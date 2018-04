Feuerteufel von Kulmbach: Verdächtige sitzen in U-Haft

KULMBACH - Sie sollen über Ostern fünf Brände in Kulmbach gelegt haben: Am Montag verhafteten Polizeibeamte drei verdächtige Männer. Der angerichtete Schaden ist enorm, die Ermittlungen dauern weiter an.

Beim Brand am Sonntag in Wehrhaus (Lkr. Kulmbach) brannte eine Holzlaube komplett nieder. Es war das vierte Feuer in der Brandserie. © NEWS5 / Fricke



Fünf Brände sollen auf das Konto der Verdächtigen gehen: Nachdem es im Raum Kulmbach über die Osterfeiertage zu mehreren Brandlegungen mit einem Sachschaden von etwa 300.000 Euro gekommen war, wurden nun drei Tatverdächtige gefasst. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzen die Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren aktuell in Untersuchungshaft.

Ihnen wird einiges zur Last gelegt: Begonnen hatte die Brandserie am Samstagnachmittag mit einem Holzvollernter im Wald in der Nähe des Ködnitzer Ortsteils Leithen. Beim Brand des landwirtschaftlichen Geräts entstand ein Schaden von circa 240.000 Euro.

Ebenfalls am Samstag legten die Täter ein Feuer an einer Waldhütte im Bereich der B85 bei Kulmbach. Sie brannte lichterloh, der Gesamtschaden lag bei knapp 15.000 Euro.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ging es weiter: Ein Warnleitanhänger im Bereich der Anschlussstelle Thurnau-Ost der Autobahn A70 fiel den Flammen zum Opfer. Bei diesem Vorfall verursachten die Täter einen Schaden von etwa 8000 Euro.

Brände über die Osterfeiertage

Auch am Sonntag zündeten die drei Männer einen Holzschuppen eines Anwesens an der Straße "Wehrhaus" in Kulmbach an. Zum Glück konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes, unbewohntes Haus durch ihr rasches Eingreifen noch verhindern. Dennoch wird die Zerstörung des Schuppens mit circa 15.000 Euro beziffert.

Zum letzten Vorfall kam es am Dienstagmorgen: Ein Zeuge teilte mit, dass in der Nähe des ersten Brandortes ein Werkzeuganhänger stehe, der offensichtlich durch ein Feuer beschädigt worden war. Hier beläuft sich der Sachschaden auf geschätzte 10.000 Euro. Die Tatzeit konnte ebenfalls auf das Osterwochenende festgesetzt werden.

Bei allen Bränden wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit Einsatzkräften der örtlichen und umliegenden Polizeidienststellen wurden die Tatverdächtigen schließlich gefunden. Bei einer Kontrolle am späten Montagabend durch Zivilbeamte der Polizeiinspektion Kulmbach und des Operativen Ergänzungsdienstes der Polizei Bayreuth wurde ein verdächtiges Auto überprüft, in dem sich die drei jungen Männer befanden.

Bei der Kontrolle fanden die Polizisten schließlich Beweismittel, die auf die Brände zurückzuführen waren. Daraufhin nahmen die Beamten die drei Männer fest. Im Laufe der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth erhärtete sich der Tatverdacht gegen das Trio. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging schließlich am späten Dienstagnachmittag ein Haftbefehl gegen die drei Beschuldigten. Sie sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.

