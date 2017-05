Filmdreh in Plech braucht noch junge Leute

Plecher Pilotprojekt sucht weitere Mitstreiter — Spielszenen rund um Entdeckerweg am Gottvaterberg - vor 1 Stunde

PLECH - Auf Neuland wagt sich der Plecher Heimatverein mit einem filmischen Pilotprojekt über Heimat: Junge Leute von zwölf bis 26 Jahren können unter professioneller Anleitung einen Film über ihre unmittelbares Umfeld und vielleicht auch ein Stück Heimatgeschichte drehen. Momentan rührt die Heimatvereins-Vorsitzende Anja Heisinger mächtig die Werbetrommel, denn trotz interessierter Anfragen gebe es bisher zu wenige Anmeldungen für das ehrgeizige Vorhaben.

Bei einem Info-Abend hat Bildungsreferentin Regine Sailer das Plecher Filmprojekt interessierten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorgestellt. © privat



"Achtung, Aufnahme!" Den Gottvaterberg oder Aussagen ihrer Klassenkameraden ins rechte Licht rücken können die Filmemacher in spé beim Plecher Projekt. Dabei sollen sie selbst entscheiden, was ihnen vor die Kameralinse kommt. "Wir bräuchten acht Jugendliche vor und hinter der Kamera", um das Projekt zu starten, so Anja Heisinger. Sie sieht im Filmvorhaben eine "Superchance". Für interessant hielte sie auch Einschätzung und Meinungen junger Leute über Flüchtlinge. Da habe sich in den vergangenen Jahren sicher etwas getan, glaubt sie.

Ein erster Infoabend zum Filmvorhaben hat in Plech nach der Ramadama-Aktion bereits stattgefunden. Dort hätten sich bereits mehrere Jugendliche für den "aktiven Part" interessiert. Für das eigentliche Filmen und Schneiden sei die Resonanz aber eher verhalten gewesen.

Als "tolle Sache" hat Pfarrer Christoph Weißmann das Projekt des Heimatvereins bezeichnet. Auch die Idee eines selbst verfassten Drehbuchs "fände ich prima, es wäre schön, wenn sich da was ergibt". Er hat deshalb in seiner Konfirmandengruppe und bei den Konfirmierten bereits dafür geworben.

Rückenwind bekommt der Filmdreh auch aus dem Rathaus. Zweite Bürgermeisterin Renate Pickelmann hält es für eine "prima Idee", das Anlegen des Aktiv- und Entdeckerpfades bis hin zum Nistkastenbau am Gottvaterberg im Video abzubilden.

Sie schränkt aber ein: "Wenn sich genügend Teilnehmer finden". Die Vizebürgermeisterin ist überzeugt: "Das ist auch ein Stück Heimat." In der heutigen Gemeinderatssitzung sollen dafür die ersten Maßnahmen vergeben werden. Im selbst gedrehten Film könnten auch die Gedanken der jungen Leute abgefragt werden.

Unterstützt wird das geplante Filmprojekt auch vom Landesverband des Deutschen Wandervereins. Die Bildungsreferentin der Wanderjugend, Regine Sailer, würde die Dreharbeiten begleiten. "Ich hatte davon gehört, dass die Plecher einen Entdeckerpfad machen wollen." Eigentlich sei es "Zufall" gewesen, dass sie außerdem vom Bayerischen Jugendring erfahren hatte, der einen Wettbewerb für Filme über "Heimat" gestartet hatte. Jetzt müsse man abwarten, wieviele Jugendlichen sich in Plech tatsächlich beteiligen.

Erste Eindrücke

Sailer hält das Filmprojekt für eine "wunderbare Möglichkeit, um ins Filmgeschäft hinein zu schnuppern, auch in die journalistische Arbeit", sagt die frühere Mitarbeiterin der Süddeutschen Zeitung.

Erleichtert würde den Jugendlichen ihre Aufgabe durch die Unterstützung des Medienpädagogen und Kameramannes Kari Hennig. Außerdem soll die technische Ausstattung des jungen Filmteams aus Plech komplett durch Fördermittel finanziert werden.

Der Film könnte Interviewpassagen von Jugendlichen enthalten sowie deren Erklärungen, "was Heimat für sie bedeutet". Auch kleine historische Spielszenen der Theatergruppe des Heimatvereines oder Filmpassagen zur evangelischen Weidenkirche könnten eingebaut werden. Oder eine filmische Stippvisite vom bevorzugten Jugendtreffpunkt am Gottvaterberg sowie Gespräche mit älteren Ortsbewohnern. Dazu vielleicht noch ausländische Jugendliche, die sich im Sommer im Rahmen des internationalen Jugendworkcamps in Plech aufhalten.

"Da soll auch noch eine Wiese angelegt werden mit Pflanzen aus der Region", weiß Regine Sailer. Weitere mögliche Drehbuch-Ideen: ein Interview mit dem Jugend-Mundarttheater in Plech oder der Report über eine Bürgerin, die ein Labyrinth am Gottvaterberg gespendet hat.

Doch damit ist der Schaffensdrang made in Plech noch lange nicht erschöpft. Die Heimatvereins-Vorsitzende Heisinger würde gerne über ihren Verein ein Freiwilliges soziales Jahr für Schüler anbieten. Sie sieht das als tolle Möglichkeit für Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Zum Abschluss erhalten die jungen Leute sogar ein Zeugnis, das ihnen bei Bewerbungen nützt.

Bei der Naturschutzarbeit oder Wegmarkierungen könnten die Schüler in die Praxis des Heimatvereines eingebunden werden. Der Plecher Verein hat aktuell 285 Mitglieder, davon 50 Jugendliche und Kinder.

Regelmäßig wird die Jugend schon jetzt bei der Vereinsarbeit und sogar der Vorbereitung von Festen mit eingebunden.

Am Film interessierte junge Leute können sich bis spätestens Montag, 15. Mai, beim Heimatverein melden unter Telefon (0 92 44) 9160, oder Mail an vorstand@plecher-heimatverein.de

FRANK HEIDLER