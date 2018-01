Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Terrorübung: Als die GSG 9 in Buchau bei Pegnitz trainierte In den 1970er Jahren baute der nun verstorbene Ulrich Wegener die GSG 9 auf. Trainiert hat sie auch schon in der Region: Vor genau 42 Jahren fand in Buchau nördlich von Pegnitz eine Großübung von Terror-Spezialeinheiten statt - auch die GSG 9 war mit von der Partie.

Vor 25 Jahren kam das "Aus" für den Milchhof Pegnitz Vor 25 Jahren, zum Jahreswechsel 1992/93, endete die Produktion im Milchhof Pegnitz. Wehmut kam bei den knapp 50 Mitarbeitern dennoch nicht auf. Die meisten haben das Angebot der Käserei Bayreuth angenommen und sind in die Wagnerstadt gewechselt, wo eine völlig neue Betriebsstätte an der Autobahn aus dem Boden gestampft worden war. Auch viele der hochmodernen Maschinen aus Pegnitz wurden dorthin umgesiedelt. Der Milchhof Pegnitz hatte in den 50 Jahren seines Bestehens eine enorme Aufwärtsentwicklung erlebt. Nach der Amtszeit von Direktor Wolfgang Hiltl war allerdings wegen Missmanagements eine Fusion mit dem Milchhof Bayreuth-Kemnath unumgänglich. Unsere Bildergalerie zeigt einen Streifzug durch die Pegnitzer Firmengeschichte.

Vor 25 Jahren erste Prunksitzung in Pegnitz Am 9. Januar 1993 wurde mit der ersten Prunksitzung in Pegnitz eine neue Ära eingeläutet. Betrat die Gesellschaft Stadtgarde Glückauf damals unter Regie von Präsidentin Lydia Nega, Werner Keller und Irmgard Bauer noch Neuland, so hat die fünfte närrische Jahreszeit seither in Pegnitz längst ihren festen Stellenwert. Leicht hatten es die Narren bei ihrer Premiere in der alten Realschul-Turnhalle nicht, sorgten doch Stromausfälle und äußerst beengte Platzverhältnisse für etliche Pannen. Kein Wunder, dass in mehreren Büttenreden immer wieder der Ruf nach einer Stadthalle laut wurde.