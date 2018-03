Feuerwehrbedarfsplan Pegnitz: "Werk ist nicht rund"

FWG-Sprecher Thomas Schmidt kritisiert drei Jahre alte Zahlen - vor 55 Minuten

PEGNITZ - Der Feuerwehrbedarfsplan ging im Pegnitzer Stadtrat alles andere als geräuschlos über die Bühne. Allein schon deshalb, weil ein Teil der Zuhörer unter den Feuerwehrleuten plötzlich Alarm hatte und von seinen Stühlen aufsprang. Aber auch im Kreis des Stadtrats gab es in der Debatte über das 207 Seiten starke Werk durchaus kritische Stimmen. Die FWG-Fraktion wollte den Plan allenfalls zur Kenntnis nehmen aber nicht beschließen.

Der Stadtrat von Pegnitz hat den Feuerwehrbedarfsplan beschlossen. Die Führungskräfte der örtlichen Wehren hatten das Papier vorher nicht gesehen. Sie sollten es laut Bürgermeister Uwe Raab zugestellt bekommen. © Bernhard Niemczyk



Der Stadtrat von Pegnitz hat den Feuerwehrbedarfsplan beschlossen. Die Führungskräfte der örtlichen Wehren hatten das Papier vorher nicht gesehen. Sie sollten es laut Bürgermeister Uwe Raab zugestellt bekommen. Foto: Bernhard Niemczyk



FWG-Sprecher Thomas Schmidt machte für seine Fraktion deutlich, dass sie bereit sei, den Bedarfsplan zur Kenntnis zu nehmen. Nicht mehr. Die Zahlen in dem Plan seien teilweise drei Jahre alt "und damit aus meiner Sicht inakzeptabel." Die Kommandanten seien zwar abgefragt worden, aber über die taktische Ausrichtung des Plans sei nicht gesprochen worden.

Schmidt: "Meines Erachtens ist das Werk nicht rund". Bürgermeister Uwe Raab (SPD) machte deutlich, dass er vom Vorstoß der FWG nichts hielt. "Ich werde nicht von einem Beschluss abrücken. Den Plan nur zur Kenntnis zu nehmen ist mir zu wenig." Die drei Jahre alten Zahlen sah der Bürgermeister nicht als Problem an. "Es haben sich keine gravierenden Änderungen aus Sicht der Verwaltung ergeben", so Raab. Die Zahlen seien keineswegs veraltet.

"Elementarste Veränderungen"

Für Hans Hümmer (FWG) war es nicht in Ordnung, dass am 21. November 2017 fachtechnische Anregungen für den Bedarfsplan seitens der Feuerwehr gegeben wurden. Daran seien aber im Bedarfsplan "elementarste Veränderungen" vorgenommen worden. "Es wäre recht und billig gewesen, uns das mitzuteilen." Die Stärkemeldungen der Wehren hätte man laut Hümmer leicht korrigieren können.

Außerdem enthalte der Plan jetzt zwei bis drei Millionen Euro mehr für Fahrzeugbeschaffungen, als noch im November die Rede gewesen sei. In der abschließenden Fragestunde des Stadtrats bat Hümmer die Verwaltung übrigens, ihm den Entwurf des Bedarfsplans vom 21. November 2017 auszuhändigen.

Zeitraum nicht definiert

Auch für Michael Förster (PEG) enthielt die aktuelle Fassung neue Komponenten. "Was ist, wenn wir das aus finanziellen Gründen nicht umsetzen können?" Förster vermisste in dem 207-seitigen Plan, welche Sicherheitsprobleme abgestellt werden müssen und vor allem, in welchem Zeitraum. CSU-Sprecher Manfred Vetterl wollte kein weiteres Hinausschieben. "Wir kommen wieder zurück zum Anfang, wenn wir diesen Bedarfsplan nur zur Kenntnis nehmen." Dann müssten wir ihn ja weiter bearbeiten.

