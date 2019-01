Feierliches Richtfest für neue Cherry-Zentrale

Freude über die Sicherung der Arbeitsplätze in Auerbach — Gereimter Richtspruch — Für 300 Mitarbeiter

AUERBACH - "Das heutige Richtfest ist ein richtiges Fest für Auerbach." Damit sprach Bürgermeister Joachim Neuß beim Richtfest der Cherry GmbH am Freitagmittag im Gewerbegebiet Saaß vielen Menschen aus dem Herzen. Am meisten wohl den Mitarbeitern, die sich sicher sein können, dass ihre Arbeitsplätze in Auerbach bleiben.

Westlich der Produktionshalle (im Hintergrund) entstehen Sozialräume und Verwaltungstrakt. Die Handwerker arbeiten mit Hochdruck. Bis Ende des Jahres will Cherry die neuen Gebäude im Gewerbegebiet Saaß beziehen. © Foto: Brigitte Grüner



Die Firma hatte die gesamte Belegschaft zur Feier in die künftige Produktions- und Logistikhalle eingeladen. Etwa 150 Beschäftigte sagten zu. Sie wurden mangels befestigter Parkplätze mit einem Bus zwischen dem aktuellen und dem künftigen Firmengelände hin- und hergefahren. Die Mitarbeiter freuten sich, dabei sein zu dürfen. "Schön, dass alle geladen wurden."

Strahlende Gesichter beim Richtfest der Cherry GmbH im Industriegebiet Saaß: CFO Bernd Wagner, Gökhan Altincik, Bürgermeister Joachim Neuß, Dekan Markus Flasinski CR, Ilhan Altincik, CEO Rolf Unterberger, Landrat Richard Reisinger, Pfarrerin Helga von Niedner sowie die zuständigen Cherry-Projektleiter Jochen Gittler und Elke Wiltschko (von links). © Foto: Brigitte Grüner



Die provisorische Bühne indes gehörte den Grußrednern und Ehrengästen. Geschäftsführer Rolf Unterberger erinnerte an den Spatenstich am 20. August 2018 und freute sich, dass der Baufortschritt schon sichtbar sei. Die Firma werde im neuen Industriegebiet eine neue Heimat finden. Den neuen Cherry-Hauptsitz bezeichnete Unterberger als eine gute Basis für Wachstum und weitere Investitionen. Er werde auch dazu dienen, die Cherry-Identität zu stärken.

Viele Finanzprofis seien mit den Bauplänen befasst gewesen, erinnerte sich Ilhan Altincik von der gleichnamigen Holding. Einigen sei das Projekt zu teuer gewesen. "Es war mir früh klar, dass es mein Bruder machen würde." Gökhan Altincik ist der zweite "starke Mann" in der Holding, die als Investor eingetreten ist. Der Dank der Brüder galt dem Management von Cherry, dem Bürgermeister für seinen unermüdlichen Einsatz und den Vereinigten Sparkassen für die Finanzierung.

Als im Oktober die erste Betonstele stand, habe er diese als Signal für eine leidenschaftliche regionale Zusammenarbeit gesehen, meinte Joachim Neuß. Sein Dank galt Familie Altincik für das Engagement, das "aus Liebe zur Heimat" möglich war. Einen wichtigen Beitrag hätten auch die Ämter und Behörden geleistet. Im Amberger Landratsamt wurden die Bauanträge in regelrechten Nachtschichten bearbeitet, sagte Landrat Richard Reisinger mit Stolz auf seine engagierten Mitarbeiter. Viel Arbeit wartet auch auf Stadtbaumeisterin Margit Ebner. Voraussichtlich am 27. Februar vergibt der Stadtrat den Auftrag für die weitere Erschließung des Gewerbegebietes.

Trotz knapper Kapazitäten im Baugewerbe habe die örtliche HD Bau GmbH den Auftrag übernommen und arbeite vom ersten Tag an mit Hochdruck, so der Rathauschef. Er freue sich bereits auf die Einweihung und die weitere Expansion von Cherry, betonte Joachim Neuß. An die "Oberpfälzer Moosbüffel" wandte sich Martin Rogler von der mittelfränkischen MR Bedachungs GmbH. "Da holen die sich für den Richtspruch ausgerechnet einen Franken", wunderte sich Rogler gespielt und begeisterte anschließend mit einer gereimten Rede, in der er alle am Projekt Beteiligten erwähnte. Ein paar Kostproben: "Man schlich dann gleich auf schnellen Sohlen zu Altincik, um Geld zu holen" oder "Eine Baufirma suchte man in der Welt, und kam dann grad bis Michelfeld" oder "Landrat Richard Reisinger, das ist ganz ein Fleißiger".

Lob galt besonders dem Architekten Maximilian Küfner vom Büro RK Next aus Bayreuth und den Handwerkern. Sein Glas ließ Rogler, der nicht vom Dach, sondern von einer Plattform aus sprach, in einem eigens aufgestellten Container zerschellen. Cherry-Projektleiterin Elke Wiltschko freute sich über eine gedruckte Form der Rede, die Rogler mit einem kleinen Fränkisch-Lexikon überreichte.

Segen erteilt

Allen Arbeitern am Bau und den Menschen, die im neuen Betriebsgebäude nach der Fertigstellung arbeiten werden, erteilten Pfarrerin Helga von Niedner und Dekan Markus Flasinski den Segen. Um Umtrunk und Richtschmaus kümmerte sich die Auerbacher Bäckerei Bock, deren Gulasch aus dem Handbrot die winterliche Kälte etwas vertrieb.

Gebaut wird die neue Firmenzentrale für zunächst 300 Mitarbeiter – mit der Option künftiger Erweiterungen. Bis zum Frühjahr soll das Verwaltungsgebäude stehen. In der Fertigungshalle steht nun der Innenausbau an. Ab September wird die Produktion sukzessive umziehen, so Monika Götzmann von der Cherry-Öffentlichkeitsarbeit. Bis Jahresende 2019 möchte die Firma das ZF-Gelände im Industriegebiet Lohe komplett verlassen haben.

BRIGITTE GRÜNER