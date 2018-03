Fingerfood: Platz eins für muslimischen Fleischerlehrling

MICHELFELD - Gold und Silber gab es von der Berufsschule und das Besondere dabei ist: Gewinner Zaker Tajek ist ein muslimischer Asylbewerber aus Afghanistan, der keine Berührungsängste mit Schweinefleisch hat.

Asylbewerber Zaker Tajek bei der Arbeit in dem Ausbildungsbetrieb Metzgerei Humsberger. Der Umgang mit rohem Schweinefleisch stellt für den Moslem keinerlei Probleme dar. Foto: Annika Endres



Wer vor dem Schaufenster der Metzgerei Humsberger in Michelfeld steht, dem fallen zwei Pokale auf. Beim 18. Leistungswettbewerb der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg schafften es die zwei Azubis, Zaker Tajek und Elisabeth Graf, aus dem ersten Lehrjahr der Metzgerei auf das Treppchen in der Kategorie "Fingerfood". Der Goldgewinner Zaker Tajek ist ein muslimischer Asylbewerber aus Afghanistan, der keine Berührungsängste mit Schweinefleisch hat. "Als Zaker Tajek nach Deutschland kam, konnte er weder lesen noch schreiben", so Christian Trenz, der Inhaber der Metzgerei Humsberger. Jetzt belegt der Azubi neben der Berufsschule noch zwei weitere Deutschkurse. "Freitags lerne ich zwei Stunden Deutsch in Auerbach", sagt Tajek. Er spricht noch wenig Deutsch und versteht nur schwer, daher ergreifen seine Chefs, das Ehepaar Christian und Lorna May Trenz, immer wieder das Wort für ihn. Tajek nickt zu dem, was die Inhaber sagen und lächelt. Damit er in der Berufsschule alles mitbekommt, hilft ihm Elisabeth Graf und auch aus dem Betrieb bekommt er Unterstützung.

Kontakt zu Lehrern

"Wir stehen in engem Kontakt zu den Lehrern", sagt Inhaber Trenz. Und: "Zaker Tajek ist motiviert und hat schon vor der Ausbildung durch Probearbeit überzeugt." Auch seine Religion hindert ihn nicht an der Arbeit in der Fleischerei. "Ich bin Moslem, aber esse trotzdem Schwein", verrät der Asylbewerber. "Er isst mittlerweile alles", sagt Christian Trenz und lacht. Die Ausbildung zum Fleischer scheint dem 19-Jährigen viel Spaß zu machen und auch das Ehepaar Trenz steht voll und ganz hinter ihren Azubis. Und sie sind stolz auf sie.

"Bayerische Brotzeit"

Zaker Tajek stellte mit seinem Thema "Bayerische Brotzeit" alle 35 Teilnehmer beim Leistungswettbewerb der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg in den Hintergrund. Nur eine Platte kam sehr nah ran, die seiner Kollegin Elisabeth Graf mit dem Thema "Amerika". "Das Thema habe ich mir selbst ausgesucht und dann mit Frau und Herr Trenz viermal geübt, bevor es zu dem Wettbewerb ging", sagt die 15-jährige Auszubildende. Auch Zaker probierte sein Thema vorher dreimal. "Man kann nicht erwarten, dass nach einem halben Jahr Berufsschule die Lehrlinge soweit sind, alles alleine zu schaffen."

Auch die Auszubildende Elisabeth Graf kann bei dem Leistungswettbewerb überzeugen. Sie schafft einen zweiten Platz, nach Zaker Tajek. Foto: Annika Endres



Bis zu 50 Euro mussten die Wettbewerbsteilnehmer für Dekoration, Marinaden und Lebensmittel ausgeben. Elisabeth Graf sagt: "Dass der Betrieb uns unterstützt ist nicht selbstverständlich. Viele haben kein Geld bekommen". Die Metzgerei Humsberger hat ihre Azubis da finanziell unterstützt. "20 Euro ist schon viel für ein Lehrlingsgehalt", sagt Lorna May Trenz. Doch nicht nur finanziell wurde den beiden geholfen. Das Ehepaar Trenz hat den gesamten Tag mitgefiebert und die Azubis zu dem Wettbewerb gefahren. Die Sieger bekamen eine mündliche Eins, die ins Abschlusszeugnis einfließt, und eine Urkunde mit Pokal, die momentan im Schaufenster des Ladens an der Hauptstraße stehen. "Vielleicht bekommen beide auch noch etwas vom Chef für ihre Leistung", schmunzelt Lorna May Trenz und schaut zu ihrem Mann, Christian Trenz.

Während des Gesprächs zeigt sich sofort, wie stolz das Ehepaar Trenz auf seine Lehrlinge ist. "Wenn man sich die anderen Platten angesehen hat, sah man sofort, wie viel Mühe und Gedanken sich unsere zwei Azubis gemacht haben. Die ganze Deko und die Präsentation war viel kreativer und auch der gesamte Tisch wurde eingebunden", sagt Christian Trenz. "Ja, manche haben die Wurst nur aufgefächert und ein bisschen Efeu dazugelegt. Das passte eher zu einem Kindergeburtstag als zu einem Leistungswettbewerb", ergänzt seine Frau.

Gewinn motiviert

Der Gewinn hat beide Azubis motiviert. "Ich will danach schon weiter machen. Aber erst mal möchte ich die Ausbildung fertig machen", sagt Graf, obwohl sie noch nicht genau weiß, was sie in Zukunft machen will.

Ob auch Zaker Tajek nach der Ausbildung weiter machen kann ist unklar. Seit drei Jahren ist er in Deutschland und arbeitet seit dem ersten Juli in der Metzgerei. Im September begann er dann die Ausbildung zum Fleischer. "Ich habe in Afghanistan schon in einer Metzgerei gearbeitet und wollte das hier weiter machen", sagt der 19-Jährige. "Durch die Ausbildung kann er noch fünf Jahre sicher bei uns bleiben. Drei Jahre wegen der Ausbildung und dann nochmal zwei zur Berufserfahrung", erklärt die Chefin. Erst danach werde entschieden ob Tajek überhaupt in Deutschland bleiben darf.

