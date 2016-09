Feuerwehr-Großübung an der Schule in Kirchahorn

Auftakt der feuerwehr-Aktionswoche am Wochenende in Kirchahorn - vor 1 Stunde

KIRCHAHORN/BAYREUTH - Unter dem Motto „Wenn die Katastrophe kommt, sind wir bereit. Komm hilf mit!“ findet heuer die Feuerwehr-Aktionswoche statt. Den Auftakt bildet am Samstag, 17. September, eine Großübung in Kirchahorn, wo ein Brand in der Grundschule angenommen wird.

Symbolbild © TK



Mit dem diesjährigen Leitsatz wird die in den letzten Jahren begonnene Kampagne des Landesfeuerwehrverbandes zur Nachwuchsförderung und Nachwuchsgewinnung bei den Freiwilligen Feuerwehren fortgesetzt. Für eine nachhaltige und dauerhafte Sicherung des flächendeckenden Hilfeleistungssystems müssen die Mitgliederzahlen in unseren Feuerwehren nicht nur stabil gehalten, sondern möglichst weiter ausgebaut werden, so Hermann Hübner.



Der Landrat weiter: "Heute sind die Feuerwehren im Verbund aller im Katastrophenschutz eingesetzter Organisationen nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, sie sind die größte Schlagkraft der Gefahrenabwehr und in der Fläche überall vertreten. Es gibt nicht überall in unseren Ortschaften mehr Telefonzellen, aber eine Feuerwehr gibt es schon. Damit das auch in Zukunft so sein kann, brauchen unsere Feuerwehren immer wieder Nachwuchskräfte aller Altersgruppen und Geschlechter, ungeachtet ihrer Herkunft. Das wird die größte Herausforderung der Zukunft bleiben"



Im Rahmen der Feuerwehraktionswoche demonstrieren nicht nur die Feuerwehren ihre hohe Leistungsfähigkeit, sondern alle Blaulichtorganisationen im Katastrophenschutz üben gemeinsam für den Ernstfall.Die Bürgersind herzlich eingeladen, diese Alarm- und Einsatzübungen zu besuchen.

Die Übung in der Inspektion III findet am Samstag, 17. September, um 18.40 Uhr an der Grundschule in Kirchahorn statt. Die Inspektion II demonstriert ihre Schlagkraft am Freitag, 23. September, um 18 Uhr bei einem angenommenen Brand im Schloss Fantaisie in Donndorf und die inspektion I löscht am Samstag, 24. September, um 14 Uhr einen vermeintlichen Brand in der Firma NKD in Bindlach.



nn