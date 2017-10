Finale bei Kultur im Schloss

Am 27. Oktober gastiert das Stefan Grasse-Trio in Pegnitz - 16.10.2017 18:08 Uhr

PEGNITZ - Das letzte Konzert in der Reihe "Kultur im Schloss" mit dem Stefan Grasse-Trio findet am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr im Alten Schloss statt.

Das Stefan Grasse-Trio kommt nach Pegnitz. © Foto: Kulturamt



Mit seinem Buch "Paris – Ein Fest fürs Leben" setzte Ernest Hemingway der Stadt an der Seine in den 1920er Jahren ein literarisches Denkmal. Er beschrieb sie als Stadt der Liebe, als Stadt des Savoir-vivre, aber auch als Stadt der Kunst, Literatur und Musik. Der musikalische Streifzug durch Paris setzt in dieser Zeit ein. Vom Begründer der französischen Cabarett-Musik, Erik Satie, erklingen ein Walzer und eine berühmte "Gymnopédie".

Ende dieses Jahrzehnts spielten die ersten Manouche-Musiker in Paris die populäre Valse Musette im Swing-Feeling und begründeten damit den europäischen Jazz. Django Reinhardt und Stéphane Grappelli folgten mit ihrem legendären "Quintette du Hot Club de France" und gelten seitdem als Inbegriff des Gypsy Swing.

Unsterbliche Melodien sangen der "Spatz von Paris" Edith Piaf mit "Sous le ciel de Paris" und Yves Montand "Les feuilles mortes", dem Jazzpublikum eher als "Autumn leaves" bekannt. Letztendlich setzten neu ankommende Musiker kosmopolitischen Akzente: von der neuen Valse musette, dem Tango nuevo von Astor Piazzolla bis zu afrikanisch beeinflusster Latinmusic.

Wie perlender Champagner erklingt ein Porträt von Paris, nostalgisch, elegant, beschwingt und aufregend! "Paris - mon amour" — ein musikalischer Ausflug in eine der schönsten Städte, zum Träumen und Genießen!

Stefan Grasse ist der musikalische "Kopf" des Trios. Bettina Ostermeier (Akkordeon) lebt in Nürnberg. Der Kontrabassist Alexander Fuchs absolvierte die Berufsfachschule für Musik in Krumbach/Schwaben.

ZKarten: Kulturamt Stadt Pegnitz (Telefon 0 92 41/7 23-37; kulturamt@stadt-pegnitz.de)