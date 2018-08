"Feuerstuhl" ging nahe Weidenberg in Flammen auf

Motorrad eines Kulmbachers erlitt Totalschaden - Teerdecke in Mitleidenschaft gezogen - vor 48 Minuten

WEIDENBERG - Im wahrsten Sinn des Wortes mit einem "Feuerstuhl" war ein Kulmbacher im Raum Weidenberg unterwegs. Als sein Motorrad Feuer fing, griffen die Flammen auch auf eine Böschung über. Außerdem wurde der Teerbelag der Straße in Mitleidenschaft gezogen.

Am Sonntagnachmittag war ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Kulmbach von Bayreuth aus in Richtung Weidenberg unterwegs. Als der Motor seines Krads während der Fahrt ausging, hielt er am rechten Fahrbahnrand an und stellte sein Fahrzeug ab.

Unmittelbar darauf fing die Maschine plötzlich Feuer und stand wenige Minuten später in Vollbrand. Aufgrund der Trockenheit griff das Feuer sofort auf die Böschung über. Auch die Teerdecke wurde beschädigt.

Die eingesetzten Feuerwehren, darunter die Ständige Wache aus Bayreuth sowie die Feuerwehren aus Laineck, Döhlau und Untersteinach, brachten das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 6500 Euro. Brandursache dürfte ein technischer Defekt am Motorrad gewesen sein.

