Felsformation in Betzenstein freigelegt

Industriekletterer Martin Wölfel aus Gößweinstein verschafft seltener Maulbeere mehr Platz - vor 19 Minuten

BETZENSTEIN - Beobachtet man Martin Wölfel in seiner Arbeitsmontur am Fels, könnte man ihn für einen Freizeitkletterer halten. Ganz falsch liegt man damit zwar nicht, doch seine Aufgabe ist rein professioneller Natur. Als Industriekletterer und Baumpfleger der besonderen Art ist er bereits seit zwölf Jahren in absturzgefährdetem Gelände landschaftspflegerisch tätig. Im Auftrag des Landespflegeverbandes Fränkische Schweiz-Rotmaintal, legt der 38-jährige Gößweinsteiner mit seiner Firma Vertical Tours derzeit eine Felsformation bei der Betzensteiner Schule frei.

Martin Wölfel in voller Arbeitsmontur am Fels in Betzenstein. Seit zwölf Jahren arbeitet der Industriekletterer in absturzgefährdetem Gelände. Nun war er in Betzenstein unterwegs. © Bernhard Niemczyk



Sieht man sich die Infotafel unterhalb der Felsen genauer an, bekommt man eine Idee, worum es bei der Arbeit des zertifizierten Baumpflegers geht. Am Beginn des Mehlbeerenweges, eines behindertengerechten Spazierweges, wurde in der Vorweihnachtszeit mit den Maßnahmen begonnen. Auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern an und um die Felsformation werden die Konkurrenten der urfränkischen Hersbrucker Mehlbeere seitdem ausgelichtet. Durch die gezielte Entnahme von beschattenden und schneller wachsenden Gehölzen wie Buche und Haselnuss sollen die Mehlbeeren wieder einen Platz an der Sonne bekommen. Die sehr genügsamen Sonnenanbeter gedeihen im lichten Kiefernwald, am Waldrand, auf Magerrasen und Felsköpfen am besten.

Endemische Art

Bei den Exemplaren in Betzenstein handelt es sich um die Hersbrucker Mehlbeere (Sorbus pseudothuringiaca), eine seltene und endemische Art. Dies bedeutet, dass sie nur in kleinräumiger Verbreitung vorkommt. Die rund tausend Exemplare der Pflanze finden sich im Gebiet des fränkischen Juras zwischen Hersbruck und Pegnitz, Gößweinstein und an der Wiesent sowie Ebermannstadt und Forchheim.

Ihren Namen verdanken die Mehlbeeren wohl dem Umstand, dass die Früchte in Notzeiten getrocknet und gemahlen als Mehlersatz und zum Haltbarmachen von Brot dienten.

Unterstützende Maßnahmen

Alle endemischen Mehlbeeren in der Region sind gefährdet, einige sogar vom Aussterben bedroht. Insbesondere durch die Aufgabe historischer Nutzungsformen und dem damit verbundenen Umbau in Hochwald sind sie aus den Wäldern großflächig verschwunden und nur noch an Waldrändern oder Felsköpfen zu finden. Gemäß der Roten Liste Bayerns wird die Art mit Stufe drei als gefährdet eingeordnet.

Angst vor Höhe darf Martin Wölfel bei seiner Arbeit nicht haben. © Bernhard Niemczyk



Ende der 90er Jahre definierte das Naturschutzprojekt der evangelischen Kirche namens „Ein jeder Baum nach seiner Art“ Gehölze und Flächen, die einer besonderen Aufmerksamkeit und Unterstützung bedürfen. Ein Maßnahmen- und Pflegekatalog wurde auch für die Felsen am Mehlbeerenweg festgelegt. Für die Kontrolle dieser Bereiche und die Überwachung der Aktivitäten sorgt der Landschaftspflegeverband Fränkische Schweiz-Rotmaintal, dessen Vorstand drittelparitätisch mit Vertretern aus Gemeinden, Naturschutzverbänden und Landwirten besetzt ist. Er trägt auch zehn Prozent der Kosten, während das Land Bayern den Großteil von 90 Prozent übernimmt.

Zur Rettung der seltenen endemischen Arten versucht der Landschaftspflegeverband darüber hinaus zusammen mit der Regierung von Oberfranken, dem Landratsamt Forchheim und den Botanischen Gärten Erlangen, Bayreuth und Regensburg in der Obstbauversuchsanlage des Landkreises Forchheim in Hiltpoltstein eine Erhaltungszucht aufzubauen.

Mehlbeeren gehören zum Kernobst aus der Familie der Rosengewächse, ebenso wie unsere Äpfel und Birnen. Ihre Früchte sind jedoch viel kleiner und meistens auffällig Rot oder Orange gefärbt. Sie werden gerne von Vögeln gefressen. Blätter und Rinde sehen von Art zu Art recht verschieden aus. Einige Mehlbeeren wie die Vogelbeere, auch Eberesche genannt, sind sehr häufig und weit verbreitet, andere Arten, zum Beispiel die Gößweinsteiner Mehlbeere, kommen nur in einem eng begrenzten Areal vor. Diese Arten sind wahrscheinlich erst nach der letzten Eiszeit vor rund 10 000 Jahren entstanden, naturgeschichtlich betrachtet also noch sehr junge Arten.

Ein schöner Ort

Begutachten kann man diese außergewöhnliche Urfränkin, wenn man sich auf den Betzensteiner Mehlbeerenweg begibt. Bei schönem Wetter wird man überdies mit einem malerischen Blick auf die Burg belohnt.

GISELA LEINBERGER