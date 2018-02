Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehren aus Pegnitz und Neudorf brannte am Samstag ein BMW X5 aus den neuen Bundesländern auf der Ausfahrt Pegnitz an der A9 komplett aus. Die Insassen hatten gerade noch Zeit, sich, den Hund und das Gepäck zu retten, ehe der Personenwagen in Flammen aufging. Foto: Sven Zeilmann ©