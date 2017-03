Filipina gestaltet Pegnitzer Aktion mit

PEGNITZ - Der Weltgebetstag der Frauen beschäftigt sich dieses Jahr mit den Philippinen. Wer könnte dem Unterstützer-Team da besser unter die Arme greifen als die christliche Filipina und Wahl-Pegnitzerin Myla Dunst?

Myla Dunst stellt beim Weltgebetstag in Pegnitz ihr Heimatland die Philippinen vor. Foto: Ralf Münch



"Schon im November hat eine Freundin aus Muggendorf zu mir gesagt ,im März brauche ich dich, da müssen wir unser Heimatland präsentieren‘", erinnert sich die Filipina Myla Dunst. Ab da hat sie damit gerechnet, dass die Gläubigen aus Pegnitz auf sie zukommen werden. Und tatsächlich: In der Weihnachtszeit sind Ulrike Schoenauer und Birgitta Döpke vom ökumenischen Organisationsteam auf sie zugekommen.

Mit den anderen Mitgliedern erstellten die Pegnitzerinnen ein Konzept für die Info-Abende und den Gottesdienst am kommenden Freitag. Nützlich waren in der Vorbereitung Unterlagen, die philippinische Frauen in ihrer Heimat ausgearbeitet haben, und die allen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden: Lieder, Gebete, Rezepte, Lesungen und Vieles mehr ist bereits vorbereitet.

Eins der Rezepte haben die Frauen bereits beim Informationsabend ausprobiert: Currygemüse mit Reis, das den rund 40 Teilnehmerinnen gut geschmeckt hat. Für den kommenden Freitag hat Dunst, die ihre philippinische Tracht schon aus dem Schrank geholt hat, bereits Hopia gebacken. Das ist ein Süßgebäck, das mit Mungobohnen gefüllt wird. Wenn die Teigtaschen ein paar Tage liegen, entfalten sie ihr Aroma erst richtig.

Auf dem Speiseplan für das gemütliche Beisammensein nach dem Gottesdienst stehen noch weitere typische Gerichte: Zum Beispiel gekochter und gebackener Klebreis (Biko). Birgitta Döpke und Ulrike Schoenauer wollen außerdem die traditionelle Linsensuppe Mungo Ginesa mitbringen. "Normalerweise probieren wir die Rezepte vorab immer aus", erklärt Döpke, die eine der drei Katholikinnen im sechsköpfigen, ökumenischen Orga-Team ist.

Vulkan für Touristen

Bevor es allerdings ans Essen geht, wird es am Freitag im Gottesdienst (Beginn ist um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche) einen Bildvortrag von Myla Dunst geben, welche die Besonderheiten ihres Landes zeigen will: Unter anderem werden typisch-philippinische Tiere zu sehen sein. Aber auch der Vulkan Taal, den die Bewohner der Hauptstadt Manila als Naherholungsgebiet nutzen — "da ist die Luft schön sauber", erklärt sie. Aber durch den Tourismus wird die Landschaft verbaut, weil immer mehr Ferienhäuser für die Besucher entstehen.

Ein weiteres Thema im Vortrag wird die Schere zwischen Arm und Reich sein: Arme Menschen aus der Provinz haben meist keine Schulbildung und versuchen ihr Glück in der Hauptstadt. Doch der Erfolg bleibt meist aus, weshalb die Armenviertel größer werden. Nicht weit davon entfernt stehen aber auch Hochhäuser. Die Regierung um den umstrittenen neuen Präsidenten Rodrigo Duterte versucht, den Menschen zu helfen, die keine Schulbildung haben. "Aber das wird nicht so gut angenommen", erklärt Dunst, die über die sozialen Netzwerke gut mit ihrer Heimat verbunden ist.

Feuer vernichtet 1200 Hütten

Bei einem Brand Anfang Februar in einem Slum in Manila haben rund 15.000 Menschen ihre Wohnungen verloren. Doch obwohl etwa 1200 Hütten zerstört wurden, geben die Menschen nicht auf und errichten neue Unterkünfte, berichtet Dunst mit Stolz in der Stimme.

Sie hat die Schwierigkeiten der Schulbildung am eigenen Leib erfahren: Ihr Vater war Jahre lang als Matrose unterwegs und hat Geld für die Familie verdient. So hat er seinen Kindern eine gute Schulausbildung ermöglicht. "Es war schwer, weil mein Vater immer im Ausland war. Aber meine drei Brüder und ich haben ihn vergöttert", sagt Myla Dunst gerührt.

Zu Hause hatten sie noch ihre Mutter, die auf die Kinder aufgepasst hat. Und wenn sie keine Zeit hatte, blieben die Kinder einfach bei den Nachbarn. "Auf den Philippinen ist der Zusammenhalt groß. Da braucht man keinen Babysitter", sagt die 49-Jährige und lacht.

Bis zur Hochzeit katholisch

Groß ist auch die Zahl der Katholiken in dem Land im westlichen Pazifischen Ozean: 80 Prozent der Bevölkerung ist katholisch.. Dunst war selbst bis zur Hochzeit katholisch, wurde dann aber evangelisch. Das sind wohl die besten Voraussetzungen, um im ökumenischen Team des Weltgebetstags mitzuarbeiten. Für die Zukunft hat sie ihre Hilfe schon zugesagt, weil sie die Aktion so toll findet.

Auf die Frage, was die Pegnitzer vom Weltgebetstag mitnehmen sollen, antwortet Filipina Dunst: "Wir sind auch Menschen. Aber mit einer anderen Kultur. Und sie sollen mein Land ein bisschen besser kennen lernen: Es besteht nicht nur aus den schlimmen Nachrichten, die hier ankommen, sondern wir sind lebensfrohe Menschen", sagt sie und lacht wieder. Und sie fügt hinzu: "Lachen ist gesund."

Die Vorbereitungen für den Aktionstag, zu dem nicht nur Frauen aller Glaubensrichtungen eingeladen sind, sondern auch Männer und die "jüngere Generation", sind weitgehend abgeschlossen, berichtet Döpke. "Wir sind ein eingespieltes Team, das läuft gut."

