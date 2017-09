Fernsehteam an Villa Wahnfried bestohlen

Eine minute Unaufmerksamkeit reichte dem Dieb: Stativ im Wert von 500 Euro entwendet - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Fotoequipment im Wert von rund 500 Euro erbeutete ein bislang Unbekannter in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit. Geschädigt wurde ein fernsehteam bei Filmaufnahmen an der Wagner-Villa Wahnfried.

Am Montag gegen 10.15 Uhr befand sich ein Fernsehteam für Filmaufnahmen in der Wahnfriedstraße, um in der Villa Wahnfried zu drehen. Dazu entluden die Kameraleute ihr Equipment, um es ins Haus zu tragen. Während sie einige Fotogegenstände in das Gebäude schleppten, blieb ein Stativ mit Light Panel zunächst am Gehweg stehen.

Als die Mitarbeiter des Fernsehteams nur eine Minute später zurück zu ihrem Fahrzeug kamen, hatte ein bislang Unbekannter bereits die Gunst der Stunde genutzt und das Stativ im Wert von 500 Euro entwendet.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können, sich unter der Rufnummer 0921/506-2130 zu melden.

