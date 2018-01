Festnahme in Kulmbach nach zweistündiger Verfolgung

23-jähriger war mit unterschlagenem Mietfahrzeug unterwegs - vor 2 Stunden

BAYREUTH/KULMBACH - Letztendlich erfolglos verlief am Dienstagabend die Flucht eines Mannes vor der Polizei. Zunächst widersetzte sich der Autofahrer, der mit einem unterschlagenen Wagen unterwegs war, auf der A9 einem Stop-Signal. In Kulmbach flüchtete der Mann dann zu Fuß weiter. Wenig später nahmen ihn Polizisten jedoch in einem Haus im Stadtgebiet widerstandslos fest. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18.15 Uhr geriet der silbernen Skoda Octavia auf der A9 in Richtung Norden ins Visier einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Bayreuth. Wie die Überprüfung des Mietfahrzeugs im Fahndungsbestand ergab, war der Wagen als unterschlagen ausgeschrieben. Die Beamten verständigten für die anstehende Kontrolle des Autos weitere Streifenbesatzungen.

Als der Fahrer des Skoda bei Bayreuth aus dem Verkehr gezogen werden sollte, gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Norden weiter. Bei der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron streifte der Oktavia einen Lastwagen, fuhr dann kurzzeitig auf der A9 in südlicher Richtung und wechselte anschließend auf die A70 in Richtung Bamberg.

Zwischenzeitlich waren zahlreiche Streifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber in die Fahndung mit eingebunden. An der Anschlussstelle Kulmbach/Neudrossenfeld setzte der Fahrer seine rücksichtslose Fahrt in Richtung Kulmbach fort. Nachdem die Beamten den Wagen kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, entdeckten sie den verlassenen Skoda dann im Stadtgebiet Kulmbach in einem Hof bei der Breslauer Straße. Zwischenzeitlich hatte der Mann zu Fuß das Weite gesucht.

Bei der Fahndung unterstützte auch die Kulmbacher Bevölkerung die Polizisten durch Hinweise auf das Fahrzeug beziehungsweise einen verdächtigen Mann, der zu Fuß unterwegs ist.

Wenig später konnten die Beamten den Flüchtigen in einem Wohnhaus in der Straße „Am Rasen“ feststellen. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte gegen 20.15 Uhr widerstandslos fest. Es handelt sich um einen 23 Jahre alten Mann aus Sachsen. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die weiteren umfassenden Ermittlungen.

