Feuerwehr löscht abbruchreifes Pegnitzer Posthotel

Realitätsnahe Übung der Pegnitzer und Bronner Aktiven im entkernten Bettenhaus mit echtem Brand - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Es ist immer schwierig für eine Feuerwehr, geeignete Objekte für realitätsnahe Übungen zu finden. Deshalb schätzten sich die beiden Pegnitzer Kommandanten Roland Zahn und Timo Pohl glücklich, dass sie zusammen mit der Bronner Wehr im leerstehenden Bettenhaus des ehemaligen Pflaums Posthotel ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen konnten.

Mit einem Großaufgebot, schwerem Atemschutz und der Drehleiter bekämpften die Pegnitzer und die Bronner Feuerwehren bei einer nächtlichen Übung einen angenommenen Brand im ehemaligen Pflaums Posthotel. © Richard Reinl



Weil, anders als ursprünglich geplant, auch das ehemalige PPP-Bettenhaus einer neuen Wohnanlage weichen muss, sind Arbeiter der Michelfelder Firma HD-Bau seit Wochen damit beschäftigt, das vor gut 40 Jahren errichteten Gebäude im Sinne eines gezielten Bauschutt-Recyclings zu entkernen.

Wer das Pflaums Posthotel in seiner Glanzzeit gekannt hat, dem blutet das Herz, wenn er die ehemaligen Designer-Suiten im Rohbau-Zustand wiedersieht. Nichts erinnert mehr daran, dass dort einst internationale Prominenz gewohnt hat, von Placido Domingo über den späteren Papst Benedikt, Kremlchef Michail Gorbatschow, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und das Handball-Nationalteam bis hin zu Pop- und Showgrößen wie Fats Domino, Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Peter Alexander oder Thomas Gottschalk.

Geheimnisvoller Schubkasten

Nur mehr die Badewannen in verschiedensten Ausführungen sind in den Zimmern übrig geblieben – und ein geheimnisvoller Schubkasten in einer Zwischenwand der Parsifal-Suite. Das muss sie sein, die Klappe, die der wohl berühmteste Gast, der "King of Pop" Michael Jackson einst eigens hatte einbauen lassen, um seinem Affen den problemlosen Wechsel zwischen den verschiedenen Räumen zu ermöglichen. Eine nachträglich eingesetzte Holzkonstruktion, die sich nach beiden Seiten herausziehen lässt.

Doch diese interessierte die Feuerwehrleute nicht. Sie waren dem neuen Besitzer Dieter Hofmann vielmehr dankbar, dass sie in einem Zimmer im dritten Stock sogar ein richtiges Feuer entfachen durften, um so realitätsnah wie möglich die Rettung von Menschen unter erschwerten Bedingungen üben zu können. Atemschutzträger mussten sich auf der Suche nach eingeschlossenen Gästen durch die einzelnen Stockwerke vorkämpfen. Was alles andere als leicht war, hatte doch die Nebelmaschine ganze Arbeit geleistet.

Einen zweiten Angriff starteten die Aktiven von außen über die Drehleiter, deren richtige Aufstellung auf der steilen Zufahrt großes Können erforderte. Problemlos geklappt hat der Wassertransport über die 30-Meter-Leiter in das brennende Zimmer. Die Versorgung durch das Netz der Juragruppe erntete uneingeschränktes Lob: "Wir hatten acht Bar Druck zur Verfügung, so dass wir nicht einmal Pumpen einsetzen mussten."

Nach eineinhalb Stunden harter Arbeit waren alle Eingeschlossenen geborgen und das Feuer restlos gelöscht. Dem einstigen Hotelbau wird das allerdings nichts nützen: Er wird demnächst dem Erdboden gleichgemacht. Damit verschwindet ein Kapitel Pegnitzer Geschichte.

RICHARD REINL