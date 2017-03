Filmreife Verfolgungsjagd bei Büchenbach

Unbekannter rast auf der A 9 mit gestohlenem Auto vor einer Polizeistreife davon — Fahndung erfolglos

PEGNITZ - Spektakuläre Verfolgungsjagd am Donnerstagvormittag: Ein bislang unbekannter Mann fuhr auf der A 9 in Richtung Norden und ignorierte alle Versuche der Verkehrspolizei, seinen mit gestohlenen Kennzeichen fahrenden Wagen zu stoppen. Auf Höhe von Büchenbach endete die Auto-Verfolgungsjagd und der Mann flüchtete zu Fuß. Seitdem wird mit einem Großaufgebot nach ihm gefahndet – bislang vergeblich.

Die Ortsmitte von Büchenbach glich gestern zeitweise einem Großparkplatz der Polizei. Grund war die Fahndung nach einem flüchtigen Autodieb, der zu Fuß vor den Beamten floh. Foto: Stefan Friedl



Gegen 9.15 Uhr fiel Beamten der Verkehrspolizei auf der Autobahn im Bereich Pegnitz ein in Richtung Berlin fahrender Renault Laguna auf.

Bei einer elektronischen Überprüfung stellte sich heraus, dass die an dem Auto angebrachten Kennzeichen offenbar kurz zuvor im Zulassungsbereich Karlsruhe (KA) gestohlen worden waren.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth ergaben zwischenzeitlich, dass neben dem Kennzeichen auch der etwa vier Jahre alte Renault Laguna in der Nacht zum Donnerstag entwendet worden war. Das Fahrzeug hatte ohne Kennzeichen auf dem Gelände eines Autohauses gestanden.

Der Fahrer des Laguna bekam die bevorstehende Kontrolle durch die hinter ihm fahrenden Polizisten frühzeitig mit und fuhr mit dem Wagen zunächst durch die Rastanlage Fränkische Schweiz, um die Polizei abzuhängen, ehe er zurück auf die Autobahn in Richtung Bayreuth einschwenkte.

Auf Höhe Büchenbach versuchte der Flüchtige, mit dem Wagen über eine Betriebszufahrt der Autobahnmeisterei die Autobahn zu verlassen, prallte wohl aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeit in die Böschung und flüchtete zu Fuß weiter in ein angrenzendes Waldgebiet.

Zahlreiche Streifenbesatzungen, ein Polizeihubschrauber und auch Polizei-Spürhunde fahnden unter Leitung der Verkehrspolizei Bayreuth seitdem nach dem Verdächtigen, der bis zum Redaktionsschluss noch nicht gefunden war. Er soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sein, 180 Zentimeter groß, hat braune Haare und trug eine blaue Hose sowie eine blau-graue Jacke.

Wie die weiteren Ermittlungen der Polizei am Donnerstag ergaben, sind die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in der Nacht zum Donnerstag in Karlsruhe gestohlen worden. Derzeit werden die weiteren Umstände zu dem zurückgelassenen Fahrzeug geprüft.

Auto sichergestellt

Die weiteren Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen in dem Fall übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth. Dazu wurde der verunfallte Renault Laguna von den Beamten sichergestellt und abgeschleppt. In Büchenbach waren zeitweilig alle Straßen von Polizeiautos verstopft, wie Fotos von Anwohnern zeigen. Am Nachmittag war nach Auskunft des Büchenbacher Gastronomen Hans Herold allerdings wieder Ruhe im Ort eingekehrt.

Die Polizei bittet im Zuge ihrer Ermittlungen die Bürger um Mithilfe und appelliert vor allem daran, im Bereich Büchenbach beziehungsweise Trockau und an der Rastanlage keine Anhalter mitzunehmen. Man soll umgehend die Polizei über den Notruf 110 alarmieren, wenn jemand gesichtet wird, auf den die Beschreibung des Autodiebes passt.

Da derzeit auch nicht klar ist, wie gefährlich der Flüchtige tatsächlich ist, sollten etwaige Zeugen zu ihrer eigenen Sicherheit "Alleingänge" vermeiden und es damit bewenden lassen, ihre Beobachtungen an die Polizei weiter zu geben.

