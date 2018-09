Firmen in und um Pegnitz sehen dringenden Bedarf an Hotels

PEGNITZ - Seit der Schließung von Pflaums Posthotel gibt es eine Lücke im gehobenen Hotelleriebereich in Pegnitz und Umgebung. Besonders nach einem Business-Hotel für Geschäftsreisende sucht man in der Gegend vergeblich. So bucht allein KSB rund 3000 Übernachtungen vor Ort.

Wohin mit den Geschäftsreisenden? In Pegnitz fehlt nach Aussagen von Unternehmen in der Umgebung ein Hotel, in dem die Firmen Besucher unterbringen können. Foto: Ralf Hirschberger/ZB



Lange Zeit stand in Pegnitz mit Pflaums Posthotel eines der führenden Hotels Deutschlands. Michael Jackson, der gerade erst 60 Jahre alt geworden wäre, stieg hier ebenso ab, wie Plácido Domingo oder — noch als Kardinal — Joseph Ratzinger. Inzwischen ist das Hotel abgerissen, das Gelände neu bebaut, aber der Bedarf noch vorhanden.

"KSB würde es begrüßen, wenn in Pegnitz ein Hotel zur Verfügung stünde. Pro Jahr haben wir rund 3000 Übernachtungen", so Alexandra Leiner von der KSB-Konzernkommunikation. Darunter seien Besucher des Pegnitzer Werks und Mitarbeiter anderer Standorte. Natürlich gebe es im Ort und in der Region verschiedene Gasthäuser, in denen man unterkommen könne, sowie Hotels in Bayreuth. Doch durch die internationale Ausrichtung von KSB seien eben viele Gäste zu Besuch, die nicht mobil sind, also kein Auto zur Verfügung haben. Gerade für sie sei ein ortsansässiges Hotel eine praktische Einrichtung.

"Mit Mangel arrangiert"

Auch der Schmiersystemhersteller Baier und Köppel hat pro Jahr zahlreiche Geschäftsreisende zu Gast: Rund 800 Übernachtungsgäste muss das Unternehmen auf verschiedene Gasthäuser aufteilen. "Aufgrund des mangelnden örtlichen Angebotes buchen wir entweder in der unmittelbaren Umgebung, wie Pottenstein, oder aber in der Region Bayreuth oder Nürnberg. Die Auswahl der Hotels erfolgt nach den jeweiligen Qualitätsansprüchen unserer Gäste. Wir haben uns mit dem Mangel entsprechender Hotels in Pegnitz inzwischen arrangiert", teilt die Geschäftsleitung auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Bedarf müsse abgedeckt werden, egal ob in Pegnitz oder der Umgebung. "Ein neues Hotel in Pegnitz würde von uns jedoch sicherlich genutzt werden."

Vfm sieht ein großes Problem: "Wir können bisher nur die Veranstaltungen in Pegnitz machen, die bei uns stattfinden", sagt Klaus Liebig, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter. Bisher gebe man allen Seminarteilnehmern eine Empfehlungsliste für Hotels, die sei zwei Seiten lang. Auch das Tagungsgeschäft leide unter dem Hotelmangel: "Bei Schulungen bis 60 Personen bekommen wir das in unseren eigenen Räumen hin. Aber darüber hinaus wäre es gut, ein Hotel mit größeren Tagungsräumen zu haben."

Vfm lagere deswegen einige Seminare nach Würzburg aus, selbst die eigene Weihnachtsfeier finde schon seit Jahren in einem Hotel in der Nähe von Neumarkt statt. "Dabei wäre es uns allen viel lieber, wenn wir das alles in Pegnitz machen könnten. Wir brauchen hier dringend ein Tagungshotel", sagt Liebig. Gut 1000 Übernachtungen sehe er aktuell als Bedarf. Mit mehr Platz in einem Seminarraum könne die Zahl aber auch steigen.

Bedarf bereits erkannt

Auch der Automobilzuliefer-Gigant ZF hat durch sein Werk in Auerbach Interessen in der Region. "Auerbach ist Hauptsitz des ZF-Geschäftsfeldes Elektronische Systeme. In dieser Eigenschaft registrieren wir am Standort pro Jahr annähernd 10 000 Besucher. Das sind überwiegend nationale und internationale Kunden, Lieferanten, Dienstleister oder ZF-Mitarbeiter von anderen Standorten", schreibt Andreas Kohlmeyer, zuständig für Elektromobilität in der Markenkommunikation von ZF.

Darüber, wie viele davon Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung suchten, kann Kohlmeyer jedoch keine Auskunft geben, da die Buchungen nicht zentral erfolgen. Ein Tagungshotel wäre wünschenswert.

Die Stadt Pegnitz hat den Bedarf eigentlich schon vor zwei Jahren erkannt: Im Jahr 2016 veröffentlichte man das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Isek. Unter der Rubrik Maßnahmenbeschreibungen steht als Maßnahme 4.8 "Hotellerie und Tagung" im Programm. Die formulierte Strategie: "Ansiedlung von Hotels mit unterschiedlichen Standards und Zielgruppenorientierungen und Tagungsmöglichkeiten forcieren." Damals wollte man Pflaums Posthotel wiederbeleben, was nun durch die neugebauten Wohngebäude am Standort unmöglich ist.

Hohe Priorität

Inzwischen liegt der Fokus der Stadtentwicklung auf dem Pep- und K & P-Gelände. Der Zweite Bürgermeister von Pegnitz, Wolfgang Nierhoff, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, vom Bedarf der Firmen vor Ort an einem Tagungshotel wisse er, weshalb das Projekt eine hohe Priorität genieße. Das Planungsverfahren für die weitere Nutzung werde mit Hochdruck vorangetrieben.

"Einen genauen Zeitraum können wir natürlich nicht angeben", sagt Nierhoff. "Das Planungsverfahren läuft — gerade auch in Zusammenhang mit der Activ Group, dem Besitzer der Immobilie." Die Nähe zu Bahnhof und Innenstadt sowie zu den großen Firmen in Pegnitz machen den Standort für ein mögliches Tagungshotel aber attraktiv. Angebote von Hotelketten gebe es noch keine, die Stadt könne sich aber nach Abschluss der Planungsphase auch überlegen, aktiv auf Hotelbetreiber zuzugehen.

Der Bedarf an einem Hotel für Geschäftsreisende ist also durchaus vorhanden. Doch würden die Hotels und Pensionen, in denen die Geschäftsreisenden bisher unterkommen, unter dem Bau eines neuen Hauses leiden?

"Könnten doppelt belegen"

Laut Christina Wölfel von der Ratsstube Pegnitz sei das nicht der Fall. "Wir haben Stammgäste, sowohl Urlauber, als auch Geschäftsreisende. Im Sommer könnten wir aber mitunter unsere Zimmer doppelt belegen", sagt Wölfel. Einen Nachteil sieht sie in einem Tagungshotel daher nicht. "Natürlich ist es nicht immer so, aber im Allgemeinen sind wir gut belegt." Ein neues Tagungshotel würde daher nicht schaden. Seminarräume bietet die Ratsstube keine an.

