Feuerwehr-Großeinsatz im Bayreuther Y-Haus

Glutnest im Müllschacht verqualmte weite Bereiche der 18 Stockwerke hohen Wohnanlage - vor 44 Minuten

BAYREUTH - "Starke Rauchentwicklung im Müllschacht des Y-Hauses" hieß es am Samstagmorgen um 8.40 Uhr in einer Mitteilung an die Polizei Weil sich der Rauch bereits im ganzen Gebäude verbreiteete, folgte ein Großalarm für die Rettungskräfte.

Der Auslöser der Rauchentwicklung war dann schnell gefunden. Wie in der Erstmitteilung genannt, konntedie Feuerwehr im Keller ein Glutnest am Müllschachtende ausfindig machen und sehr zügig löschen. Schwieriger gestaltete sich dann allerdings die Belüftung des 18 Stockwerke hohen Gebäudes. Um es rauchfrei zu bekommen, musste Stockwerk für Stockwerk belüftet werden.

Glücklicherweise, wurde durch die Rauchentwicklung niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses verhielten sich zudem sehr ruhig und besonnen. Auch konnte keine Beschädigung am Gebäude und am Müllschacht festgestellt werden.

Über die Brandursache kann nur spekuliert werden. Vermutlich dürfte unachtsamer Umgang mit heißen oder glimmenden Abfällen diesen Großeinsatz ausgelöst haben.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.