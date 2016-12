Vor den Kopf gestoßen hat der Konzern British American Tobacco (BAT) in Bayreuth seine Mitarbeiter mit der Ankündigung, 950 von ihnen auf die Straße zu setzen. Die Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt konnten auch die blühenden Landschaften in der Wilhelminenaue zur Landesgartenschau nicht aufhellen. Ein Blick in Bildern auf das Jahr 2016.