Fichtenohe-Bett mehrfach verlegt

Planer für Stadtsanierungsgebiet "Pegnitz-Nord" können aus der Historie lernen - 19.05.2017 18:29 Uhr

PEGNITZ - Stadtspaziergänge erfreuen sich in Pegnitz wachsender Beliebtheit. Zum zweiten Mal war beim "Tag der Städtebauförderung" schon "Pegnitz-Nord" das Ziel. Ging es im vergangenen Jahr noch um die Planungen rund um das inzwischen gescheiterte Fachmarktzentrum, so blendete Stadtheimatpfleger Helmut Strobel heuer mangels neuer Visionen zurück auf die wechselvolle Geschichte des Problemgebiets.

Auch am Bahnsteigstüberl führte der Stadtspaziergang mit Helmut Strobel durch das Sanierungsgebiet "Pegnitz-Nord" vorbei.



Start war am Bahnhof, den die Stadt bekanntlich kaufen will und der bis zum Jahr 2022 von der Bahn mit einem Aufwand von rund zehn Millionen Euro barrierefrei gestaltet werden soll. Ob dabei allerdings die jetzige Unterführung zu den Bahngleisen mit Aufzügen aufgewertet wird, ist offen. Manfred Kohl vom Stadtbauamt glaubt eher an eine neue Lösung weiter südlich.

Pegnitz will mit dem Erwerb des Gebäudes und des Umfelds sein Eingangstor für die Bahnkunden aufwerten. Aufgabe eines Stadtentwicklungskonzepts wird es sein, neue Nutzungen zu suchen. Ob die Erinnerungen an die Bahnhofswirtschaft oder das einstige Gasthaus Hammerand auf dem heutigen KSB-Gelände mit der ersten Musik-Box der Stadt weiterhelfen, ist eher fraglich. Und auch ein Siechenhaus wie im Mittelalter oder einen Glocken-Sammelplatz wie im ersten Weltkrieg wird dort niemand mehr einrichten wollen.

Träumte die Stadtplanerin vor Jahresfrist noch von einer neuen Flaniermeile am Bahnhofsteig samt Genusshaus im Gasthaus "Goldener Stern", so ist auch hier inzwischen Ernüchterung eingekehrt. Stadthistoriker Strobel schwärmte zwar von der früheren Chaussee zu Zeiten, als es hier noch einen schienengleichen Bahnübergang gab und eine Brauerei Hinkel hinter dem "Stern", an die heute nur noch ein Grabstein im Alten Friedhof erinnert, doch über die Belebung als Bierwirtschaft sind die hochtrabenden Pläne für das einstige Arbeiterlokal nicht hinausgekommen.

Gut möglich aber, dass das einstige "Bermuda-Dreieck" für Zecher demnächst eine Wiederbelebung des Bahnsteigstüberls erlebt, wird doch dort neuerdings intensiv gewerkelt. Fraglich bleibt, warum die Stadt hier die Frist für ein mögliches Vorkaufsrecht hat verstreichen lassen, ist sie doch sonst bemüht, alle möglichen Flächen für eine einheitliche Entwicklung von "Pegnitz-Nord" zu erwerben. Das BayWa-Gelände ist schon in ihrem Besitz, der Vertrag über einen Grundstückszipfel an der Badstraße liegt unterschriftsreif bei der Notarin.

Heiß diskutiertes Thema war auch heuer ein neuer, stadtnaher Bahnhofszugang aus Richtung Eisstadion, auch wenn dieser — laut neuer Messungen niveaugleich mit dem Fichtenohe-Wasserspiegel — bei Überschwemmungen Probleme bereiten könnte. Wie Helmut Strobel aber erläuterte, sind die Wasserläufe in dem Gebiet über die Jahrhunderte mehrfach grundlegend verändert worden. So sei die Fichtenohe früher viel weiter westlich verlaufen und auch der Mühlbach sei erst später angelegt worden, um die Wasserversorgung für die Karmühle dosieren zu können.

Kein Wunder, dass bei der Exkursion Fragen laut wurden, ob man die Wasserlandschaft in diesem Gebiet nicht wieder grundsätzlich neu ordnen könne, einschließlich der früheren Pläne, zur Hochwasserfreilegung zwischen der Guyancourtbrücke und Buchau einen See aufzustauen. Viel Arbeit also für die Planer im Sanierungsgebiet. Vielleicht sollten sie sich einmal mit dem Stadthistoriker unterhalten, ehe sie an die Arbeit gehen.

ISI REINL