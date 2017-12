Flammen zerstören Bauernhaus in Drügendorf

Bewohner hatten Rauchentwicklung selbst bemerkt - 150.000 Euro Sachschaden - Bewohner kamen mit Schrecken davon - vor 18 Minuten

DRÜGENDORF - Lichterloh stand am Montagabend ein Wohnhaus in der Ortsmitte von Drügendorf im Landkreis Forchheim in Flammen. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, entstand ein Sachschaden von geschätzten 150.000 Euro.

Ein Bauernhaus in Drügendorf wurde am Montagabend ein Raub der Flammen. © News5/Merzbach



Die Bewohner hatten am späten Montagabend die Rauchentwicklung im eigenen Gebäude selbst bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Als diese nur kurze Zeit später eintraf, stand das alte Bauernhaus bereits lichterloh in Flammen. Über die Drehleiter sowie im Außen- und Innenangriff gingen die Aktiven massiv gegen das Feuer vor, wodurch es ihnen gelang, den Brand rasch unter Kontrolle zu bekommen. Dennoch konnten sie nicht verhindern, dass der Dachstuhl sowie das Inventar zerstört wurden.

Trotz des schnellen Feuerwehreinsatzes entstand 150.000 Euro Sachschaden. © News5/Merzbach



Die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, kam laut Polizeiangaben mit dem Schrecken davon. Was das Feuer auslöste, ist noch nicht bekannt.

Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro. Während des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt von Drügendorf komplett gesperrt.

