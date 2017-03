Felsbrocken bei Rupprechtstegen soll entfernt werden

Gestein blieb am Hang bei Rupprechtstegen an einer gestürzten Fichte hängen

RUPPRECHTSTEGEN - Bei dem starken Sturm vergangene Woche ist auch eine alte Fichte an der Hangkante, etwa hundert Meter oberhalb der Staatsstraße 2162 kurz nach Rupprechtstegen (Anka-Tal) in Richtung Lungsdorf entwurzelt worden.

Der verkeilte Felsbrocken: Die quer liegende Fichte und eine mächtige Buche stoppten den vier Tonnen schweren Koloss auf seinem Weg ins Tal oberhalb der Staatsstraße bei Rupprechtstegen. © Siegfried Fuchs



Der über zwanzig Meter lange Baum riss mehrere Felsen mit in die Tiefe, bevor er querliegend an einer Buche verkeilte. Die auf die Straße stürzenden Felsbrocken wurden von der Feuerwehr Enzendorf noch in der gleichen Nacht entfernt.

Einer dieser losgelösten Felsen, nach Schätzung von Diplom-Geologe Hannes Bergmann mit einem Gewicht von rund vier Tonnen, blieb oberhalb der gestürzten Fichte im Hang hängen. Bei einem Ortstermin an der Schadensstelle mit Bauoberrat Ulrich Lang vom Staatlichen Bauamt Nürnberg gab nun der Projektgeologe zumindest teilweise Entwarnung.

Derzeit keine Gefahr

Es bestehe keine Gefahr im Verzug, er würde aber dennoch raten, in den nächsten Wochen den rund einen Kubikmeter großen, nur durch den umgestürzten Baum gehaltenen Felsen kontrolliert zu entfernen.

Zudem empfahl er dringend, wenn schon ein Räumtrupp im Hanggelände tätig sei, weiteres kleineres, teilweise unter Moos verstecktes, aber lockeres Felsmaterial sowie eine Gesteinsnase im angrenzenden Felsmassiv zu entfernen; mögliche Gefährdungen, die er bei seiner gründlichen und weitläufigen Absuche am Faschingsdienstag festgestellt hatte.

Dazu werde aber, wie Ulrich Lang ergänzte, während der Räumarbeiten die Staatsstraße kurzzeitig für den Verkehr komplett gesperrt werden. Termine dafür werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Bislang sei, so der Bauoberrat, der gesamte, in Privatbesitz befindliche Hang in punkto Steinschlag aber noch nie auffällig gewesen.

SIEGFRIED FUCHS