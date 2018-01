Felssturz hat Josef Springer schlaflose Nächte bereitet

Unglück an der Burg Veldenstein einer der schwierigsten Momente — Bürgermeister Josef Springer im NN-Gespräch zum 60. Geburtstag - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Zehn Jahre ist Josef Springer Bürgermeister der Marktgemeinde Neuhaus. In dieser Zeit ist einiges "abgearbeitet" worden, wie er es selbst bezeichnet. Und er kennt sich aus bei dem, was aktuell so läuft. Er ist nach außen hin nicht der Mensch der lauten Töne. Er ist eher der zurückhaltende Typ, der aber sehr wohl genau beobachtet, analysiert und bewertet. Dazu lebt er gesund und sportelt regelmäßig. Josef Springer ist seit heute ein fitter Sechziger.

Seit 22 Jahren gestaltet Josef Springer die Kommunalpolitik in seiner Heimatgemeinde Neuhaus mit, seit zehn Jahren als Bürgermeister. Der Felssturz an der Burg Veldenstein hat ihm seinerzeit schlaflose Nächte bereitet. © Michael Grüner



Seit 22 Jahren gestaltet Josef Springer die Kommunalpolitik in seiner Heimatgemeinde Neuhaus mit, seit zehn Jahren als Bürgermeister. Der Felssturz an der Burg Veldenstein hat ihm seinerzeit schlaflose Nächte bereitet. Foto: Michael Grüner



"Ich versuche immer so zwei- oder dreimal die Woche Joggen zu gehen. Und meine Frau sorgt für die gesunde Ernährung." Nach Möglichkeit kommt nur das auf den Tisch, was auch im heimischen Garten wächst und gedeiht. "Was natürlich auch biologisch gedüngt wird", verrät der Bürgermeister. Der Fleischkonsum wurde relativ reduziert. "Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch gerne mal Bratwürste oder einen Schweinebraten esse. Vegetarier bin ich nicht", sagt Springer über sich selbst. Die ganzheitliche Lebensweise macht es aus.

Rathausjob — wie weit bleibt da neben der Familie noch Zeit für Freunde oder Hobbys? "Zeit für Freunde nach Möglichkeit immer. Bei den Hobbys ist es schon wesentlich eingeschränkter. Das beschränkt sich im Moment auf Wandern mit der Ehefrau und sportliche Aktivitäten."

Beamter statt Lokführer

Nach dem Kindheitstraum als kleiner Bub wäre Josef Springer wohl Lokführer geworden. Die Pegnitztalbahn liegt ja quasi vor der Haustür. Letztendlich schlug Springer aber die Beamtenlaufbahn ein und war zuletzt im gehobenen Dienst an der Regierung von Mittelfranken in Ansbach tätig. Die Verwaltung des Luftverkehrs war sein Sachgebiet. "Das war eine sehr interessante Tätigkeit", denkt Springer die zehn Jahre zurück, als er seinen Schreibtisch in Ansbach nach der Wahl zum Neuhauser Bürgermeister räumte. "Wir waren für vier Regierungsbezirke, die fränkischen und die Oberpfalz, zuständig. Und dort speziell für die Genehmigungen von Luftfahrtunternehmen, Flugtagen oder privaten Flugplätzen."

In der heimischen Kommunalpolitik war Springer schon zu seiner Ansbacher Zeit engagiert. Er wurde vor 22 Jahren erstmals aus den Reihen der CSU in den Gemeinderat gewählt. "Gewonnen hat mich der damalige Bürgermeisterkandidat Gerhard Ankenbrand. Mit dem Fraktionssprecher ging es dann weiter und irgendwann ist dann das Thema Bürgermeisteramt auf mich zugelaufen", blickt Springer auf das politische Geschehen zurück. "Und so bin ich dann 2008 — zwar mit einer knappen Mehrheit — gewählt worden."

Interesse am Geschehen in der Gemeinde hatte Springer schon vor irgendwelchen Mandaten. Er war auch, als er in Neuhaus zum Beispiel gebaut hat, an der Rathausarbeit interessiert. "Ich besuchte auch regelmäßig die Sitzungen des Marktgemeinderats". Springer ist Neuhauser und auch dort aufgewachsen. Lediglich in der Geburtsurkunde steht Hersbruck, weil seine Mutter damals dieses Krankenhaus zur Entbindung ausgewählt hatte.

Schwieriger Start

Springers Start als Bürgermeister im Jahr 2008 war bekanntlich nicht ganz einfach. Das verschlossene Dienstzimmer statt einer Amtsübergabe durch die Vorgängerin machte damals Schlagzeilen. Steht man da nach zehn Jahren darüber hinweg oder berührt das immer noch die menschliche Seele? "Ich schaue nicht zurück, das Kapitel habe ich abgeschlossen", zeigt sich der 60-Jährige klar positioniert. Und er ist durchaus stolz darauf, dass im Gemeinderat inzwischen eine gute, konstruktive Basis der Zusammenarbeit erreicht worden ist.

