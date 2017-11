FC Bayern kommt doch nicht nach Pegnitz

PEGNITZ - Das Teilnehmerfeld für den BTS Cup am Samstag, 9. Dezember, in der Christian-Sammet-Halle ändert sich. Neben den Bayern muss Gastgeber SG Trockau auch auf den Club und Ajax Amsterdam verzichten. Grund: Der Organisator hatte den Mund etwas zu voll genommen.

Die Angaben auf diesem Plakat sind nicht mehr aktuell: FC Bayern München, 1. FC Nürnberg und Ajax Amsterdam kommen nicht zum BTS Cup. © Marcel Staudt



Gut, von Arjen Robben, David Alaba und Thomas Müller war nie die Rede. Die Gäste vom FC Bayern München hätten beispielsweise Xaver Pucci, Joscha Reichardt und Sanest Sindini geheißen. Ob es sich für die Zuschauer in der Christian-Sammet-Halle gelohnt hätte, diese Namen im Gedächtnis zu behalten, wird sich etwa im Jahr 2030 entschieden. Dann dürfte klar sein, ob es jemand aus der F-Jugend der Bayern durch das Nadelöhr Nachwuchsleistungsförderung geschafft hat und irgendwo im Dunstkreis des Profifußballs angekommen ist.

Aber die Bayern fahren nicht nach Pegnitz, auch der 1. FC Nürnberg und Ajax Amsterdam werden beim BTS Cup am Samstag, 9. Dezember, nicht dabei sein. Dabei muss man fairerweise hinzufügen, dass weder die Münchner, noch der Club für das Turnier zugesagt hatten. Viel mehr verließ sich der Organisator der Veranstaltung auf Zusagen von Personen, die zwar für die genannten Vereine tätig sind — aber nicht in Positionen, entscheiden zu dürfen, wer zum Hallenfußball nach Pegnitz fährt.

Daniel Kaul, Organisator des Turniers, hatte den Mund bei der Pressekonferenz Mitte Oktober im Sportheim der SG Trockau (wir berichteten) einfach zu voll genommen: Neun F-Jugendmannschaften aus neun Profiklubs würden beim BTS Cup kicken und sein Kumpel Marek Mintal Autogramme geben.

"Einladung nie bekommen"

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich das Teilnehmerfeld eines Turniers im Vorfeld noch ändert. Dass die Leiterin der Unternehmenskommunikation des FC Nürnberg in der NN-Redaktion Pegnitz/Auerbach anruft, allerdings schon. Katharina Fritsch möchte im Namen des Clubs klarstellen: "Der 1. FC Nürnberg hat nie eine Einladung zu diesem Turnier bekommen." Und Marek Mintal werde auch nicht zum Autogramme schreiben nach Pegnitz kommen.

Daniel Kaul, Finanzberater bei einer großen Bank und B-Juniorinnen-Trainer beim — Achtung, kein Tippfehler — 1. FC Nürnberg, hat Erfahrung mit Turnieren voller Nachwuchsmannschaften mit klangvollen Namen. Vergangenes Jahr führte er beispielsweise in Eigenregie den Franken Cup in Gräfenberg durch. Die U14 des FC Bayern München kam tatsächlich — und setzte sich im Finale mit 3:2 gegen den FC Augsburg durch. Er verdiene mit diesen Turnieren kaum Geld, sagt Daniel Kaul, "ich mache das aus Werbezwecken".

Das ist beim BTS Cup anders. Hier wirkt Kaul als Organisator, um Freund und Geschäftspartner Markus Wätzold einen Gefallen zu tun. Dem geht es wiederum um die Mannschaft seiner Söhne: die F-Jugend der SG Trockau. Sie spielt als Gastgeber ebenfalls mit. Anstelle der Bayern, des Club und Ajax sollen nun SpVgg Bayern Hof, Carl Zeiss Jena und 1860 München kommen. "Das ist sicher", sagt Wätzold.

Hochzeit und Flitterwochen

Wie es zu den Fehlern gekommen ist, erklärt Daniel Kaul: "Ich habe im August geheiratet und bin dann für vier Wochen in die Flitterwochen gegangen. Ich hatte mich auf die Zusagen von Personen verlassen und mich nicht mehr ausreichend gekümmert. So etwas ist mir noch nie passiert und wird mir auch nie wieder passieren."

Freund und Geschäftspartner Markus Wätzold ist jedenfalls nicht sauer: "Fehler passieren, das ist okay. Wir sind sehr dankbar, dass wir so ein Turnier überhaupt machen können und freuen uns über jede Mannschaft, die kommt."

Mit "uns" meint Wätzold die vielen Helfer der SG Trockau, die am 9. Dezember ihre Zeit dem BTS Cup opfern, und seine kleinen Fußballer. Die freuen sich ja weiterhin auf ein großes Turnier. Wie die Gegenspieler heißen, ist nicht so wichtig. Wer weiß schon, was 2030 sein wird?

VON MARCEL STAUDT