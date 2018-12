Fingernagel reichte als "Messgerät"

POTTENSTEIN - Insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klubert + Schmidt wurden für ihre 10-, 25- und 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Unser Bild zeigt von links Geschäftsführer Andreas Kubizek, Mario Funk, Klaus Höllerer, Martin Thiem, Heinrich Dormann, Georg Hess und die Betriebsräte Matthias Deinlein sowie Michael Wagner. © Foto: Thomas Weichert



Die Ehrungen langjähriger Mitarbeiter hat Tradition bei der Weihnachtsfeier der Firma Klubert + Schmidt im Bürgerhaus von Pottenstein. So dankten Geschäftsführer Andreas Kubizek und die Betriebsräte Matthias Deinlein und Michael Wagner den 22 Mitarbeitern mit Urkunden und Ehrenzeichen des Freistaats Bayern, der Industrie- und Handelskammer (IHK) von Oberfranken und des Kuratoriums des bayerischen Arbeitgeberverbands.

Seit September diesen Jahres ist Heinrich Dormann in Rente. 1978 wurde der Kleinlesauer als Kontrolleur eingestellt. Dormann war bis zu seinem Renteneintritt 40 Jahre lang für die Durchführung von diversen Messungen und Kontrollen an verschiedenen Produktionsteilen zuständig. Legendär seien seine Rauhheitsmessungen gewesen, für die er nur seinen kleinen Fingernagel benutzte, hieß es bei der Feier.

Klaus Höllerer hat vor 40 Jahren bei Klubert + Schmidt seine Lehre als Maschinenschlosser begonnen und wurde danach an verschiedenen Drehautomaten eingesetzt. Inzwischen sei Höllerer ein Mitarbeiter, der lösungsorientiert und pragmatisch universell an allen Bearbeitungszentren eingesetzt werden könne, lobte die Firma. Seit 1990 gehörte Höllerer zudem viele Jahre dem Betriebsrat an.

Auch Georg Hess begann vor 40 Jahren als Auszubildender zum Maschinenschlosser bei Klubert + Schmidt seine berufliche Laufbahn. Nach dem Grundwehrdienst war er zunächst im Werkzeugbau tätig, ehe er über die kurvengesteuerten Maschinen zu den CNC-Maschinen kam. Heute ist er Vorarbeiter in der Bremsen-Montage und Schichtführer im Bereich der gesamten Fertigung.

Der gelernte Landmaschinenschlosser Martin Thiem trat ebenfalls vor vier Jahrzehnten in die Firma ein. Zunächst arbeitete er an Drehmaschinen, bis er in die Schweißerei wechselte. Aufgrund seines LKW-Führerscheins wurde Thiem auch immer wieder als Aushilfsfahrer eingesetzt. Mario Funk begann vor einem Vierteljahrhundert seine Lehre als Industriemechaniker bei Klubert + Schmidt.

Verhindert war Jürgen Grosch, der seit 25 Jahren Mitarbeiter der Firma ist. Weitere 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für zehnjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

