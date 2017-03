Feuerwehr Nitzlbuch bewältigt Zimmerbrände

Insgesamt zehn Einsätzen im vergangenem Jahr — Am 6. Mai wird der Löschteich gereinigt - vor 42 Minuten

NITZLBUCH - Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr im Dorfzentrum Welluck stand die Ehrung verdienter Mitglieder und die Rückschau auf die zehn Einsätze in 2016 und sonstigen Aktivitäten.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr im Dorfzentrum Welluck stand die Ehrung verdienter Mitglieder und die Rückschau auf die zehn Einsätze in 2016 und sonstigen Aktivitäten. Foto: dpa



Für den erkrankten Vorsitzenden Manfred Lindner führte Katja Lützner durch die Versammlung und freute sich über das Kommen von drittem Bürgermeister Norbert Gradl, Kreisbrandmeister (KBM) Hans Sperber, Stadtrat Günther Cermak und Ehrenvorsitzendem Peter Lehner.

Kommandant Wilfried Heberl informierte über den Stand bei der Nitzlbucher Wehr von 36 Aktiven, die sich aus fünf Feuerwehrfrauen und 31 Feuerwehrmännern zusammensetzen. Der Jugendfeuerwehr gehören vier Feuerwehranwärter an (drei Buben, ein Mädchen).

Stefan Waldmann absolvierte den Lehrgang zum Maschinisten, und Tobias Leissner nahm erfolgreich am Lehrgang für Atemschutzträger teil. Die Wehr Nitzlbuch nahm an der Alarmübung der Aktionswoche (Objekt Krankenhaus) in Auerbach teil. Im Berichtszeitraum gab es 14 Übungen sowie drei Funkübungen, bei denen die Jugendfeuerwehr sehr aktiv dabei war.

Die zehn Einsätze umfassten die Beseitigung eines Baumes auf der Straße bei Sackdilling, einen Wasserschaden in Bernreuth, zwei Zimmerbrände, Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, einen Brand im Umspannwerk Nitzlbuch, eine technische Hilfeleistung in Auerbach und den zweimaligen Brandschutz sowie die Verkehrsregelung bei der Bergwerksweihnacht.

Der Kommandant betonte, dass die Verkehrssicherung bei der Bergwerksweihnacht ohne die Mithilfe der Wehren aus Auerbach, Michelfeld, Ranna, Ranzenthal und Zogenreuth nicht mehr zu bewältigen sei.

Dem Wissenstest unterzogen sich Julian Wallner (Stufe II Silber) und Lukas Lindner (Stufe III Gold). Der Abnahme der Leistungsprüfungen in diversen Stufen unterzogen sich Johannes Kugler, Julian Wallner, Kai Schuster, Lena Vogl, David Karl, Stefan Waldmann, Johannes Eisend, Tobias Leissner und Roland Schleicher.

Die Geehrten der Feuerwehr Nitzlbuch mit drittem Bürgermeister Norbert Gradl (2.v.r.) neben KBM Hans Sperber, Kommandant Wilfried Heberl, Peter Lehner, Willi Heberl, Josef Schindler und Katja Lützner (2.v.l.). Foto: Sabine Rühl



Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Roland Schleicher und für 40 Jahre aktiven Dienst Wilfried Heberl im Landkreis durch den Landrat geehrt. Der Kommandant bedankte sich bei Günter Pickel und Christian Lehner für die investierte Zeit und Fachkompetenz beim Ausbau des Anhängers. Der Dank galt auch der Stadtverwaltung Auerbach für die zur Verfügung gestellten Ausrüstungsgegenstände.

Zweite Vorsitzende Katja Lützner rief zum ehrenden Gedenken für Georg Eckert auf, der 25 Jahre lang im Vorstand tätig war. Der Feuerwehr Nitzlbuch gehören 36 aktive Mitglieder an, davon fünf Mädels. Zudem gehören zehn passive Mitglieder, vier Jugendliche, davon ein Mädchen, und drei fördernde Mitglieder dazu – also insgesamt 62.

In der Vorschau wurde darauf hingewiesen, dass die Übungen immer am ersten Mittwoch im Monat stattfinden. Am 6. Mai steht die Reinigung des Löschteiches in Welluck auf dem Programm. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Gerätehaus in Welluck. Am 21. Mai ist der Florianstag und Feuerwehr-Festbesuch in Auerbach. Am 1. und 2. Juli steht die Beteiligung beim Bürgerfest an. Vom 2. bis 4. September ist die Wehr bei der Gmoi-Kirwa eingebunden.

Dem Kassenbericht durch Tobias Leissner konnte ein leichtes Plus entnommen werden.

Treue Mitglieder geehrt

Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden mit Dankesworten Hermann Kugler und Josef Schindler geehrt, für 60 Jahre Willi Heberl. Seit 50 Jahren gehören Peter Lehner, Josef Schmidt und Gerhard Waldmann der Wehr an. Besonders Lehner habe den Verein lange und zielstrebig mit hervorragenden Leistungen nach vorne gebracht und 36 Jahre im Ausschuss und dem Vorstand mitgewirkt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde noch Peter Trenz, der jetzt der Feuerwehr Weidenloh angehört, geehrt.

Namens der Stadt Auerbach würdigte dritter Bürgermeister Norbert Gradl die investierte der Zeit für die Feuerwehr. Die Stadt Auerbach wolle weiterhin unterstützen und bei Problemlösungen die Hand reichen.

KBM Hans Sperber betonte, dass die Zeit für Ausbildung und Übungen sehr wichtig sei und oft jene bei Einsätzen übertrifft. Kommandant Wilfried Heberl kündigte noch die Notwendigkeit von Fahrstunden mit Prüfung für die Lenker der Einsatzfahrzeuge an, wegen deren Gewicht von 3,5 Tonnen.

SABINE RÜHL