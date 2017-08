Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Grafenwöhr

Wohnzimmer im Erdgeschoss ist komplett ausgebrannt - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR - In der Adalbert-Stifter-Straße in Grafenwöhr hat am Dienstagnachmittag die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde niemand, allerdings ist das Wohnzimmer schwer beschädigt. Die anderen Räume wurden ebenso stark in Mitleidenschaft gezogen.

Laut Polizei wohnen nach derzeitigem Erkenntnisstand neun Personen in dem Mehrfamilienhaus. Diese konnten das brennende Gebäude früh genug verlassen, sodass keine Gefahr für sie bestand.

Das Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung ist durch das Feuer komplett ausgebrannt. Die anderen Räume der Wohnung wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Am Nachmittag war die Feuerwehr noch im Gebäude und untersuchte dieses auf weitere Brandnester. Die Erdgeschosswohnung konnte die Polizei noch nicht betreten. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.

