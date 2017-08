FC Troschenreuth bekommt ausnahmsweise Maschinengeld

Fortsetzung der Diskussion im Stadtrat über Geräte, die der Verein kostenlos zur Verfügung gestellt bekam - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ab dem 1. September, also in circa zwei Wochen, gibt es feste, schriftliche Richtlinien für die Vereinsförderung durch die Stadt. Diese sind an die jahrzehntelang geübte Praxis angelehnt. Sie gelten aber nicht für zwei Anträge, die gestern Abend im Stadtrat behandelt wurden.

Der Sportverein (SV) Bronn und der Fußballclub (FC) Troschenreuth hatten bereits zur Sitzung Anfang Juli Anträge gestellt, die nur teilweise bewilligt wurden (wir berichteten). Unter anderem wurden die Investitionen für die Neuherstellung eines dritten Sportplatzes in Troschenreuth und Erneuerungen im Gastrobereich des Bronner Sportheims zurückgestellt. Die Stadtverwaltung hat beide Punkte zwischenzeitlich geprüft.

Im Fall des FC Troschenreuth hat der Verein in Eigenleistung und mit Maschinen, die ihnen von Firmen aus der Umgebung kostenlos zur Verwendung überlassen worden waren, den Humus auf dem neuen Sportplatz verteilt und gewalzt. "Dem Verein wurden diese Leistungen von beiden Firmen unentgeltlich als Spende überlassen, somit können diese als Eigenleistungen des Vereins anerkannt werden", heißt es in der Sitzungsvorlage. Hinzu kamen Kosten für Aussaat und Maschinen.

Insgesamt mache das 8185 Euro aus. Für die Behandlung des Förderantrags wäre es am einfachsten gewesen, wenn der Verein eine Rechnung über die Maschinenkosten erhalten und diese bezahlt hätte. Das Geld hätten die Firmen dann als Spende an den Verein zurückzahlen können.

Als "grundsätzlich richtig und wichtig" befand Michael Förster (Pegnitzer Gemeinschaft), dass über die Anliegen diskutiert werde. Er sei dafür, dass Maschinenstunden erst ab dem kommenden Jahr nicht mehr gefördert werden. Bronn und Troschenreuth sollten nach den alten Richtlinien gefördert werden, befand auch CSU-Fraktionssprecher Manfred Vetterl. Der FC solle nicht dafür bestraft werden, dass er den Antrag ordentlich gestellt habe.

"Jedem Unternehmer, der ,seinem‘ Verein helfen will, geht es nicht um das Geld", sagte Oliver Winkelmaier (SPD). Es sei "gelebte Praxis", das Firmen den Vereinen Rechnungen schreiben, die Summe aber später zurückspenden.

"Fördern wir etwas mit 20 Prozent, wo keinerlei Aufwendungen entstanden sind?", fragte Hans Hümmer (FWG). Das halte er wegen der angespannten Pegnitzer Haushaltslage für kritisch und sei gegen eine Bagatellisierung des Falls. Die "Rechnung-Spenden-Praxis" sei ihm gänzlich unbekannt und überprüfungswürdig, meinte er.

Von einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung könne aber nicht die Rede sein, so Vetterl: "Die Vereine brauchen jeden Cent." Winkelmaier dazu: Das Geld sei schließlich nicht für irgendwen, sondern komme zu 80 Prozent der Kinder- und Jugendarbeit zugute. "Ich bin froh um jeden, der Sport treibt", sagte er.

Die Leistung im Ehrenamt betonte Günter Bauer (CSU), der selbst Vereinsvorsitzender ist. "Der Fall ist sicherlich einmalig und folgt den Regeln des BLSV", sagte er. Dem schloss sich Jürgen Prinzewoski (SPD) an. Er sei außerdem froh, dass es nun endlich Richtlinien zur Förderung in schriftlicher Form gebe. "Ich bin froh, dass wir geltende Grundsätze haben, an die wir uns später genau halten können", sagte er vor der Abstimmung.

Das Thema "Bronn" war schneller besprochen: "Wir haben bisher keinen Unterschied gemacht, ob der Verein diese Küchen nutzt oder ein Pächter", so Bürgermeister Uwe Raab (SPD).

Als es ans Abstimmen ging, wollte Hümmer über den ursprünglichen Beschlussvorschlag abstimmen: Nämlich, dass die neuen Richtlinien zur Vereinsförderung auch für Bronn und Troschenreuth gelten. Darauf erklärte Verwaltungsleiter Herbert Lauterbach, dass der Vorschlag im Lauf der Diskussion geändert und angepasst werden könne.

Karl-Heinz Rödl (FWG) war dann dafür, über die neuen Grundsätze und die Anträge des FC und des SV getrennt abzustimmen. So kam es auch. Die Richtlinien (siehe gelber Kasten) wurden einstimmig angenommen, allerdings waren Rödl, Hümmer und Dr. Stefan Reinfelder (FWG) gegen die Zuschüsse für Bronn und Troschenreuth.

Der SV Bronn erhält 3100 Euro für die Erneuerung von Küche und Tresen, der FC Troschenreuth 1300 Euro, wie nach kurzer Unsicherheit mit Hilfe von Smartphones und dem Stadt-Kämmerer Wolfgang Hempfling geklärt wurde.

KERSTIN GOETZKE