Feuerwehr Willenreuth feiert ihr "110-Jähriges"

Mehrere Großbrände gaben den Anlass zur Gründung im Jahr 1907 - Stolz auf Ausrütung und Gerätehaus - 08.06.2017 19:11 Uhr

WILLENREUTH - An diesem Wochenende geht das 110-jährige Gründungsfest der Willenreuther Feuerwehr über die Bühne. Gleichzeitig findet in dem Ortsteil der 35. Tag der Feuerwehren der Stadt Pegnitz statt. Schirmherr ist Bürgermeister Uwe Raab.

Die Festdamen der Jubelwehr ließen sich extra zum Jubiläum von der Pegnitzer Manufaktur Pezzo D`oro fesche Dirndl schneidern.



Gefeiert wird vom 9. bis zum 11. Juni mit einem interessanten Festprogramm. Es wird am Freitag, 9. Juni, mit einem Auftritt der Gruppe F.U.C.K. eingeläutet. Am Samstag, 10. Juni, findet um 19.30 Uhr der Festkommers mit Ehrungen statt. Anschließend sorgen die Troglauer für fetzige Stimmung. Am Sonntagmorgen stellt sich die Jubelwehr um 8.45 Uhr am Festplatz auf, der Festgottesdienst mit Fahnenweihe findet um 9 Uhr statt. Ruhestandspfarrer Markus Brendel wird ihn zelebrieren, Fahnenbraut ist Lara Zitzmann.

Anschließend findet ein Frühschoppen mit der Blaskapelle ElWiWa statt. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Festzug um 14 Uhr. Den Sonntagnachmittag wird die Trachtenkapelle Hohenmirsberg musikalisch ausschmücken, die auch den Abend bis zum Festausklang gestaltet.

Für die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Willenreuth am 1. Juni 1907 gab es einige traurige Anlässe: In den beiden Jahren zuvor hatten mehrere Großbrände in der Umgebung gewütet. Die Bevölkerung hatte machtlos zusehen müssen, wie ihr Hab und Gut in Schutt und Asche sank. Ihre einzige Hoffnung bestand darin,dass die Feuerwehren der umliegenden Orte mit ihren damals langsamen Fahrzeugen rechtzeitig eintrafen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Einfach war der Anfang für die Willenreuther Wehr allerdings nicht. Eine gebrauchte Handdruckspritze erwies sich für die Brandbekämpfung als un- geeignet. Man musste bis 1909 warten, bis man eine neue Spritze bekam. Um die benützen zu können, waren allerdings acht Mann nötig.

Mehrmals wurden die Helfer in den Folgejahren gefordert. So mancher bedankte sich in Naturalien: Als die Scheune der Familie Strobl in Lüglas brannte und die Wehr es schaffte, das benachbarte Anwesen zu schützen, bekam sie das größte Fass Bier, das der Wirt im Keller hatte.

Nach den beiden Weltkriegen, in denen viele Wehrmänner an der Front ihr Leben verloren, schlug 1946 die zweite Geburtsstunde der Feuerwehr Willenreuth. Die folgenden Jahre mussten sie noch mit beschwerlichen Mitteln zum Einsatz.

Im Sommer 1963 erfüllte sich für die Wehr der größte Wunsch: Man erhielt eine Tragkraftspritze. Sechs Jahre später dann der nächste Erfolg: Das Feuerwehrgerätehaus mit Löschbehälter konnte eingeweiht werden.

Mit der Eingemeindung in die Stadt Pegnitz – zuvor gehörte man der Gemeinde Bronn an – wurde die Ausrüstung Feuerwehr Willenreuth immer besser. 1986 beteiligte sie sich finan- ziell an einem motorisierten Löschfahrzeug. Der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus erfolgte 2001.

In den vergangenen acht Jahren wurde die Wehr technisch auf den neuesten Stand gebracht. 2015 gab es ein neues Löschfahrzeug: Das Tragkraftspritzenfahrzeug VW Crafter mit 163 PS wurde unter den Segen Gottes gestellt, damit alle Einsätze gut gelingen mögen.

Die Feuerwehr hat im Jubiläumsjahr 109 Mitglieder, davon sind 56 Aktive darunter vier Damen. Es gibt 27 passive Mitglieder, 26 Fördermitglieder darunter zwei Damen. 2015 hat die Wehr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug erhalten. Die Feuerwehr wird nicht nur zu Brandeinsätzen, sondern auch zu vielen technischen Hilfeleistungen gerufen. Die Kameraden löschen, retten und bergen im Einsatzfall zuverlässig, sie sind 365 Tage im Jahr für in Not geratene Menschen einsatzbereit. Regelmäßig werden Übungen und Ausbildungen absolviert.

Ausbildung groß geschrieben

Groß wird die Ausbildung der Jugendlichen geschrieben, die sich bei der Truppmannausbildung beim Jugendleistungsmarsch, Wissenstest und Jugendzeltlager beteiligen. Es wurden der Gruppenführerlehrgang und der Lehrgang "Leiter einer Feuerwehr" besucht und Prüfungen für den Feuerwehrführerschein absolviert. Vier Frauen nehmen seit diesem Jahr am aktiven Feuerwehrdienst teil. Den Verantwortlichen ist es ein Anliegen, dass die Jugend den Gedanken der Nächstenhilfe erhält und weiterführt.

Die Feuerwehr Willenreuth ist auch eine wichtige Säule des dörflichen Lebens. Sie stemmt zahlreiche Veranstaltungen, erledigt die Pflegearbeiten an der Ortskapelle und dem Glockenturm, bestückt alle Jahre einen Faschingswagen und stellt auf Wanderwegen Ruhebänke auf. Am Glockenturm wird alljährlich der Weihnachtsbaum aufgestellt, das örtliche Johannisfeuer ausgerichtet und ein Preisschafkopf veranstaltet. Die kirchlichen Termine der Pfarrei Elbersberg werden in Uniform und mit der Fahne begleitet.

nn