Für Vetterl war das Paket eine Grundlage, ein Handlungsleitfaden, wie es schon in der Beschlussvorlage der Verwaltung zu lesen war. "Wir müssen das jetzt einmal abschließen. Wir müssen den Feuerwehrleuten draußen ein Signal geben, dass dies unser Leitfaden ist." Dass es eine Weiterentwicklung geben müsse, stand für Vetterl außer Frage.

Diejenigen, um die es im Bedarfsplan geht, kannten diesen bis Mittwoch noch gar nicht. Bürgermeister Raab versprach jedoch, den Kommandanten das Papier noch am Donnerstag zuzustellen. Und in einigen Wochen soll es dann einen Gesprächstermin mit allen Beteiligten geben, kündigte der Rathaus-Chef an. Inhaltlich sollte der Plan nicht mehr diskutiert werden, darauf hatten sich die Räte laut Jürgen Prinzewoski am 21. November in nichtöffentlicher Runde geeinigt.

Dennoch wunderte sich Karl-Heinz Rödl (FWG), warum die Wehren aus Gefrees ganz im Norden des Landkreises unter Nachbarschaft geführt würden und Pottenstein zum Beispiel unerwähnt bleibe. SPD-Sprecher Prinzewoski stellte an diesem Punkt den Antrag auf Ende der Debatte, der mit 14 zu neun Stimmen jedoch abgelehnt wurde.

Beirat nicht gehört

FWG-Sprecher Schmidt unternahm einen erneuten Vorstoß. "Nehmen wir den Plan zur Kenntnis, besprechen diesen mit den Wehren, dann haben wir ein abschließendes Werk. Fraktionskollege Hümmer wies darauf hin, dass es seit Jahrzehnten einen Feuerwehrbeirat gebe. "Nicht einmal dort ist der Feuerwehrbedarfsplan diskutiert worden." Er hielt auch das Bonner Büro nicht unbedingt für geeignet, einen Plan nach dem bayerischen Feuerwehrgesetz auszuarbeiten. Förster sah seine vorher gestellte Frage nach wie vor nicht beantwortet. "Welche Defizite haben wir? Wo müssen wir kurzfristig handeln? Was müssen wir abstellen?" Raab erklärte, dass Büchenbach und Hainbronn die bereits genannten aktuellen Fälle seien.

Schmidt sah in der Umsetzung des Plans ein Problem für die Trockauer Feuerwehr. "Wenn wir heute den Plan so beschließen, dann ist ein wichtiges wasserführendes Fahrzeug in Trockau tot." Der Plan sieht nämlich vor, ein Fahrzeug, Baujahr 1976, aus dem Einsatzdienst zu ziehen.

Hümmer betonte nochmals, dass es sinnvoll gewesen wäre, die Stellungnahmen der Feuerwehrführung einzuarbeiten. Gegen die Stimmen der FWG, Michael Förster und Wolfgang Nierhoff von der Pegnitzer Gemeinschaft, Kilian Dettenhöfer von der Jungen Liste und Helmut Dettenhöfer von der CSU wurde der Plan beschlossen.

Rücksprache mit Kreisbrandrat

Aufmerksam verfolgte auch der oberste Feuerwehrmann des Landkreises, Kreisbrandrat Hermann Schreck, die Diskussion im Stadtrat. Mit ihm habe sich Bürgermeister Uwe Raab am Tag vor der Sitzung eigenen Worten zufolge nochmals rückgekoppelt. Sein Fazit: "Wir müssen dort handeln, wo wir auf Sicherheitsdefizite hingewiesen werden."

Und der Bereich des technischen Bestandes — will heißen auch der Einsatzfahrzeuge — sei explizit von diesem Vorgehen abhängig. Wobei, so Raab, es durchaus denkbar sei, dass sich die im Bedarfsplan genannte Nutzungsdauer eines Fahrzeugs durchaus verlängern könne, wenn dieses in technisch einwandfreiem Zustand sei.

MICHAEL GRÜNER