FC Bayern München kommt nach Pegnitz

SG Trockau veranstaltet Nachwuchsturnier mit neun Jugendteams aus Profiklubs und spielt selbst mit - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Am Samstag, 9. Dezember, kommen neun F-Jugendteams aus Profiklubs zum 1. BTS Cup in die Christian-Sammet-Halle nach Pegnitz. Die SG Trockau möchte dabei mehr als ein guter Gastgeber sein — und denkt schon an eine Fortsetzung.

Holen den Nachwuchs aus neun Profiklubs nach Pegnitz: SG-Vorsitzender Josef Held, Turnierleiter Daniel Kaul und F-Jugendtrainer Markus Wätzold (von links). © Foto: Marcel Staudt



Wo sollte so eine Geschichte beginnen, wenn nicht an der Säbener Straße? Da standen Markus Wätzold und seine beiden Söhne Toni (8) und Felix (5) also am Trainingsgelände des FC Bayern München, alle drei im Trikot des deutschen Rekordmeisters versteht sich. Sie sahen sich ein D-Jugendspiel an, Bayern gegen Sparta Prag. Eine halbe Stunde sind die Wätzolds geblieben, danach wusste Markus Wätzold: "Okay, da brauchst du keine Angst haben." Weder er, noch seine beiden Söhne und deren Mannschaftskollegen der F-Jugend der SG Trockau.

Ein paar Monate später lädt die SG zu einer Pressekonferenz in ihr Vereinsheim, Toni und Felix tragen wieder Bayern-Trikot, rechts vorne sitzt Papa Markus, Trainer ihrer F-Jugend. Nach den Erkenntnissen von der Säbener Straße ist er selbstbewusst genug, um seinen Lieblingsverein ein bisschen aufs Korn zu nehmen. "Wir haben ausgemacht: Wenn wir gegen die Bayern in Führung gehen, lassen wir sie gewinnen." Ein Scherz ist vor allem der zweite Teil des Satzes, Wätzold glaubt tatsächlich, dass seine Fünf bis Achtjährigen mit dem Nachwuchs der Profiklubs mithalten können: "Platz fünf oder sechs muss drin sein. Du musst dir deine Ziele hoch stecken. Und wenn es nicht so kommt, dann kommt es eben nicht so."

In der Mitte sitzt Daniel Kaul. Seine Kontakte als Trainer der weiblichen U16 des 1. FC Nürnberg und als Finanzberater einer großen Bank machen es möglich, dass neun Nachwuchsteams aus Profiklubs zum F-Jugendturnier nach Pegnitz kommen. In Gruppe A trifft Gastgeber SG Trockau auf Erzgebirge Aue, FC Bayern München, 1. FC Köln und 1. FC Nürnberg. In Gruppe B spielen Ajax Amsterdam, RB Leipzig, FC Augsburg, Jahn Regensburg und die SpVgg Fürth gegeneinander. Auf Gruppenphase folgen Platzierungsspiele, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Der Ball rollt planmäßig von 11.30 bis 18.15 Uhr.

Die national und teilweise international bekannten Klubs kommen, weil die Trainer Wätzold und Kaul sich kennen, und Kaul wiederum viele Leute im Dunstkreis des Profifußballs kennt. So auch Marek Mintal. Das legendäre Tor-Phantom des Clubs wird in der Christian-Sammet-Halle vorbeischauen, um Autogramme zu geben. Und mit den Mannschaften war es eigentlich ganz einfach. "Der Name FC Bayern München hat einen Dominoeffekt", sagt Kaul, "wenn die Bayern zusagen, kommen alle."

Und das sogar ohne Gage. Keines der eingeladenen Teams wird fürs Kommen auch nur einen Cent bekommen. Interessante Randnotiz: "Die Münchner Löwen wollten 100 Euro Antrittsgeld haben. Da haben wir gesagt: Nö", sagt Markus Wätzold. Eine freundlichere Absage bekam laut ihm beispielsweise Rapid Wien. "Sie waren sehr enttäuscht, dass wir sie leider nicht unterbringen können."

Zumindest noch nicht. Gelingt der SG Trockau als Ausrichter des BTS Cups die Premiere, denkt Wätzold schon weiter. "Wir können uns vorstellen, in den nächsten fünf Jahren jährlich ein Turnier zu machen." Dabei spielt immer die jetzige F-Jugend der SG Trockau mit. So wird aus dem F-Jugendturnier über den angestrebten Zeitraum ein C-Jugendturnier.

Kein Süßkram

Links von Kaul sitzt der SG-Vorsitzende Josef Held. Er war sofort angetan, als er von der Idee seines F-Jugendtrainers hörte: "Ein solches Turnier müssen wir natürlich unterstützen." So fädelte der Verein ein, dass die Vertreter von Ajax Amsterdam und 1. FC Köln in Gasthöfen übernachten können. Die anderen Teams reisen am Samstag früh an und spät wieder ab.

Mit 40 Helfern wird die SG das Turnier stemmen. Gespannt darf man sein, was sich der Gastgeber kulinarisch für seine Gäste einfallen lässt. Bratwurstsemmeln und Süßkram werden es wohl nicht sein, denn Vorsitzender Josef Held hat sich informiert: "Die Jugendlichen der Bayern dürfen zwischen den Spielen nichts naschen, es muss etwas Gesundes sein."

ZKarten für den 1. BTS Cup kosten acht Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Sie sind an der Tageskasse und im Vorverkauf bei Sportpoint Pegnitz erhältlich.

MARCEL STAUDT