Felsen an der B 470 werden gesichert

Sperrung der Bundesstraße bei Pottenstein beginnt am Montag, 9. Oktober - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Das Staatliche Bauamt Bayreuth beginnt am Montag, 9. Oktober, mit Felssicherungsarbeiten an der Bundesstraße 470 südlich von Pottenstein. Betroffen ist auf einer Länge von rund 400 Metern der Streckenabschnitt zwischen dem südlichen Ortsausgang von Pottenstein und dem Parkplatz am Felsenschwimmbad.

Zwischen dem Tankstellenparkplatz in Pottenstein und der Einfahrt zum Felsenbad finden ab 9. Oktober Felssicherungsarbeiten statt. Deshalb wird die Strecke für drei Wochen komplett gesperrt. © Luisa Degenhardt



Es werden straßennah Steinschlagschutzzäune errichtet und Einzelsicherungen von Felsen im Hangbereich vorgenommen, damit sich diese in den Wintermonaten nicht lösen und auf die Straße stürzen. Die Arbeiten sollen bis Anfang Dezember abgeschlossen sein.

Für die Durchführung der Holzungsarbeiten und für einen Teil der Felssicherungsarbeiten ist aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Vollsperrung der B 470 unumgänglich. Diese beginnt am 9. Oktober und wird voraussichtlich drei Wochen andauern. Die restlichen Arbeiten erfolgen anschließend abschnittsweise unter halbseitiger Sperre der B 470 mit Verkehrsregelung über Ampelanlagen.

Umleitung über Kirchenbirkig

Die Umleitung erfolgt während der Vollsperrung von Pottenstein aus über Kirchenbirkig nach Schüttermühle und umgekehrt. Die Zufahrt zum Schöngrundsee beziehungsweise zur Sommerrodelbahn und zur Teufelshöhle ist von Schüttersmühle aus möglich.

Während der Zeit der Vollsperrung muss auch der Geh- und Radweg neben der Bundesstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Hier steht als fußläufige Verbindung zwischen Pottenstein und dem Schöngrundsee nur der Wanderweg neben dem Weihersbach zur Verfügung. Am Wochenende von Freitag, 13. Oktober, bis Montag, 16. Oktober, muss auf Grund von Felsabtrags-Arbeiten auch diese fußläufige Verbindung noch gesperrt werden.

Geräuschloser Felsabtrag

In diesem Zusammenhang weist das Staatliche Bauamt darauf hin, dass besagter Felsabtrag geräuschlos ohne Sprengungen vorgenommen wird und zeitlich nicht genau definiert ist. Daher ist an dem betreffenden Wochenende das Betreten des Sperrbereiches aufgrund der stark erhöhten Steinschlaggefahr strengstens verboten.

Außerdem können die Bushaltestellen "Teufelshöhle" und "Schöngrundsee" vom öffentlichen Nahverkehr auf Grund der Vollsperrung der B 470 nicht bedient werden. Als Ersatz steht den Benutzern der "Öffentlichen" während der Bauarbeiten nur die Haltestelle "Schüttersmühle" zur Verfügung.

nn