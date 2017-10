Feuerwehren üben für Gefahrgutunfall

Es galt, die vermeintlichen Opfer zu bergen und zu dekontaminieren — Eine "Materialschlacht" - vor 24 Minuten

AUERBACH - Kleiner Unfall, große Wirkung: Bei einer Übung auf dem ZF-Betriebsgelände hat die Unachtsamkeit eines Lieferanten einen langwierigen Einsatz mit knapp 90 Aktiven aus verschiedenen Feuerwehren erfordert.

Eine gründliche Dekontamination ist bei CSA-Einsätzen wichtig (Bild oben). Die Flüssigkeit aus dem lecken Behälter wird bei der Übung abgepumpt (unten links). Die Bergung von Verletzten ist eine der vordringlichsten Aufgaben (unten rechts). © Brigitte Grüner



Eine gründliche Dekontamination ist bei CSA-Einsätzen wichtig (Bild oben). Die Flüssigkeit aus dem lecken Behälter wird bei der Übung abgepumpt (unten links). Die Bergung von Verletzten ist eine der vordringlichsten Aufgaben (unten rechts). Foto: Brigitte Grüner



"ABC-Einsätze sind immer Materialschlachten", sagte Markus Held über die mehr als zweistündige Übung. Der Auerbacher gehört dem Fachbereich Gefahrgut im Landkreis Amberg-Sulzbach an und hatte das Szenario zusammen mit dem örtlich zuständigen Kreisbrandmeister (KBM) Hans Sperber entworfen. Bei ABC-Einsätzen geht es um den Schutz vor atomaren, biologischen oder chemischen Gefahren.

Im Bereich der Feuerwehr handelt es sich dabei hauptsächlich um chemische Stoffe, die ätzend, brennbar, explosiv oder gefährlich für Mensch oder Umwelt sind. Wenn im Auerbacher Raum eine Alarmierung in solchen Fällen nötig ist, werden auch die Wehren aus Königstein und Neuhaus von der Leitstelle unverzüglich angefordert. Die Nachbarwehren stellen weitere geschulte CSA-Geräteträger.

Bei dem gespielten Gefahrgutunfall am Samstagnachmittag wurde erstmals auch die neue sogenannte Schleife Nord der Unterstützungsgruppe alarmiert, die dieses Jahr eingerichtet wurde. Weitere Kräfte kamen daher aus Freihung, Neukirchen, Rosenberg, Schnaittenbach, Vilseck und Weigendorf. Wäre ein Ernstfall, würde auch der Gerätewagen "Gefahrgut" aus Amberg anrücken, erklärte KBM Sperber. Der Wagen habe unter anderem eine Vielzahl an Materialien zum Abdichten dabei.

Rückhaltebecken zum Schutz

Für die Übung wurde angenommen, dass ein Lieferauto vor dem ZF-Abfallwirtschaftszentrum beim Rangieren einen Behälter angefahren hat. Dadurch traten Chemikalien aus, sowohl aus diesem Behälter als auch aus Kanistern auf dem Lieferwagen. Fahrer und ZF-Mitarbeiter waren bewusstlos, mussten geborgen und dekontaminiert werden. Rund um das Gebäude hat ZF eine Entwässerungsrinne und ein etwa 14 Kubikmeter fassendes Rückhaltebecken gebaut. Im Ernstfall könnte das Becken Chemikalien und Löschmittel aufnehmen, so dass diese nicht im Untergrund versickern, sondern abgepumpt und entsorgt werden können, erklärte Wolfgang Röhrer von der Abteilung "Umwelt und Arbeitssicherheit".

Eine gründliche Dekontamination ist bei CSA-Einsätzen wichtig (Bild oben). Die Flüssigkeit aus dem lecken Behälter wird bei der Übung abgepumpt (unten links). Die Bergung von Verletzten ist eine der vordringlichsten Aufgaben (unten rechts). © Brigitte Grüner



Eine gründliche Dekontamination ist bei CSA-Einsätzen wichtig (Bild oben). Die Flüssigkeit aus dem lecken Behälter wird bei der Übung abgepumpt (unten links). Die Bergung von Verletzten ist eine der vordringlichsten Aufgaben (unten rechts). Foto: Brigitte Grüner



Für die insgesamt 18 eingesetzten CSA-Träger war das Szenario nicht einfach. Zunächst war nicht bekannt, um welche Gefahrstoffe es sich handelte. Danach galt es, die beschädigten Behälter abzudichten oder auszupumpen. Die Arbeit mit der "Handmembranpumpe" war in den klobigen Chemieschutzanzügen nicht einfach.

Verwendet wurden Übungsanzüge, die im Landkreis zur Verfügung stehen. Viel Arbeit hatte auch das Dekontaminationsteam. Es musste in einem aufgestellten Becken sowohl die CSA-Träger als auch die vermeintlichen Unfallopfer akribisch reinigen. Diese konnten erst nach der Dekontamination den wartenden Sanitätern vom Roten Kreuz übergeben werden, die im Ernstfall die Verlegung in eine Klinik organisieren würden.

Wichtig sind dabei Informationen, die die CSA-Träger der Feuerwehr liefern: Wie lange und wie stark kamen die Unfallopfer mit welchen chemischen Stoffen in Berührung? Auch die Wehren müssen viel dokumentieren, besonders was die Zeit der eingesetzten Kräfte am Unfallort betrifft.

Auerbachs Kommandant Sven Zocher, der als Einsatzleiter fungierte, sprach von einer echten Herausforderung. Er musste die eintreffenden Kräfte strukturiert einsetzen, ohne den Unfallort und die Schwierigkeiten dort selbst zu kennen. Dennoch habe die Übung gut funktioniert – auch landkreisübergreifend.

Die angrenzenden Firmengebäude wurden evakuiert, Aktive mit Wasserwerfern zum Schutz der eingesetzten Kräfte mit 50 Meter Sicherheitsabstand zum Unfallort stationiert. Die Messpunkte rund um das Abfallwirtschaftszentrum übernahm die Feuerwehr Neuhaus unter der Leitung von Kommandant Thomas Kulacz.

Den Dank der Stadt für die Einsatz- und Übungsbereitschaft der Feuerwehren übermittelte Josef Lehner, der Feuerwehrbeauftragte des Stadtrats. Das Übungsszenario sei nicht alltäglich und nicht leicht zu handhaben gewesen, resümierte Lehner.

Bei einem internen Termin der Feuerwehr würden die Erkenntnisse aus der Übung noch nachbesprochen, kündigte Kommandant Zocher an.

BRIGITTE GRÜNER