Filmprojektor startet für nur einen Besucher

Regina-Betreiber Dietmar Huttarsch hofft auf Aufschwung nach Sommerflaute - vor 12 Minuten

PEGNITZ - Im trotz Sommerhitze angenehm kühlen Regina-Foyer mit den gelb satinierten Fenstern spricht der einzige Pegnitzer Kino-Betreiber Dietmar Huttarsch (49) über Lust und Frust seiner Profession. Darüber, dass die Bewegtbilder für ihn noch nichts von ihrer Magie verloren haben — trotz zum Teil nur höchst dürftiger Besucherzahlen.

Der Pegnitzer Kino-Betreiber Dietmar Huttarsch startet mit der vierten Folge der „Griessnockerl-Affäre" nach der Sommerpause ins Herbstprogramm. © Frank Heidler



Der Pegnitzer Kino-Betreiber Dietmar Huttarsch startet mit der vierten Folge der „Griessnockerl-Affäre" nach der Sommerpause ins Herbstprogramm. Foto: Frank Heidler



"Ein Mal kam in den vergangenen Monaten nur eine einzige Person." Huttarsch startete den Film dennoch. "Die Leute kommen ja manchmal von weiter her, die will ich nicht hängen lassen." Im Vorjahr habe es keinen solchen Besuchereinbruch im Sommer gegeben. Umso mehr freute er sich über ein volles Haus, doch das ist nur selten der Fall. "Ein paar Mal kamen um die 100 Besucher in den vergangenen Monaten."

Das waren die Renner im Kinoprogramm: "Die Schöne und das Biest" und der "Fluch der Karibik". Wohlgemerkt: Nicht die im TV heruntergenudelten endlosen Wiederholungen, sondern die aktuelle Kinoversion, also Teil 5.

Während es sich der stets in rabenschwarz gekleidete Dietmar Huttarsch auf seinen ebenfalls schwarzen Bistro-Möbeln mit den gepolsterten Ledersitzen bequem macht, verrät er: "Es gibt auch viele Kunden, die kommen jede Woche, um mich zu unterstützen." Im Hintergrund brummt derweil die blaue Schöller-Eistruhe.

Beliebte Schlümpfe

Bei Blockbustern wie "Ich, einfach unverbesserlich III" fiel diese Treue leicht. "Das Publikum war von alt bis jung, den Streifen wollten alle sehen." Gut gelaufen sind auch die "Schlümpfe" sowie "Bibi und Tina".

Normalerweise hat Huttarsch für eine kleine Verschnaufpause wenig Gelegenheit. Popcorns und Nacho-Teller gehören zu seinen großen Umsatzbringern. "Da muss ich dem Verleiher wenigstens keine Prozente geben." Die Preise sind kleinstadttypisch zivil. Popcorn ab zwei Euro, Nachos ab drei Euro."In Nürnberg kostet das meiste wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache."

Billigheimer unter seiner Kino-Verpflegung sind die Haribo-Roulette-Rollen zu 30 Cent. "Die gab es schon früher bei meiner Tante."

Aber ohne Schweiß kein Preis: Für eine ausreichende Menge Popcorn bei Kindervorstellungen "hänge ich schon ein paar Stunden dran". Zu Kassenschlagern wie den "Minions" kann er von Popcorn und Nachos ("mit drei verschiedenen Saucen") oft gar nicht genug machen.

Bei seinem heute letztmalig gezeigten Komödien-Highlight "Monsieur Pierre geht online" kann er darauf praktisch völlig verzichten. "Da mische ich dann lieber Getränke wie Aperol Spritz und Hugo, das geht viel besser."

Nach jeder Vorstellung muss er dann aufräumen. "Das ist am Samstag und Sonntag mit den Nachmittagsvorstellungen ziemlich übergangslos." Bis zur Abendvorführung um 20 Uhr bleibt für Huttarsch höchstens eine halbe Stunde Pause. Seit seinem Herzinfarkt achtet er etwas darauf.

Selbst während der dreiwöchigen Kinopause im August mag Dietmar Huttarsch nicht von seinem Film-Faible lassen. "Ich fahre nicht weg." So nebenbei strickt er dann am Herbstprogramm. "Filme sind eh mein Wesen." Ab Ende August startet er dann mit der "Griessnockerl-Affäre, Teil IV" ins Herbstprogramm.

Das Internet sieht der Pegnitzer Kino-Betreiber nicht als großen, bösen Konkurrenten. "Das ist sehr hilfreich, über Facebook gibt es viel mehr Werbemöglichkeiten als früher." Huttarsch hat auch keine Angst vor dem Film-Streaming am heimischen PC. "Kino ist ein echter Treffpunkt, kein Mensch mag Monate lang daheim in der Kammer sitzen und sich Filme anschauen."

Der erfahrene Kino-Betreiber verzichtet meistens darauf, bekannte Filme direkt ab dem Bundesstart zu zeigen. "Dann dürfte ich drei Wochen lang nichts anderes zeigen.". Seine Erfahrung: "Die Leute lieben die Abwechslung."

Eine elektronische Platzreservierung hat Huttarsch bis heute nicht. "Das haben sie — glaube ich — auch in Bayreuth abgeschafft." Im übrigen sei die Internetbuchung "zu 90 Prozent" unnötig. Bei den rar gesäten Kinoreißern für Kinder wie "Bob der Baumeister" am nächsten Wochenende könnten die Plätze in den roten Regina-Klappsesseln aber knapp werden.

FRANK HEIDLER