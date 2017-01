Feuerwehr Pegnitz: 127-mal im Einsatz

Kommandant Roland Zahn: Floriansjünger waren 1987 Stunden im Einsatz — Austausch zweier Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind, notwendig - vor 46 Minuten

PEGNITZ - Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr hat auch Kommandant Roland Zahn auf das Jahr zurückgeblickt. Das war geprägt von Technischen Hilfeleistungen und Brandeinsätzen.

Der Schulbusunfall am 11. April zwischen Reisach und Penzenreuth ist den Feuerwehrleuten besonders in Erinnerung geblieben. © Archiv/Ralf Münch



Der Schulbusunfall am 11. April zwischen Reisach und Penzenreuth ist den Feuerwehrleuten besonders in Erinnerung geblieben. Foto: Archiv/Ralf Münch



Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr Pegnitz zu 127 Einsätzen alarmiert. Davon musste die Wehr zu 84 Technischen Hilfeleistungen ausrücken, zu 37 Brandeinsätzen, zu fünf Sicherheitswachen und zu einer weiteren Tätigkeit. Rechnet man alle Einsätze zusammen, so ergeben sich 1987 Einsatzstunden für die Pegnitzer Floriansjünger. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei der Unfall eines Schulbusses zwischen Reisach und Penzenreuth am 11. April.

Schulung an Reisebus

Wie in jedem Jahr absolvierte die Feuerwehr Pegnitz einige Übungen. Insgesamt waren es in 2016 17 allgemeine Übungen, wie die Schaumausbildung, die Unterweisung in Sachen Defibrillator, die Schulung an einem Reisebus oder die Gerätekunde. Aber auch eine Übung am Brigittenheim mit den Wehren aus Bronn und Hainbronn mit einer Wasserförderung über lange Schlauchstrecken wurde 2016 geprobt, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Herzu kommen noch die monatlichen Ausbildungen der Atemschutzträger und der Maschinisten. In Sachen Übungen ergeben sich insgesamt 1100 geleistete Ausbildungsstunden.

An Lehrgängen der Staatlichen Feuerwehrschulen sowie an den Ausbildungen des Kreisfeuerwehrverbandes nahmen Mitglieder der Feuerwehr Pegnitz ebenfalls teil. „So entfallen auf das Jahr 2016 zirka 3500 ehrenamtlich geleistete Stunden“, sagte Roland Zahn in seinem Kommandantenbericht.

Die Führung der Feuerwehr hat im vergangenen Jahr zehn Sitzungen abgehalten. Zahn dankte dem Gremium „für die konstruktive Zusammenarbeit und die getroffenen Entscheidungen“.

Ein großes Thema im Jahr 2016 war die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes. Nach einigen Verzögerungen wurde das Ergebnis Anfang Dezember bekannt gegeben. Diplomgeograph Markus Hasch von der Firma Forplan hatte zuerst dem Stadtrat und danach den Kommandanten der 18 Wehren das Ergebnis vorgestellt.

„Sowohl im Stadtrat als auch bei den Kommandanten war man der Meinung, dass das Ergebnis ziemlich dünn ist und teilweise am Bayerischen Feuerwehrgesetz weit vorbeigeht“, sagte Zahn bei der Hauptversammlung. „Die Kommandanten hatten die Möglichkeit ihre Gedanken und Meinungen mit einzubringen, leider haben wir noch keine neuen Ergebnisse vorliegen.“

Die Pegnitzer Wehr hat zwei Fahrzeuge, die bereits älter sind als 30 Jahre, für diese Fahrzeuge sei dringend Ersatz nötig, denn die Fahrzeuge wiesen zwar einen guten Allgemeinzustand auf, die Technik und die Motorisierung sei aber veraltet und die Ersatzteilbeschaffung stelle auch ein großes Problem dar. „Herr Bürgermeister, hier müssen wir schnellstmöglich tätig werden“, so Zahn.

Denkwürdiges Video

Im Januar führten die Aktiven eine Altpapier- und Altkleidersammlung durch, Helmut und Brigitte Graf kümmerten sich dabei um das leibliche Wohl der Sammler, während Herbert Lauterbach die Logistik übernahm. Insgesamt überwies die Firma Bilsheim auf das Konto der Feuerwehr Pegnitz 2753,31 Euro. Auch am Marktplatzfest übernahmen die Aktiven wieder den Ausschank und erarbeiteten so einen Gewinn von 2114,77 Euro.

Zahn wies auf den Einsatz der Feuerwehr am 14. Januar dieses Jahres hin. „Wieder einmal war keine vernünftige Rettungsgasse gebildet und wir hatten Schwierigkeiten an die Einsatzstelle zu gelangen“, sagte der Kommandant.

Dieses Szenario wurde von der Autobahnbrücke aus gefilmt. Das Video auf der Facebook-Seite der Wehr wurde über 2,7 Millionen Mal angeklickt. „Wenn nur zehn Prozent derer, die dieses Video angeschaut haben, sich jetzt beim Beginn eines Staus richtig verhalten, haben wir eine Menge erreicht.“

Drei neue Mitglieder nahm die Jugendfeuerwehr in 2016 auf: Fabian Friedel, Simon Fleischer und Antoine Graf wurden mit Handschlag in die Feuerwehr aufgenommen. Zum Stichtag 27. Januar hatte die Wehr damit 56 aktive Mitglieder, davon fünf mit Doppelmitgliedschaft und 14 Jugendliche.

Aus den Reihen der Jugendfeuerwehr ausgeschieden und in die aktive Wehr übergetreten ist Franz Korzendorfer, der nun zum Feuerwehrmann befördert wird. Das Ärmelabzeichen für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt Stefan Baier.

Norbert Kühnemann und Michael Schindler sind bereits seit 30 Jahren im Feuerwehrdienst. Für 25-jährige Dienstzeit wurden Werner Aßmann und Markus Albersdorfer geehrt.

nn