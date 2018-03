FDP-Rat Hiery vermisst Debatte über Rekord-Rücklagen

In diesem Jahr zahlt allein Betzenstein mehr an Kreisumlage - Steigen die Abfallgebühren? - vor 3 Stunden

BAYREUTH - Vier Stunden lang haben die Kreisräte über den Haushaltsplan 2018 beraten. Dennoch vermisste Prof. Dr. Hermann Hiery (FDP) eine Debatte über die entscheidende Frage: Wie kann es sein, dass einer der finanzschwächsten Landkreise Bayerns so viel Geld auf der hohen Kante hat?

Die Einführung der gelben Wertstofftonne war noch kostenlos, trotz der aufwändigen Sortierung (Bild). Die Müllgebühren allerdings werden heuer generell deutlich steigen. Foto: Reinl



Mit seinen Rücklagen könnte der Landkreis Bayreuth nahezu seine gesamte Schuldenlast tilgen. Dieses Geld in Millionenhöhe an die Gemeinden zurückzugeben, hält Hiery jedoch für falsch. Ungeachtet der Auflistung des FWG-Fraktionsvorsitzenden Hans Hümmer über die Millionen-Rücklagen des Landkreises sprach Stephan Unglaub (SPD) von einem engen Gestaltungsspielraum, in dem mit dem Spagat zwischen Schuldenabbau und Investitionen in die Infrastruktur die Quadratur des Kreises gelungen sei.

Der Bürgermeister von Bischofsgrün forderte, die Diskussion über Zukunftsinvestitionen in den Tourismus am Ochsenkopf zu beginnen, nachdem die altersschwache Seilbahn ausgerechnet an einem Bilderbuchwochenende stehengeblieben war. Auch über die Raumnot im Landratsamt müsse man sich Gedanken machen.

Der SPD-Sprecher monierte aber auch, dass es zwar eine lange Liste von angestoßenen Projekten gebe, dass man aber den Eindruck habe, es bewege sich zu wenig. Hinsichtlich der Senkung des Kreisumlagen-Hebesatzes warnte er vor einer "Schussfahrt ins Ungewisse". Wichtig sei, dass der Landkreis seinen Aufgaben nachkommen könne, man dürfe aber auch die Finanzsituation der Kommunen nicht aus dem Auge verlieren.

Günter Dörfler (CSU) erinnerte an FWG-Forderungen im Ältestenrat, den Umlage-Hebesatz um bis zu acht Prozent zu senken. Den Kompromiss von 5,5 Prozentpunkten erachtete er als vertretbar, auch wenn man damit Gefahr laufe, bei künftigen Fördermaßnahmen durch den Staat Nachteile zu erleiden. Besonders am Herzen liegen ihm Zukunftsprojekte wie der Neubau der Jugendstätte Haidenaab, mit der er seit den Anfängen im Jahr 1984 eng verbunden sei, oder die Generalsanierung der Gesamtschule Hollfeld, bei der man wohl mit Gesamtkosten von über 20 Millionen Euro rechnen müsse.

Höhere Abfallgebühren

Georg Röhm (Junge Liste) lobte den Etatentwurf und bedankte sich für die Einführung der gelben Wertstofftonne. Wenn diese auch kostenfrei sei, so werde man dieses Jahr um Gebührenerhöhungen bei der Abfallbeseitigung nicht herumkommen, weil die Rücklagen nicht mehr ausreichten, die Defizite auszugleichen. Für wichtig erachtete Röhm es, neben der Elektromobilität den Wasserstoff als Energieträger der Zukunft mit der Einrichtung einer Tankstelle zu fördern. Ferner sprach er sich für eine Kostenfreiheit des Schulwegs aus, so wie sie in der Stadt Bayreuth praktiziert werde.

Als so informativ und transparent wie nie zuvor erachtete Karl Lappe (WG) die jüngsten Haushaltsberatungen. Die Kreisumlage angesichts der hohen Rücklagen um 5,5 Prozent zu senken, sei gegenüber den Gemeinden fair. Angesichts der höchsten Beschäftigtenzahl aller Zeiten im Landratsamt dürfe man nicht in erster Linie an einen Erweiterungsbau denken. Vielmehr müsse geprüft werden, ob Aufgaben nicht dezentral an die Kommunen übertragen werden könnten.

Manfred Neumeister (Die Grünen) lobte die Landkreisverwaltung dafür, finanzielle Vorsorge getroffen zu haben. Das angehäufte Geld sei ja nicht verloren, es könne vielmehr jederzeit zurückgezahlt werden. Seine Fraktion plädierte für einen weiteren Ausbau der Jugendsozialarbeit. Wegen des Aufgabenzuwachses in der Behörde sei anstelle des immer wieder geforderten Personalabbaus vielmehr Kontinuität nötig.

Hiery (FDP) holte als Historiker aus bis zu Galileo, um seiner Sorge über den politisch-moralischen Niedergang der Demokratie Ausdruck zu verleihen. Allerorten sei Beratungsresistenz und das Vertreten eigener Interessen zu verspüren, Diskurse würden nicht mehr geführt. So habe er auch eine detaillierte Aussprache über die harten Vorhaltungen von Hümmer vermisst. Er schätze den FWG-Sprecher ob seines Einsatzes bis an die Grenze der Belastbarkeit und des Muts, seine Meinung gegen alle Kritik zu äußern.

Mit der Forderung nach einer weiteren Senkung der Kreisumlage sei die Grenze aber überschritten. Landrat Hermann Hübner (CSU) warf er vor, vor Jahren gegen jegliche Vernunft eine Erhöhung des Hebesatzes durchgeboxt zu haben und jetzt entgegen jeder vernünftigen Haushaltspolitik ins genaue Gegenteil zu verfallen. Der Kreis brauche angesichts seiner großen Aufgaben Geld. Hiery plädierte deshalb für eine maßvolle Hebesatz-Senkung auf 37 Punkte, womit er aber ebenso scheiterte, wie Hümmer mit seiner Forderung, sie statt um 5,5 sogar um acht Punkte zu reduzieren.

Als schließlich Kampfabstimmungen und sogar ein Gang vor Gericht drohten, suchte Landtags-Vizepräsident Peter Meyer (FWG) die Wogen zu glätten. Er vermisste auf der einen Seite Erklärungen des Landrats und des Kämmerers über die Riesen-Rücklagen, betonte aber auch, dass Hümmer keine persönlichen Beschuldigungen vorgetragen hätte, sondern die Systematik der doppelten Haushaltsführung in Zweifel gezogen hätte. So sei nicht nachzuvollziehen, wenn der Kreis auf der einen Seite Reichtümer ansammle und die Gemeinden andererseits mit großen Finanzproblemen zu kämpfen hätten.

Schließlich stimmte der Kreistag gegen sieben Stimmen aus dem Lager der FWG und die von Hermann Hiery für den 95-Millionen-Euro-Haushalt und einen Umlage-Hebesatz von 35,5 Punkten. Das bedeutet, dass 32 der 33 Gemeinden heuer rund 2,9 Millionen Euro weniger an Kreisumlage zahlen. Allein die Stadt Betzenstein muss etwas mehr berappen.

RICHARD REINL