieser Zeugenaussage kam es zu Ungereimtheiten.

Der zweite Zeuge verweigerte seine Aussage, da ein Verfahren gegen ihn läuft wegen versuchter Strafvereitelung. Er müsste sich sonst selbst belasten. Auch der dritte Zeuge verweigerte seine Aussage, da gegen ihn ebenfalls ein Verfahren wegen Strafvereitelung läuft.

Um den Fall endgültig zu klären, sollten noch die Polizisten geladen werden, die damals vor Ort waren. Beide waren nicht erreichbar. Nach mehreren Unterbrechungen und der Anregung von Rechtsanwalt Manfred Vetterl, die Verhandlung zu Ende zu bringen, überlegten Richterin Dr. Andrea Deyerling und die Staatsanwaltschaft das Verfahren einzustellen.

Dafür müsste der 19-Jährige aber ein Geständnis ablegen. "Ich habe ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen", sagte der Angeklagte, "weil er mich Hurensohn nannte." Das Verfahren wurde gegen 40 Stunden gemeinnützige Arbeit eingestellt. Ärger bekommen jetzt die beiden Zeugen. Sie haben ein Verfahren wegen Strafvereitelung am Hals.