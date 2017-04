Feuerwehr Auerbach hat Einsätze von klein bis ganz groß

Feuerwehr ist längst mehr als ein reiner Brandbekämpfer — Serie zum 150-jährigen Jubiläum in Auerbach - vor 9 Minuten

AUERBACH - Obwohl es den Begriff im Bayerischen Feuerwehrgesetz (BayFwG) eigentlich gar nicht gibt, ist er gang und gebe: Die Stützpunktfeuerwehr. Vermutlich hat sich der Begriff aus dem Feuerlöschgesetz, dem Vorgänger des Feuerwehrgesetzes von 1981, wo es ihn noch gab, in die heutige Zeit hinübergerettet. Zumal er in mehreren anderen Bundesländern offiziell ist. Die Auerbacher Feuerwehr ist so eine, die man Stützpunktfeuerwehr nennen kann.

Spezialausbildungen, wie hier mit Chemieschutzanzügen und -gerätschaften, gehören zum Übungsszenario der Feuerwehr Auerbach. Damit ist man auch überörtlich gefragt und gefordert. © Klaus Trenz



Spezialausbildungen, wie hier mit Chemieschutzanzügen und -gerätschaften, gehören zum Übungsszenario der Feuerwehr Auerbach. Damit ist man auch überörtlich gefragt und gefordert. Foto: Klaus Trenz



"Eigentlich waren wir das schon immer", sagt Kommandant Sven Zocher, obwohl er den Begriff eigentlich nicht verwendet. In Kenntnis dessen, dass dieser in Bayern keinen formellen Status kennzeichnet. Die Definition für eine Stützpunktfeuerwehr trifft aber auf die Auerbacher Wehr zu: "Das ist eine Feuerwehr, die aufgrund ihrer Ausstattung und Ausrüstung nicht nur vor Ort, sondern für die überörtliche Hilfe eingesetzt wird", so Zocher.

Eine solche Wehr hat auf jeden Fall Spezialkräfte für den Atemschutz und den ABC-Schutz (Chemieschutz) in ihren Reihen sowie eine Drehleiter. "Und wir sind die stärkste Wehr in Auerbach und sind im nördlichen Landkreis eingebunden in den Katastrophenschutz".

Begriff hin, Begriff her. Aufgrund der Personalstärke, der Ausrüstung für verschiedene Einsatzszenarien ist die Feuerwehr Auerbach oft gefragt, auch über die Auerbacher Gemeindegrenzen hinaus. Rund 100 Einsätze fährt die Wehr im Durchschnitt im Jahr. 30 waren es in diesem Jahr schon bis Ende März.

Die Zeiten sind vorbei, dass eine Feuerwehr nur noch für Brandschutz und -bekämpfung ausrückt. Nur bis zu 30 Prozent der Einsätze sind Löscheinsätze, sagt Zocher. Das Einsatzspektrum der Feuerwehr Auerbach ist groß: Allein in diesem Jahr rückten die Aktiven unter anderem zu einem Brand, zu Verkehrsunfällen, zur Personenrettung mit der Drehleiter, zum Auspumpen eines unter Wasser stehenden Kellers, zu einem Gasaustritt und einen Gefahrgutunfall aus.

Sven Zocher ist Kommandant der Feuerwehr Auerbach, steht an der Spitze von 86 aktiven Feuerwehrfrauen und - männern: „Unser Ausbildungsstand ist auf ziemlich hohem Niveau.“ © Foto: Klaus Trenz



Sven Zocher ist Kommandant der Feuerwehr Auerbach, steht an der Spitze von 86 aktiven Feuerwehrfrauen und - männern: „Unser Ausbildungsstand ist auf ziemlich hohem Niveau.“ Foto: Foto: Klaus Trenz



Auch eine Sicherheitswache gehörte zum Einsatzgeschehen, ebenso eine Personensuche und das Beseitigen umgestürzter Bäume. "Einsätze von klein bis ganz groß", sagt Zocher: "Die meisten Einsätze bekommt die Bevölkerung durch die stille Alarmierung gar nicht mit." Allein im vergangenen Jahr zählte Zocher 5500 Stunden an Einsätzen und Übungen. "Da sind Stunden für die Fahrzeug- und Gerätehauspflege noch gar nicht mitgezählt."

Viele Gerätschaften und die Alarmierung der Feuerwehr zu Spezialeinsätzen, wie etwa Gefahrgutunfällen oder zu Atemschutzeinsätzen ziehen eine Vielzahl an Ausbildungs- und Übungsstunden nach sich. "Der Übungsaufwand, um die Gerätschaften bedienen zu können, ist sehr hoch", sagt Zocher. Und den Auerbacher Feuerwehrmännern ist das offenbar nicht zu viel.

Hohes Niveau in der Ausbildung

"Unser Ausbildungsstand ist auf ziemlich hohem Niveau", erklärt Zocher. Allein die Zahlen sprechen hinsichtlich von Sonderausbildungen eine deutliche Sprache: Er kann auf 34 Atemschutzträger, 30 Chemieschutzanzugträger und 30 Maschinisten zurückgreifen. "Das ist herausragend für eine Stadt wie Auerbach."

Zocher oder seine Stellvertreter haben kein Problem, Spezialeinheiten zusammenzustellen und haben zudem noch ein Ass im Ärmel: "Wir haben eine optimale Tagesalarmbereitschaft". Soll heißen: Viele Auerbacher Firmen stellen die Feuerwehrmänner umgehend frei, wenn Alarm geschlagen wird. Als Beispiel nennt Zocher die Firma ZF.

Dort rücken auch Männer an, die gar nicht aus Auerbach, sondern in Feuerwehren in der Region aktiv sind. "Feuerwehrmänner mit Leib und Seele", sagt Zocher. Die eine Doppelmitgliedschaft haben und sogar mit der Auerbacher Feuerwehr üben: "Du musst offen sein für so etwas und damit rechtzeitig anfangen".

Sicherlich ist das mit ein Grund, warum die Feuerwehr Auerbach keine Personalsorgen hat: 86 Aktive sind dort ehrenamtlich engagiert. Karteileichen sind da nicht mitgezählt. Die Jugendfeuerwehr funktioniert ebenfalls. Die Jugendwarte Matthias Diertl und Tobias Baumgart halten 16 Jugendliche bei der Stange.

Team-Arbeit ist wichtig

Auf Teamarbeit und ein gut funktionierendes Miteinander legt Zocher großen Wert. "Nur so kann es gehen", sagt er. Und da kommen auch die Ortsfeuerwehren ins Spiel: "Retten und helfen geht nur im Team – mit den Ortsfeuerwehren und den Nachbarfeuerwehren."

Die Zusammenarbeit der großen Stadtfeuerwehr mit den Ortsfeuerwehren sei "absolut wichtig". Da stellt man sich nicht drüber. "Wir arbeiten nie alleine, sondern immer im Team", betont Zocher. Deshalb gebe es auch gemeinsame Übungen. Worauf die versierte Auerbacher Wehr oft angewiesen ist, ist die Ortskenntnis der Feuerwehren auf dem Dorf.

"Und außerdem könnten sie beispielsweise mit Sicherheit schneller eine Schlauchleitung von einem Weiher zu einem Brandherd legen, als wir", so Zocher: "Jeder hat seine Stärken und die muss man herausarbeiten."

KLAUS TRENZ