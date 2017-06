Feiern in alter Freundschaft mit den Hofern

Städtefreundschaft zieht immer weitere Kreise - Musikanten begeistert - vor 6 Stunden

PEGNITZ - Pegnitz pflegt gleich mehrere Städtepartnerschaften: Die Stadt, Vereine, Kirchen und die Schulen halten unter anderem Kontakte mit Italien, Frankreich, England, Schottland oder Tschechien. Dem gegenüber steht nur eine einzige Städtefreundschaft. Die aber wird nicht nur wegen der räumlichen Nähe zu Hof intensiv gelebt.

Am Freitag, 14. Juli, kommen die Hofer wieder zum inzwischen schon 14. Schlappenabend nach Pegnitz. © Reinl



Anders als sonst sind die Beziehungen zu Hof von der Basis ausgegangen. Erst drohte die "Schnapsidee" rund um den Hofer Schlappentag und den Pegnitzer Schlappenwirt zwar in einen regelrechten Bierkrieg auszuarten, doch dann entwickelte sich daraus eine innige Beziehung im sonst eher zerstrittenen Oberfranken. Vom Hofer "Gewächs" Manfred Thümmler mit Leben erfüllt, zeigten sich bald viel mehr Verbindungen als vermutet.

Es gibt nicht nur familiäre Bande, es kamen beispielsweise auch die beiden ersten Leiter der Justizschule aus der Saalestadt und dem nahen Frankenwald. Wenn demnächst die Fachhochschule für Rechtspfleger von Starnberg nach Pegnitz verlagert wird, ist eine intensive Zusammenarbeit mit der Beamten-Fachhochschule in Hof programmiert. Besteht heute schon mit dem Egronet ein kostengünstiger Verkehrsverbund zwischen beiden Kommunen, so soll dieser mit der gemeinsam geforderten Elektrifizierung der Bahnlinie noch weiter aufgewertet werden.

Am schönsten ist es, wenn eine Freundschaft über die Jahre wächst. Die Willenreuther Schützen sind seit jeher Paten der Privilegierten Scheibenschützengesellschaft, die seit 585 Jahren den Schlappentag veranstaltet, die Pegnitzer "Privilegierten" und der Schützengau Pegnitzgrund sind ebenfalls seit langem mit von der Partie. Weil Manfred Thümmler einst versprochen hatte, jeweils eine Blaskapelle zum ältesten deutschen Schützenfest mitzubringen, finden auch immer mehr Musikanten Gefallen an den so publikumsträchtigen wie öffentlichkeitswirksamen Auftritten.

Das KSB-Werksorchester hat schon dort gespielt, genauso wie die Pegnitzer Buam, die Jugendbergmannskapelle oder die Trockauer Feuerwehrkapelle. Wegen Terminschwierigkeiten sprang heuer die Musikkapelle Stadt Creußen ein, angereichert mit Bläsern und Trommlern aus Poppendorf, Pegnitz und Troschenreuth, die man in Anlehnung an den Kommunalverbund auch als "A9-Wirtschafts-Bänd" hätte auftreten lassen können.

Die "Notlösung" spielte sich auf Anhieb in das Herz der Hofer, die Musikanten schwärmen vom schönsten Fest, auf dem sie je musiziert haben.

Wenn die Organisatoren in der Saalestadt jetzt offiziell verkündeten, dass ein Schlappentag ohne Pegnitz eigentlich nicht mehr vorstellbar sei, so beweist dies das innige Verhältnis, das weiter vertieft wird, wenn die Hofer am 14. Juli im Gegenzug den Pegnitzer Schlappenabend rund um das Schweinehirtendenkmal mitfeiern, mit dem aktuellen Schlappenkönig im Gefolge.

Die Planungen reichen aber noch viel weiter: Hof geht alljährlich mit einem Sonderzug auf Reisen. Wenn der das nächste Mal gen Süden dampft, sollen in Pegnitz nicht nur die "Fregga", die den Städteausflug traditionell musikalisch begleiten, einsteigen, sondern auch jede Menge Bürger.

Noch ein gemeinsames Ziel gibt es: Sowohl der Schlappentag, als auch die fränkische Bratwurst sollen in das Unesco-Kulturerbe aufgenommen werden. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das beim Bratwurstgipfel in Pegnitz gemeinsam gefeiert wird – in alter Freundschaft.

RICHARD REINL