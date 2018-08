Feuerwehren trauern um Ludwig Lauterbach

Früherer Bayreuther Kreisbrandrat ist im Alter von 76 Jahren gestorben - vor 16 Minuten

BAYREUTH - Ludwig Lauterbach, der frühere Kreisbrandrat, ist im Alter von 76 Jahren völlig unerwartet gestorben. 15 Jahre lang stand Lauterbach an der Spitze der Feuerwehren im Landkreis Bayreuth. Von 1995 bis 2001 war er auch Vorsitzender des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberfranken. Lauterbach war der Motor der Modernisierung des Feuerwehrwesens im Landkreis Bayreuth.

Starb unerwartet mit 76 Jahren: Ludwig Lauterbach. © F.: Archiv/Jenß



Der frühere Landrat Dr. Klaus-Günter Dietel bezeichnete seinen Führungsmann einmal anerkennend als nicht immer pflegeleicht und als Mann mit Ecken und Kanten. Lauterbach selbst sagte im Jahr 2013 dazu: "Ich ließ mich auch nie verbiegen." Charakter, Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit – das waren Eigenschaften, die man Lauterbach zuschrieb.

"Wir haben mit Ludwig Lauterbach einen aufrechten und weitblickenden Menschen verloren, der das Feuerwehrwesen im Landkreis Bayreuth maßgeblich wie kein anderer geprägt hat", würdigt Hermann Schreck, der amtierende Kreisbrandrat, seinen Vorgänger.

Lauterbach war 50 Jahre seines Lebens für die Feuerwehr aktiv. Mit 16 Jahren trat er in die Feuerwehr Unterwaiz ein, wurde 1971 Dorfkommandant und stieg zum Kreisbrandrat auf. Das Amt übte er bis zum altersbedingten Ausscheiden im Dezember 2004 aus.

In seiner Amtszeit setzte er sich intensiv für die Gründung des Kreisfeuerwehrverbands und des Bezirksfeuerwehrverbands ein. Beim Landesfeuerwehrverband war er als Leiter des Fachbereichs für Ausbildung an der Weiterentwicklung der Leistungsprüfungen beteiligt. Den Kreistag hat er mit seiner Kompetenz beim überörtlichen Gerätebeschaffungsplan beraten.

Lauterbach kam aus der Landwirtschaft und absolvierte eine Banklehre. Die Landwirtschaft gab er auf, als er 1988 Kreisbrandrat wurde. Als Ruheständler ging er gern wandern und spielte auch Akkordeon.

Lauterbach starb am vergangenen Samstag. Die Trauerfeier findet am Freitag, 14 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche in Neudrossenfeld statt.

UDO BARTSCH