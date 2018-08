Feuerwehrmann Peter Deiml verstorben

Kreisbrandinspektor verstarb nach schwerer Krankheit

AUERBACH - Im 62. Lebensjahr verstarb am Freitag Kreisbrandinspektor (KBI) Peter Deiml. Der gebürtige Degelsdorfer war Feuerwehrmann mit Leib und Seele.

KBI Peter Deiml ist am Freitag verstorben. © Foto: privat



"Ich freue mich, dass die aktive Dienstzeit von 63 auf 65 Jahre erhöht wurde", sagte er im vergangenen Jahr in der Hoffnung, selbst so lange im Dienst aktiv sein zu können. Deiml war im Februar 1973 der Feuerwehr Zogenreuth beigetreten. Er absolvierte eine Reihe von Fortbildungen und wurde unter anderem Maschinist, Gruppen-, Zug- und Verbandsführer, Leiter einer Feuerwehr und Schiedsrichter. Elf Jahre – von 1995 bis 2006 – wirkte der gelernte Feinmechaniker und spätere Industriemeister Metall als Kreisbrandmeister, danach übernahm er als KBI den Inspektionsbereich III. Er betreute in dieser Funktion zehn Gemeinden mit 39 Wehren.

Besonders wichtig war ihm die Kameradschaft untereinander. Diese hat Deiml während seiner schweren Krankheit mehrfach erfahren. "Ohne die sehr gute Kameradschaft innerhalb der Wehren wären meine Tätigkeit und meine Gesundheit nicht zu bewältigen", sagte er im Sommer 2017. Jetzt hat er den jahrelangen Kampf gegen die Krankheit verloren. Er starb in einer Regensburger Klinik. Um ihn trauern neben Gattin Anita drei Kinder und vier Enkel. Der Kreisfeuerwehrverband Amberg-Sulzbach verliert mit ihm einen überaus engagierten Funktionär.

