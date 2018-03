Fightsports Pegnitz mit Chance auf Deutsche Meisterschaft

PEGNITZ - Die Kämpfer von Fightsports Pegnitz konnten in jüngster Zeit einige Erfolge für sich verbuchen.

Der Pegnitzer Fightsports-Chef Tobias Potzler (rechts) trat in Wiesbaden gegen den bis dato ungeschlagenen Vural Bilgir aus Fulda an - und brachte ihm die erste Niederlage bei. © Fightsports



Fightsports-Chef Tobias Potzler trat in Wiesbaden gegen den bis dato ungeschlagenen Vural Bilgir aus Fulda an — und brachte ihm die erste Niederlage bei. Potzler gewann im klassischen Boxen durch einstimmiges Votum des Kampfgerichts nach Punkten.

Silvestrs Kaneps, Neuzugang aus Lettland, stieg bei „WeLoveMMA“ in München gegen den starken Reutlinger Markus Held in den Ring, gewann aber trotzdem. Das 17-jährige Nachwuchstalent Dominik Böhmer erkämpfte sich in Buchen/Odenwald ein Remis. Sein Gegner war der erfahrene Kämpfer Benjamin Safic aus Erlensee. Dies war zugleich Böhmers Debüt nach K1-Regeln. „Von ihm wird man noch einiges hören“, ist sich Potzler sicher.

Der Pegnitzer Neuzugang Silvestrs Kaneps (links) stieg bei „WeLoveMMA“ in München gegen den starken Reutlinger Markus Held in den Ring. © Fightsports



Joe Jennings vertrat die Pegnitzer bei einer Veranstaltung in Mainz. Der Kampf gegen den einheimischen Donny Vu fand unter K1-Regeln statt und endete Unentschieden. „Wir als Trainerteam sind mit Joes Leistung sehr zufrieden“, sagt Potzler.

Weitere Termine von Fightsports Pegnitz stehen bereits fest: Ende des Monats geht es für Patrice Heer und Jay Conner ins hessische Gelnhausen. Patrice Heer wird ihr Debüt im klassischen Boxen geben, bei der Pegnitzer Fight Night im November hatte sie ihren ersten Kampf überhaupt und gewann im Kickboxen. Der aus Kalifornien stammende Conner wird in Gelnhausen einen Kampf nach K1-Regeln bestreiten.

Anfang Mai ist dann wieder Potzler an der Reihe, dem sogar ein Titel winkt: Er kann sich bei der Fight Night in Jena die Deutsche Meisterschaft nach K1-Regeln des Verbands WKU sichern.