Bereut, in die Kommunalpolitik gegangen zu sein, hat es Springer nach eigenen Worten nicht. Aber, es gibt trotzdem ein Aber: "Es gibt Momente, in denen man schon ab und an daran zweifelt. Aber dann erinnert man sich wieder daran, dass es auch wieder Momente gibt, die einen motivieren."

Zweifel kommen dann auf, wenn man persönliche Enttäuschungen im Amt erlebt, lässt Springer auf Nachhaken durchblicken. Zuspruch aber motiviere bei der Rathausarbeit wieder. Und auch der Umstand, dass man die Marktgemeinde insgesamt vorwärts gebracht hat. "Wenn ein Projekt schön abgeschlossen wird und man stellt fest, das führt zu einer Verbesserung für das Leben der eigenen Bevölkerung, dann ist das schon motivierend."

Familie mitten drin

Ist Politik — auch die Politik des Bürgermeisters — daheim am Familientisch ein Thema? Oder ist das komplett ausgeklammert? Springer ohne Umschweife: "Das ist zwangsläufig immer ein Thema. Das ist bei jedem Bürgermeister ein Thema. Die Familie ist ja quasi ein Bestandteil des Bürgermeisteramtes", sagt Springer über sich und sein Zuhause. Man versuche zwar, beides nach Möglichkeit zu trennen, aber das funktioniere nicht. "Vor allem nicht in einer Gemeinde unserer Größenordnung." Die beiden Söhne Springers wohnen und arbeiten inzwischen auswärts. Sie kommen aber relativ häufig zu Besuch, wie er sagt.

Gibt es Vorlieben bei den Aufgaben des Bürgermeisters? Springer überlegt kurz. "Gerne mache ich eigentlich Eheschließungen", sagt er. Und welche Aufgaben sind eher schwieriger Natur? Auch nach längerem Nachdenken passt Springer bei der Frage. "Da fällt mir jetzt nichts ein, das sage ich jetzt ganz offen."

Mit Ernst ist der Rathaus-Chef sofort wieder bei der Sache, als es um die Frage seiner bisher schwierigsten Entscheidung geht. "Ich würde eher den schwierigsten Moment sagen. Und der war in der Nacht des Felssturzes. Man wusste nicht, wie die ganze Geschichte weitergeht. Kommt die gesamte Burg noch geflogen oder wie entwickelt sich die ganze Sache insgesamt. Das war eigentlich schon der schwierigste Moment und das hat mich schon ein paar Nächte schlaflos gehalten — bis dann klar war, in welche Richtung die ganze Geschichte geht."

Finanzielle Grenzen

In einer Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern gibt es Grenzen bei den Gestaltungsmöglichkeiten für einen Bürgermeister, allein schon wegen der Finanzen. Springer bedauert dies vor allem deshalb, weil es nicht mehr Zuschussmittel des Freistaats gibt. Eine Gemeinde könne ihre Einnahmesituation genau genommen nur über die Grund- und Gewerbesteuer gestalten. "Da sind halt die Möglichkeiten sehr begrenzt." Erhöhungen der Sätze würden nur zu einer größeren Belastung der Bürger führen.

Mit der Finanzkraft seiner Heimatgemeinde Neuhaus ist Springer durchaus zufrieden. "Das Problem ist, dass die Gemeinde wegen ihrer Altfälle so in Anspruch genommen wird, dass sie im Moment einfach mehr ausgeben muss, als sie einnimmt." Ein Altfall sei zum Beispiel die Kläranlage Höfen gewesen, oder die Wasserversorgung Neuhaus und auch die marode Brücke in Hammerschrott sowie das Schulgebäude. "Das sind so die Altfälle. Einige sind gelöst, andere müssen wir noch lösen."

Mit dann 62 darf Josef Springer in zwei Jahren bei der nächsten Kommunalwahl nochmals als hauptamtlicher Gemeinde-Chef kandidieren. Die Frage, ob er wieder antreten wird, beantwortet er ohne zu zögern mit Ja. "Wenn sich gesundheitlich nicht etwas anderes ergibt, würde ich wieder antreten." Heute feiert der Bürgermeister aber erst einmal seinen Sechzigsten. Mit einem Empfang im Rathaus für die politischen Mandatsträger. Und abends wird bei Springers dann privat zu Hause im Kreis der Familie gefeiert. "Im kleinen Kreis", wie er hinzufügt.

MICHAEL GRÜNER