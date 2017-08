Feuerwehr greift nur bei "Gefahr im Verzug" ein

PEGNITZ - Wer ein Wespen- oder Hornissennest am Haus entdeckt, hat oft ein mulmiges Gefühl: Können die Insekten mir und meiner Familie gefährlich werden? Bevor ein Kammerjäger oder gar die Feuerwehr gerufen wird, gibt es jedoch einige Punkte zu beachten.

Sommer für Sommer das Gleiche: Sobald Kuchen und Grillgut auf dem Tisch stehen, tauchen Wespen auf. Viele Arten stehen unter Schutz, um Nester zu entfernen braucht es Ausnahmegenehmigungen. © Foto: Marcus Führer/dpa



Weil Hornissen, auch sie gehören zur Wespenfamilie, immer seltener einen geeigneten Platz für ihr Nest in der Natur finden, beziehen sie verwinkelte Ecken an Häusern. Hornissen und viele der zahlreichen Wespenarten stehen unter gesetzlichem Schutz. Sie zu töten und ihre Nester zu zerstören ist verboten, je seltener die Art, desto strenger der Schutz. Um Nester zu entfernen, braucht es Ausnahmegenehmigungen. Zuständig dafür ist die Untere Naturschutzbehörde der Stadt oder des Landkreises.

Um welche Wespenart es sich handelt und ob ein Nest umgesiedelt werden darf, können Wespenberater beantworten. Sie schauen sich das Nest vor Ort kostenlos an. Die Kontaktdaten erhält man bei der Unteren Naturschutzbehörde. Bei Hornissen und den streng geschützten Wespenarten muss die Entfernung des Nests bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt und von ihr ausnahmsweise genehmigt werden. Die Beseitigung eines Wespen- oder Hornissennestes muss zwingend erforderlich sein. Dies kann zum Beispiel bei Allergien auf Wespenstiche der Fall sein. Oder wenn das Nest in der Nähe eines Kinderspielplatzes hängt. Eine Zuwiderhandlung kann nach Auskunft der Landratsämter als Ordnungswidrigkeit mit einer erheblichen Geldbuße geahndet werden oder sogar eine Straftat darstellen.

Nur in Ausnahmefällen

Auch wenn viele Bürger beim Wespennest gleich an die Feuerwehr denken, ist diese "nur in besonders akuten Fällen" zuständig, "wenn zum Beispiel Allergiker mit Allergikerpass oder Kleinkinder offensichtlich bedroht sind und eine gewerbliche Schädlingsbekämpfungsfirma nicht rasch genug handeln kann", erläutert das Landesamt für Umwelt. "Die Feuerwehr ist zur Entfernung eines Nestes nur in Ausnahmefällen zur Abwehr unmittelbarer Gefahren für Leben und Gesundheit zuständig!", schreibt auch der Landesfeuerwehrverband auf seiner Facebook-Seite.

Die Feuerwehr Pegnitz entschied bisher selbst über die Entfernung von Wespennestern. Seit diesem Jahr liegt die Verantwortung bei der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bayreuth: "An die müssen sich die Leute mit einem Wespenproblem wenden und die entscheidet auch, ob Gefahr im Verzug ist. In diesem Fall werden wir von ihr beauftragt", erklärt Roland Zahn, Kommandant der Feuerwehr Pegnitz.

Der Einsatz der Feuerwehr kostet. Normalerweise muss eine Firma oder ein Imker beauftragt werden. Denn: Die Feuerwehr soll den gewerblichen Kammerjägern keine Konkurrenz machen, erläutert die Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd des Roten Kreuzes auf ihrer Webseite. Es sei jedoch sinnvoll, die Feuerwehr um Hilfe zu bitten, wenn das Nest hoch an einem Gebäude hängt und nur per Leiter erreichbar ist, ergänzt der Experte des Landratsamts.

Ökologische Bekämpfung

"Der Gang zum Schädlingsbekämpfer sollte immer der letzte Ausweg bleiben", mahnt das Landesamt für Umwelt. Und rät: "Wenn die Abtötung eines Wespenvolkes unumgänglich ist, wenden Sie sich, auch zu Ihrem eigenen Schutz, an einen Schädlingsbekämpfer, der ökologisch arbeitet."

Damit es gar nicht erst zum Nest kommt, empfiehlt das Landesamt, "problematische Stellen" wie Einschlupflöcher zu Rollladenkästen oder Zwischendecken abzudichten, Fenster mit Fliegengittern zu versperren und einzelne Wespen, die sich ins Haus verirrt haben, mit einem Glas zu fangen und wieder nach draußen zu verfrachten — oder zwei Fenster öffnen, sodass die Tiere durch die Zugluft selbst den Weg finden. "Unproblematische Stellen" wie ungenutzte Dachböden könnten als Nistmöglichkeit offen bleiben.

Wespen im Garten können übrigens sehr nützlich sein: Sie jagen Schädlinge, beispielsweise Blattläuse, und sind laut dem staatlichen Bundeszentrum für Ernährung "wichtige Bestäuber für Wild- und Nutzpflanzen".

