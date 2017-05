Für die Freiwillige Feuerwehr Weidmes im Landkreis Kulmbach war der Einsatz am Montagmorgen kein leichter Fall. Ihr eigener Schulungsraum stand in Flammen. Es konnte jedoch noch verhindert werden, dass der Brand auf weitere Gebäudeteile überschlug. Bei den Löscharbeiten hat sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. © NEWS5/Fricke

